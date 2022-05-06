La era de lo barato y lo abundante puede estar llegando a su fin

CAMBIO DE PARADIGMA

Las recientes turbulencias en la cadena de suministros y los conflictos geopolíticos conducen a replantearse la posibilidad de una reconfiguración de la producción global.

the new york times

Durante las últimas tres décadas, las empresas y los consumidores se beneficiaron de las conexiones transfronterizas que mantuvieron un suministro constante de productos electrónicos, ropa, juguetes y otros bienes tan abundantes que ayudaron a que los precios se mantuvieran bajos.

Pero a medida que la pandemia y la guerra en Ucrania continúan afectando los lazos comerciales y comerciales, ese período de abundancia parece estar revirtiéndose parcialmente. Las empresas están repensando dónde obtener sus productos y acumulando inventario, incluso si eso significa una menor eficiencia y mayores costos. Si dura, tal alejamiento de la globalización afinada podría tener implicaciones importantes para la inflación y la economía mundial.

Los economistas debaten si las recientes turbulencias en la cadena de suministro y los conflictos geopolíticos darán como resultado una reversión o una reconfiguración de la producción global, en la que las fábricas que se enviaron al exterior se mudan de regreso a los Estados Unidos y otros países que representan un riesgo político menor.

Si eso sucede, una caída de décadas en los precios de muchos bienes podría llegar a su fin o incluso comenzar a ir en la otra dirección, lo que podría impulsar la inflación general. Desde alrededor de 1995, los bienes duraderos, como los automóviles y los equipos, han reducido la inflación, y los precios de los bienes no duraderos, como la ropa y los juguetes, a menudo han crecido lentamente.

Esas tendencias comenzaron a cambiar a fines de 2020 después del inicio de la pandemia, ya que los costos de envío se dispararon y la escasez chocó con una fuerte demanda para impulsar los precios de los automóviles, muebles y equipos. Si bien pocos economistas esperan que continúen los aumentos vertiginosos de precios del año pasado, la pregunta es si la tendencia hacia bienes al menos ligeramente más caros durará.

La respuesta podría depender de si se produce un alejamiento de la globalización. “Ciertamente sería un mundo diferente, podría ser un mundo de tal vez una inflación más alta, tal vez una productividad más baja, pero cadenas de suministro más resistentes y robustas”, dijo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en un evento el mes pasado cuando se le preguntó sobre un posible alejamiento de la globalización.

Aun así, dijo Powell, no es obvio cuán drásticamente cambiarán las condiciones. “No está claro que estemos viendo una reversión de la globalización”, dijo. “Está claro que se ha ralentizado”.

El período de integración global que prevaleció antes de la pandemia hizo que muchas de las cosas que compran los estadounidenses fueran más baratas. Las computadoras y otras tecnologías hicieron que las fábricas fueran más eficientes y produjeron zapatillas, mesas de cocina y productos electrónicos a un ritmo sin igual en la historia. Las empresas redujeron drásticamente sus costos de producción trasladando las fábricas al extranjero, donde los salarios eran más bajos. La adopción de contenedores de transporte de acero y buques de carga cada vez más grandes permitió que los productos se transportaran rápidamente desde Bangladesh y China hasta Seattle y Tupelo, Mississippi, y en todas partes a precios sorprendentemente bajos.

Pero esos cambios también tuvieron consecuencias para los trabajadores de las fábricas estadounidenses, quienes vieron cómo desaparecían muchos puestos de trabajo. La reacción política a la globalización ayudó a que el expresidente Donald Trump asumiera el cargo, ya que prometió traer las fábricas de regreso a los Estados Unidos. Sus guerras comerciales y el aumento de los aranceles alentaron a algunas empresas a trasladar sus operaciones fuera de China, aunque generalmente a otros países de bajo costo como Vietnam y México.

La pandemia también expuso el efecto bola de nieve de las cadenas de suministro altamente optimizadas: los cierres de fábricas y los retrasos en el transporte dificultaron la obtención de algunos bienes y piezas, incluidos los semiconductores que son cruciales para la electrónica, los electrodomésticos y los automóviles. Los costos de envío se han multiplicado por 10 en solo dos años, borrando los ahorros de costos de fabricar algunos productos en el extranjero.

A partir de fines de 2020, los precios de las lavadoras, los sofás y otros productos grandes aumentaron considerablemente debido a que las limitaciones de producción chocaron con la alta demanda.

La inflación solo se ha acelerado desde entonces. La invasión rusa de Ucrania ha enredado aún más las cadenas de suministro, elevando los precios del gas y otras materias primas en los últimos meses y ayudando a impulsar el índice de inflación observado de cerca por la Fed hasta un 6,6% durante el año hasta marzo.

Ese es el ritmo de inflación más rápido desde 1982, y las ganancias de precios están tocando el nivel más alto en décadas en muchas economías avanzadas, incluidas la eurozona y Gran Bretaña.

Muchos economistas esperan que los aumentos de precios de los bienes duraderos se enfríen sustancialmente en los próximos meses, lo que debería ayudar a calmar las ganancias generales de precios. Los datos de marzo sugirieron que estaban comenzando a moderarse. El aumento de las tasas de interés de la Fed podría ayudar a moderar las compras, ya que los préstamos para comprar automóviles, máquinas o suministros para mejoras del hogar se vuelven más caros.

Pero todavía hay dudas sobre si, a la luz de lo que han aprendido las empresas y los países, los principales productos volverán a las constantes caídas de precios que eran la norma antes del coronavirus.

Aún no está claro en qué medida las fábricas se están acercando a casa. Un "índice de reubicación" publicado por Kearney, una firma de consultoría de gestión, fue negativo en 2020 y 2021, lo que indica que Estados Unidos estaba importando más productos manufacturados de países de bajo costo.

Pero más empresas informaron haber trasladado sus cadenas de suministro fuera de China a otros países, y los ejecutivos estadounidenses se mostraron más positivos acerca de traer más manufactura a los Estados Unidos.

Los cambios demográficos a largo plazo también podrían agravar los efectos de una desaceleración o un retroceso en la globalización, elevando los precios al encarecer la mano de obra. Para 2050, 1 de cada 6 personas en todo el mundo tendrá más de 65 años, según estimaciones de las Naciones Unidas, frente a 1 de cada 11 en 2019.

Ese envejecimiento significa que, después de décadas en las que un nuevo grupo de mano de obra global hizo que los empleados fueran baratos y fáciles de encontrar, la reciente escasez de mano de obra en todo el mundo podría durar. Eso podría hacer subir los salarios, y las empresas podrían trasladar los elevados costos laborales a los clientes al aumentar los precios.

“La demografía y la reversión de la globalización significan que es probable que gran parte de ella sea permanente, claramente no toda”, dijo Charles Goodhart, profesor emérito de la London School of Economics, sobre los problemas laborales y de precios de la era de la pandemia. Goodhart coescribió un libro en 2020 argumentando que el mundo estaba al borde de una reversión demográfica.

“Habrá fuerzas estructurales que aumentarán la inflación probablemente durante las próximas dos o tres décadas”, dijo.

Algunos no están de acuerdo. Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, señaló que había muchos trabajadores disponibles en partes del sur de Asia, África y América Latina. Y la inflación ha sido débil en Japón durante décadas, a pesar de su población mucho mayor.

Tampoco una caída en la globalización necesariamente se sumaría a la inflación a largo plazo, dijo. Al desacelerar el crecimiento, podría conducir a una menor demanda y aumentos de precios.

Pero la trayectoria entrelazada de la globalización, los precios de los bienes y la inflación en general será algo que los economistas observarán de cerca.

“La gente solía decir que es la pregunta del millón de dólares, pero supongo que en estos días es la pregunta del billón o billón de dólares”, dijo Carlos Viana de Carvalho, ex economista de la Fed de Nueva York que ahora es jefe de investigación en la firma de gestión de activos Kapitalo Investimentos. Es posible, pero no definitivo, dijo, que el mundo se esté moviendo hacia una nueva era económica marcada por una mayor inflación en medio de los cambios en la integración global y la intensificación de la preocupación por el clima.

