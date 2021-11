Puente: hay sectores que prometen buenos retornos a la inversión, en medio de un contexto de volatilidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para Fernando Vechio, Gerente de Administración Patrimonial de Fondos de Puente en Uruguay (*), se vienen “dos o tres años” de volatilidad, pero si el inversor escoge buenas oportunidades “podrá igualmente capturar buenos retornos”, tanto a nivel internacional como local. Señala al sector financiero, el de consumo, el sector energético y de materias primas entre los que generarán oportunidades para los próximos dos años. De todos modos, Vechio destaca que el efecto inflacionario en Estados Unidos “es hoy la determinante” para las decisiones a la hora de armar carteras de inversión de cara a 2022 y 2023. Puente se dedica a la Gestión Patrimonial y Mercado de Capitales, con US$ 3.000 millones en activos bajo administración, con sedes en Argentina. Uruguay, Paraguay y recientemente, Miami. “Somos la primera entidad financiera local del Cono Sur que tiene una oficina en Estados Unidos, con licencia para operar”, destaca Vechio. Puente opera en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), donde es el único correr que participa en el mercado mayorista, y también la Bolsa de Valores y futuros (UFEX). A continuación, un resumen de la entrevista.

—La economía global aparece hoy día condicionada por una mayor inflación, las decisiones de los bancos centrales y la marcha de la vacunación. ¿Cómo observa la coyuntura?



—El principal tema hoy día es la inflación, cuán transitoria será finalmente. La Reserva Federal mantiene su postura de que la inflación es transitoria y puede subir un poco más, pero no tanto como para convertirse en una amenaza; es claro que el mercado está un poco escéptico, desconfía de que pueda llegar a ser tan solo transitorio. Lo que el mercado está esperando, en concreto, es el anuncio del retiro de estímulos monetarios, lo que podría ocurrir antes de fin de año.

El efecto inflacionario en Estados Unidos es hoy la determinante para las decisiones a la hora de armar carteras de inversión de cara a 2002 y 2003. En base a esta situación, es muy importante trabajar con carteras diversificadas y balanceadas, ser muy cautos a la hora de tomar decisiones, porque es imprescindible tener en cuenta la actual volatilidad de los mercados, tanto en renta fija como en renta variable.



—¿Y en ese contexto volátil de la actualidad ven oportunidades en renta variable?



—En realidad estamos viendo una renta fija con poca rentabilidad, casi nula; entendemos que la renta fija de corta duración y de calidad es en la que tiene que estar en la estrategia de las carteras. Además, vemos que hay un escenario favorable para invertir en renta variable cíclica, hay sectores que se van a seguir beneficiando con el crecimiento económico.

Esta estrategia de armar carteras diversificadas, con una correcta correlación en base al perfil del cliente y el contexto de inflación, es muy importante para los próximos dos años.



—¿Qué sectores se seguirán beneficiando?



—Principalmente el sector financiero, el de consumo, el sector energético y de materias primas, para los próximos dos o tres años seguramente se verán favorecidos por el contexto de la economía global.



—¿Incluyen también renta variable latinoamericana entre esas opciones?



—Principalmente estamos positivos en compañías con flujos de negocios a nivel mundial, y en segundo lugar incorporamos acciones americanas, y por último fondos que tengan acciones europeas. Eso es lo que priorizamos a la hora de invertir en la actualidad. Allí se concentra el mayor crecimiento esperado.



—Este panorama que observan, ¿va más allá de la decisión que tome la Fed y otros bancos centrales, y el momento en que lo hagan?



—En realidad, estamos con una visión positiva de la macro global. Gestionar las carteras a través de los mejores fondos de inversión, en este contexto, amortigua mucho el efecto de las decisiones macroeconómicas de las grandes economías. De todos modos, somos muy cautos, dentro de nuestras estrategias incluimos la gestión activa como una herramienta clave para poder gestionar los próximos 24 meses.

—Son carteras con un sesgo conservador…



—Más que un sesgo conservador, nuestra postura es cauta, insisto en ese concepto. Con la inflación actual, está claro que hay que estar invertido. Lo que tenemos que buscar es de qué forma hacerlo, y ser estratégicos. No se trata de un contexto como para paralizarse a la hora de invertir, hay que posicionarse con cautela y sobre todo, ser selectivos e identificar algunos espacios donde vemos generación de valor.

Además de lo que ya comentamos a propósito de renta fija y variable, incluimos lo que definimos como inversiones alternativas…



—¿Qué inversiones definen como alternativas?



—Principalmente, private equity, o sea activos que se descorrelacionen del mercado público. Activos que mostraron menor volatilidad durante la pandemia y hoy por hoy son los que están generando una ventana de oportunidad. Hay muchas gestoras de fondos de private equity que están permitiendo ingresar con tickets a nivel de banca minorista. En general, este tipo de inversiones eran más para el sector mayorista y no tanto retail y ahora esa oportunidad existe. Hay otras características que también son atractivas: generalmente eran fondos que daban la oportunidad de entrar o salir una vez al año, y ahora hay estrategias que permiten contar con liquidez cada 45 días u oportunidades de salir y entrar. Nos está gustando mucho movernos en ese terreno y estamos incorporando estas oportunidades en las carteras de los clientes.



—¿Preferentemente en qué sectores?



—No nos concentramos en un sector puntual. Hay fondos que están capturando un diferencial en el largo plazo, con respecto a la valorización de las compañías. Hay gestoras muy buenas en el mercado que están obteniendo excelentes rendimientos.



—Los alternativos son los que generan mayor expectativa hoy día…



—Sí. Son inversiones que generan retornos interesantes en un mundo de tasas bajas, y menor volatilidad en un mercado altamente vinculados con las variables macro. No son los que tienen el mayor peso en el portfolio de los inversores, pero sí, entendemos que tienen el mayor potencial en relación al resto de los activos. Vienen generando retornos a través de compañías en negocios transformadores, como puede ser todo lo que está relacionado con la tecnología y otras nuevas tendencias, sectores disruptivos están generando muy buenos retornos. Compañías vinculadas con el 5G, movilidad eléctrica, entre otros, como alternativa para los clientes que quieren una mayor diversificación en su cartera. Son estrategias de largo plazo, que tienen un sesgo a la volatilidad, y hay muchos clientes que no están tan acostumbrados a este tipo de inversiones.

—¿Cómo observan la coyuntura para el inversor en Uruguay?



—El gobierno ha realizado colocaciones relevantes en moneda nacional. Encontraron una demanda interesante de inversores institucionales y del segmento minorista. Si bien la demanda se redujo un poco en las últimas semanas ante la volatilidad que está teniendo el mercado de cambios, y es natural que eso ocurra, el mercado de deuda local se consolida como una fuente de financiamiento para el gobierno, en pesos uruguayos y a tasas razonables.

En cuanto al sector privado, el mercado va a cerrar con un buen año, con varios proyectos que han obtenido volúmenes importantes, tanto en proyectos productivos como para mejorar el perfil de endeudamiento de ciertas empresas e instituciones del sector público. Evidentemente, los emisores están sacando rédito de la caída de las tasas de interés tanto en UI como en dólares, en un contexto que ha ayudado para que estas emisiones sean exitosas.

Creemos que uno de los principales desafíos para la industria local es continuar desarrollando el mercado de capitales y disminuir las barreras regulatorias de entrada. Ha sido una muy buena cosa el relanzamiento de la comisión de promoción del mercado de valores. En un mercado con mayor profundidad, si podes ir hacia eso, proyectos importantes podrían lograr financiamiento a tasas competitivas, generando nuevas alternativas.



—En el plano local, Banco Central intenta operar sobre las expectativas de inflación de los agentes; sin embargo la estimación no cede en cuanto a la inflación esperada. ¿a qué obedece, a su juicio?



—Es una situación bastante particular. Hoy por hoy, este nivel de precios y la expectativa de la suba de tasas, existe. El 11 de noviembre hay una revisión del BCU respecto a la tasa. En ese caso, diría que hay posibilidades de que haya un pequeño ajuste, pero en realidad el mercado no lo está viendo como un factor de riesgo preponderante. En ese sentido, el mercado está cauto pero no inmovilizado por esa situación puntual. Ha internalizado ya este dato.



—¿Cuál es la lectura que hace le inversor extranjero de las opciones que puede tener en Uruguay?



—Sin dudas que los argentinos tienen a Uruguay en el radar a la hora de la inversión, también en cierto modo los brasileños. Pero los inversores en general, de fuera del país, tienen a Uruguay como una plaza muy atractiva, en una región complicada, golpeada por la pandemia y con crecientes riesgos políticos. Se destaca la gestión de la pandemia y el plan de vacunación: por otro lado, ven con buenos ojos la consolidación fiscal para el período pos pandemia y un país que va a encarar una reforma previsional que otorgue sostenibilidad al sistema y quite presión a las cuentas públicas. Todo eso se toma en cuenta, así como la postura aperturista desde el punto de vista comercial. Uruguay es, a largo plazo, una plaza muy atractiva para el inversor.



—¿Cómo define el perfil del inversor uruguayo?



—El uruguayo tiene un perfil de conservador a moderado, los clientes cada vez más se están animando a introducir en sus carteras algo más que la renta fija. Buscan un equilibrio, no modifican su perfil de riesgo, pero exploran otras opciones en inversiones alternativas como las que hablamos antes. A medida que va pasando el tiempo el cliente demandan más servicios y sofisticación.

(*) Fernando Vechio es Wealth Management Head en PUENTE en Uruguay y tiene a su cargo la gestión y planificación estratégica de la administración patrimonial de Fondos de sus clientes. Ingresó a Puente hace seis años, y hace 5 que está en el cargo actual. Es Licenciado en Administración Agropecuaria por la Universidad Argentina de la Empresa y Master en Agronegocios por Universidad de San Andrés.