Reabre para el público el Parque Disney de Shangái

El parque Disney de Shanghái volvió a abrir sus puertas al público este lunes pero con restricciones, un signo de la vuelta progresiva a la normalidad en China pese a la amenaza persistente del coronavirus.

El de Shangái es el primero del mundo que retoma la actividad.

El parque de atracciones, situado en la mayor ciudad de China, es el primero en el mundo que vuelve a abrir sus puertas desde que empezó la pandemia, con importantes consecuencias económicas para el grupo estadounidenses de entretenimiento.



A medida que la propagación del coronavirus se ralentiza en China en las últimas semanas, el país empezó a abrir algunas atracciones turísticas, como la Gran Muralla o la Ciudad Prohibida en Pekín. En Shanghai Disneyland Park, los visitantes debían este lunes llevar mascarilla y mostrar el color verde en una aplicación de su teléfono para demostrar que no están contaminados para entrar.



La reanudación de la actividad será progresiva. El parque tiene previsto acoger un máximo de 24.000 personas al día durante varias semanas en vez de las 80.000 que suele acoger normalmente. Además es obligatorio reservar antes por internet. Dentro del parque los anuncios por megafonía recuerdan a los clientes que hay que mantener la distancia en la cola de las atracciones.



En el suelo, las líneas amarillas marcan la distancia mínima que hay que respetar entre las personas. El parque prometió aumentar la frecuencia de la desinfección y limitar, o incluso anular, las interacciones entre el público y los personajes como Mickey y Donald.



A pesar de los temores, las entradas para esta primera jornada de apertura se vendieron en pocos minutos el viernes, cuando se pusieron en venta por internet, indicó la prensa local.



“Incluso si muchas atracciones siguen cerradas, estamos muy impacientes”, dijo a la AFP una visitante en la entrada del parque, acompañada por una niña de cinco años. “Hemos pasado dos meses encerradas, era un aburrimiento mortal”, añade.



El parque tiene previsto recibir alrededor de 24.000 personas en esta etapa.

Epidemia de 1.400 millones. La pandemia apareció a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan (centro) y luego se propagó al resto de China y al mundo entero. Gracias a medidas radicales de confinamiento, China vio como disminuía regularmente el número de casos desde marzo. Desde mediados de abril no se registran nuevos decesos. Pero el número de contaminaciones se disparó de nuevo en los últimos días, sobre todo en Wuhan, donde no había nuevos contagios desde hacía un mes.



La reapertura del parque de Shanghái es una buena noticia para el grupo Walt Disney, que cayó en bolsa en los últimos meses. La multinacional del entretenimiento evalúa en US$ 1.400 millones el impacto negativo de la crisis sanitaria y económica en sus actividades, incluyendo mil millones relacionados con sus parques de atracciones y otras actividades. “Nos enfrentamos a perturbaciones generalizadas", dijo la semana pasada Bob Chapek, el responsable del grupo, que presentó los resultados financieros del primer trimestre (con una caída del 91% del beneficio neto hasta US$ 475 millones). Los dirigentes de Disney no saben cuándo podrán abrir de nuevos los parques, las tiendas de productos derivados y otros lugares turísticos, incluyendo cruceros y centros de vacaciones. También aplazaron las fechas de estreno de películas muy esperadas como Mulan (Disney), Black Widow (Marvel) o Soul (Pixar).



En cambio Disney puede estar satisfecho del éxito de Disney+, su plataforma de streaming puesta en marcha en otoño en América del Norte y en Australia y luego desplegada en varios países europeos en marzo. Disney cerró su parque en Shanghái a finales de enero, y luego hizo lo mismo con sus instalaciones en Estados Unidos, Francia, Japón y Hong Kong.



Sin embargo, ya empiezan a conocerse algunas novedades respecto al parque de Orlando que, según las últimas informaciones, ya se dispone a abrir reservas. La pandemia ha supuesto un parate no solo para el mayor parque de la compañía sino también para la misma ciudad de Orlando, un destino turístico que anualmente atrae a millones de visitantes.

El de Orlando (Florida) le seguiría los pasos y ya está haciendo reservas.

También Orlando. Walt Disney World, empezó a aceptar reservas para visitar el de Orlando (Florida) y alojarse en sus hoteles a partir del 1º de julio, según aparece en la web de la compañía.



Por ahora, las autoridades de Florida no han dado una fecha para la reapertura de los parques temáticos, atracciones y hoteles de Orlando, que están cerrados desde mediados de marzo como consecuencia de la propagación de la COVID-19 en el llamado “estado del sol”, donde ya se superaron los 41.000 casos.



Disney anunció que la reapertura de sus parques se va a hacer de una manera gradual y con medidas especiales para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. También ha dicho que van abrir antes los restaurantes y tiendas que las atracciones. Un ejemplo es la reapertura parcial del centro comercial y de ocio Disney Springs, en la zona de Orlando, que está prevista para el 20 de mayo.



Según un anuncio de Disney, las tiendas y restaurantes operados por terceras partes que abrirán en Disney Springs lo harán con mayores medidas de seguridad, obligatoriedad de llevar máscaras y limitaciones en el contacto entre personas. De acuerdo con fuentes del sector, aproximadamente 85 millones de personas visitaron los parques temáticos y de atracciones de Orlando y de la vecina Tampa en 2018, último año del que existen cifras completas.



Orlando es la ciudad más visitada por motivos turísticos de todo Estados Unidos y decenas de millones de personas trabajan en los parques y están actualmente desempleadas.



Desde el 4 de mayo Florida está en la fase uno de un plan de reactivación económica de un estado cuyo principal motor es el turismo, uno de los sectores mas afectados por la COVID-19.



Debido a que concentran el principal foco de la enfermedad, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el sureste, fueron exceptuados del inicio de la fase uno, pero el último de estos condados se incorporó este lunes.



En el primer semestre de su ejercicio fiscal actual los beneficios netos del grupo Disney llegaron a US$ 2.608 millones, un 68% menos que en el mismo período del ejercicio fiscal anterior, cuando el saldo positivo fue de US$ 8.219 millones, debido a la pandemia del coronavirus y principalmente al cierre de sus grandes parques temáticos.



La compañía, con sede en Burbank (California), informó de que en el semestre cerrado el 31 de marzo su ganancia por acción fue de solo US$ 1,44, frente a los US$ 5,42 que tuvo en el primer semestre de su ejercicio fiscal anterior, lo que representa una baja del 73%.



Otra noticia. Richard McGuire, de 42 años, un estadounidense oriundo de Alabama, fue detenido este mes luego de que se descubriera que estaba acampando, para pasar la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus, nada menos que en una isla abandonada de Walt Disney World, en Florida.



El hombre, que llegó a su insólito lugar de acampe utilizando un pequeño barco del famoso parque temático, señaló que esa isla era para él un “paraíso tropical”. En efecto, el lugar había sido creado como un parque de vida silvestre llamado Isla del descubrimiento, que albergaba pájaros, monos y caimanes que, sin embargo, estaba cerrado desde 1999.