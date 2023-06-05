Los inversores ya no confían tanto en las acciones de China

Se suponía que la apuesta era una obviedad. China estaba reabriendo después de casi tres años de bloqueos por la pandemia, y los inversores esperaban que su economía, la segunda más grande del mundo, volviera a la vida. Las acciones chinas se dispararon.

Pero esa apuesta se ha agriado. La pasada semana, las acciones chinas que se negocian en Hong Kong se hundieron brevemente en un mercado bajista, luego de perder más del 20% de su valor desde un máximo en enero. Las acciones en el continente también están en números rojos este año.

Los descensos reflejan un optimismo decreciente en la viabilidad de la recuperación posterior a la COVID-19 en China, que durante mucho tiempo ha sido un motor del crecimiento mundial. A pesar de las continuas tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, los lazos económicos y comerciales entre los dos países siguen estando estrechamente vinculados.

“Todas las señales de China apuntan a un repunte económico irregular y vacilante”, dijo Tina Teng, analista de CMC Markets en Auckland, Nueva Zelanda.

Beijing está lidiando con un gasto de los consumidores más débil de lo esperado, una desaceleración de las ventas de viviendas y un sector manufacturero en constante cambio. Una moneda más débil está agravando los problemas. Sigue siendo incierto qué acción, si alguna, podría tomar el gobierno chino para apoyar el crecimiento.

El año pasado, numerosos bloqueos de COVID tuvieron un alto costo en la economía de China. Creció un 3%, una tasa que fue una de las más lentas en décadas, muy por debajo del objetivo de Beijing y más lento que el de 2021.

Las autoridades dieron una sacudida al mercado de valores el otoño pasado con medidas de estímulo diseñadas para apoyar al sector inmobiliario. Otro golpe siguió en diciembre, con el final abrupto de la estricta política de "cero COVID". Las acciones entraron en el nuevo año con una trayectoria ascendente y alcanzaron su punto máximo a fines de enero.

En los primeros tres meses del año, la economía de China creció un 4,5 % —con los consumidores responsables de la mayor parte de la ganancia— y parecía encaminarse hacia una recuperación. El gasto ha sido fuerte en los últimos meses, especialmente en los sectores de lujo y alimentos y bebidas, pero cada vez más no ha cumplido con las expectativas de los inversores. Una alta tasa de desempleo juvenil oscurece aún más el panorama. Mientras que los países occidentales luchan contra la inflación, China está coqueteando con la fuerza opuesta y potencialmente más maligna de la deflación, o precios persistentemente bajos que arrastran a la economía al reducir las ganancias y los salarios de las empresas.

En consecuencia, muchos economistas han reducido sus expectativas en las últimas semanas, lo que ha contribuido a la caída del mercado de valores. Pero varios analistas, incluidos los de los bancos de inversión Nomura y Barclays, aún esperan que el producto interno bruto de China aumente este año a un ritmo más rápido que el pronóstico del gobierno, que prevé un crecimiento del 5%.

Las proyecciones para la economía de EE.UU., la más grande del mundo, son más bajas, pero a las acciones estadounidenses les está yendo mucho mejor que a las de China. El S&P 500 ha subido un 10% este año.

Las decisiones recientes del Partido Comunista de China y su principal líder, Xi Jinping, han afectado la confianza del mercado de valores. La represión de las firmas de consultoría y asesoría con vínculos en el extranjero ha asustado a algunas empresas e inversionistas extranjeros, reavivando las dudas sobre la viabilidad de las firmas internacionales que hacen negocios en China.

“La recuperación se ha estancado, en parte debido a la incapacidad de Beijing para impulsar la confianza entre los consumidores y los inversores comerciales”, escribieron los economistas de Nomura en un informe el mes pasado. “A medida que la desilusión comienza, vemos un riesgo creciente de una espiral descendente, lo que resulta en datos de actividad más débiles, aumento del desempleo, desinflación persistente, caída de las tasas de interés del mercado y una moneda más débil”.

Pero algunos observadores argumentan que los inversores simplemente han juzgado mal la reapertura de la economía en China, un evento que no tiene paralelo histórico. Y se han perdido un cambio en la forma en que las autoridades priorizan las preocupaciones de seguridad nacional sobre las económicas.

“La mentalidad de la forma en que se gestiona la economía china es completamente diferente”, dijo Chris Leung, economista jefe de China en DBS Bank. Las autoridades, agregó, no son tan propensas como en el pasado a responder a una caída del mercado de valores tomando medidas agresivas para hacer subir los precios de las acciones. Los formuladores de políticas en Beijing se centran más en indicadores económicos como la fabricación. Y según esas medidas, dijo Leung, la economía china “no está demasiado fuera de lugar”.

El jueves pasado, una encuesta del sector privado mostró que la actividad fabril en China había repuntado en mayo, en contraste con los datos oficiales publicados un día antes que mostraban que la manufactura había seguido contrayéndose. Las señales mixtas tienen implicaciones más amplias, porque la fabricación en China está estrechamente vinculada a sus exportaciones, que, a su vez, son un indicador de la demanda mundial. Un aumento sostenido en la fabricación ayudaría a aumentar la tasa de empleo de China, el gasto del consumidor y, eventualmente, su mercado de valores. Por ahora, los inversores continúan deshaciéndose de las acciones chinas. Algunos de los mayores perdedores de este año incluyen al minorista en línea JD.com y la cadena de ollas calientes Haidilao, ambos con una caída de más del 20% este año. Eso ayudó a empujar a la baja el índice de empresas Hang Seng China de Hong Kong al nivel de cierre más bajo del año el jueves. Después de un repunte el pasado viernes, el índice está un 17% por debajo de su máximo de enero. El índice CSI 300, que rastrea a las empresas más grandes que cotizan en Shanghai y Shenzhen, ha bajado alrededor de un 8% desde que alcanzó su punto máximo en enero.

El sector inmobiliario sigue siendo fuente de angustia para los inversores. Las ventas de propiedades de las 100 firmas más grandes cayeron alrededor de un 14% en mayo con respecto al mes anterior, según datos publicados esta semana por China Real Estate Information Corp.

Los problemas de vivienda de China (promotores que están muy endeudados y prestatarios que se quedan con apartamentos a medio terminar) han generado expectativas de que el banco central chino se sienta obligado a reducir las tasas a finales de este año.

Tanto Nomura como Barclays pronostican que China registrará un crecimiento económico significativamente mayor, de casi el 8%, en los tres meses que finalizan en junio. El crecimiento para los próximos dos trimestres del año se moderará hacia los niveles observados a principios de este año, según ambas proyecciones.