Movimientos divergentes entre los bancos centrales

El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés a su nivel más alto en más de dos décadas y advirtió que aún queda mucho por hacer para acabar con la inflación.

A diferencia de la Reserva Federal, que dejó las tasas de interés sin cambios, los encargados de establecer las tasas para los 20 países que usan el euro dijeron que ni siquiera habían discutido pausar los aumentos de tasas en la reunión de política de la pasada semana.

"¿Terminamos? ¿Hemos terminado el viaje? No, no estamos en destino”, dijo Christine Lagarde, presidenta del banco, ante los periodistas en Frankfurt, Alemania.

El banco elevó las tasas en un cuarto de punto porcentual, colocando la tasa de depósito en 3,5%, la más alta desde 2001, ya que los funcionarios dijeron que se pronosticaba que la inflación se mantendría demasiado alta durante demasiado tiempo. Fue el octavo aumento consecutivo del banco. La medida había sido bien internalizada desde la última reunión del Consejo de Gobierno del banco a principios de mayo, cuando los formuladores de políticas expresaron su preocupación por las presiones inflacionarias subyacentes del crecimiento de los salarios y las ganancias corporativas o el impacto del aumento de los precios de los alimentos.

Un día antes, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estables por primera vez en más de un año. Después del movimiento del mes pasado, cuando ambos subieron las tasas un cuarto de punto, los dos bancos centrales han comenzado a divergir nuevamente. El Banco Central Europeo, que comenzó a subir las tasas desde debajo de cero en julio, no las ha estado subiendo durante tanto tiempo ni tan alto como la Fed.

“No estamos pensando en hacer una pausa”, dijo Lagarde. Es "muy probable" que el banco vuelva a subir las tasas en julio, agregó, siempre que no haya un "cambio sustancial" en las expectativas de inflación del banco.

Los formuladores de políticas dicen que quieren evitar el riesgo de declarar la victoria en su lucha contra el aumento de los precios de forma prematura, incluso cuando la tasa anual de inflación de la eurozona ha caído desde su máximo de dos dígitos a finales del año pasado al 6,1% en mayo, el ritmo más lento en más de un año. Gran parte de la desaceleración se puede atribuir a los costos mayoristas de energía más bajos, pero los banqueros centrales han estado alertas a las señales de que la inflación se está arraigando en la economía, lo que podría impedirles que la inflación vuelva a su objetivo del 2%.

Lagarde destacó el efecto creciente de los aumentos salariales sobre la inflación y dijo que “las presiones salariales, aunque en parte reflejan pagos únicos, se están convirtiendo en una fuente cada vez más importante de inflación”. Los costos salariales más altos para las empresas también explican por qué se espera que la inflación subyacente, que excluye los costos de energía y alimentos, sea más alta en los próximos dos años, dijo.

El crecimiento de los salarios será persistente, dijo Lagarde, especialmente a corto plazo cuando comience la temporada de viajes y turismo de verano. Mientras sienta las bases para fuertes ganancias salariales en la eurozona, el crecimiento salarial inesperadamente rápido en Gran Bretaña ha llevado a los comerciantes a apostar por tasas de interés más altas allí.

El Banco Central Europeo pronostica que la inflación general promediará 5,4% este año, pero espera que aún esté por encima de la meta en dos años, en 2,2%, ligeramente superior a las proyecciones establecidas hace tres meses. Ese pronóstico de 2,2% "no es satisfactorio", dijo Lagarde.

A medida que la inflación se desacelera, la cuestión de cuánto endurecer las políticas es la cantidad correcta se ha vuelto difícil de medir. Demasiado podría restringir la economía más de lo necesario y causar o empeorar una recesión. Demasiado poco podría permitir que la inflación se convierta en un problema persistente que los formuladores de políticas no pueden erradicar. Es un desafío que enfrentan los banqueros centrales de todo el mundo.

El pasado miércoles, en tanto, la Fed anunció que se estaba dando tiempo para evaluar cómo estaba reaccionando la economía estadounidense al rápido ritmo de aumentos de tasas en el pasado. Pero los formuladores de políticas advirtieron que podrían necesitar volver a subir las tasas más adelante. Este patrón se estableció recientemente en Australia y Canadá, donde los bancos centrales mantuvieron las tasas estables durante un breve período antes de reanudar los aumentos.

Al día siguiente, Lagarde dijo que los formuladores de políticas sabrían dónde mantener las tasas solo cuando llegaran allí.

Sin embargo, los comerciantes apuestan a que la fecha llegará a la reunión del banco en septiembre o, más probablemente, en octubre.

“El BCE acaba de convencerse a sí mismo de dos aumentos de tasas más”, escribió Claus Vistesen, economista jefe de la eurozona en Pantheon Macroeconomics, en una nota después del anuncio del jueves. Cada uno, en julio y septiembre, será de un cuarto de punto, dejando la tasa de depósito en 4%, donde pronosticó que se mantendría. Pero los economistas de Berenberg Bank y Commerzbank esperan que el BCE se detenga después de un aumento más, al 3,75%, y mantenga las tasas allí durante todo 2024.

En mayo, el Banco Central Europeo desaceleró sus aumentos de tasas al reconocer el impacto que la política monetaria más estricta estaba teniendo en la economía de la región a través de condiciones crediticias más restrictivas. El jueves pasado, el banco dijo que se esperaba que las condiciones de financiamiento más estrictas frenaran aún más la demanda.

A medida que el banco central señaló tasas de interés más altas, también redujo ligeramente sus pronósticos de crecimiento económico, pronosticando que la economía crecería un 0,9% este año y un 1,5% el próximo.

La eurozona entró en recesión a principios de este año debido a que los altos precios hicieron que la gente gastara menos.

Las próximas decisiones del banco central "asegurarán que las tasas de interés clave del BCE se lleven a niveles lo suficientemente restrictivos para lograr un regreso oportuno de la inflación al objetivo de mediano plazo del 2%", dijo en un comunicado, "y se mantendrán en esos niveles durante el tiempo que sea necesario”.