Nicolás Peruzzo: "Mi mayor miedo es no poder seguir haciendo cómics"

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La impuntualidad.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—No ser fiable.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Oscila entre la tranquilidad y el abrumamiento.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Antes de que me alcance la decrepitud.



—¿Qué no perdonaría?

—No se me ocurre; creo que casi cualquier cosa puede ser redimible.



—¿Qué lo hace reír?

—Me gusta reírme de las miserias humanas. De las mías, primero que nada.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—No traicionar un compromiso.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Siempre soñé con recorrer el mundo, pero he podido viajar mucho menos de lo que me gustaría.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

Colecciono muñecos de acción; Algunos los tengo desde niño, otros los perdí y volví a comprar, y unos cuantos siempre quise tenerlos, y recién lo logré ahora.



—¿En qué ocasiones miente?

—A veces peco de optimista con mis plazos de entrega.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Los médicos anti vacunas.



—¿A qué persona viva admira?

—A los científicos con los que trabajo en mis cómics de divulgación.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—No poder seguir trabajando de lo mío, ya sea por deterioro físico, o porque lo que hago quedó obsoleto.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Que algunas personas cercanas no llegaron a ver mis trabajos publicados.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La habilidad de ganar dinero.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—A veces extraño mi cabellera de juventud.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Tocar la guitarra.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Que mi hobby de toda la vida, escribir y dibujar cómics, sea hoy mi trabajo.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Un cómic de X-Men que tengo desde niño, que me llevé del kiosco que tenían mis abuelos. Hace unos años conocí al autor de dicho ejemplar, y me lo autografió.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La incapacidad de sentir empatía por las personas menos favorecidas.



—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—El sentido del humor.



—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—La lealtad.



—¿Qué palabras o frases usa más?

“Perdón por la demora en responder”



—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Parecida a mi vida actual, pero con tiempo libre y más horas de sueño.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En las navidades de mi niñez, con toda mi famila aún en este mundo.



—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—La nueva generación viene muy bien, pero aún necesitamos más niños.



—¿Cuál es su héroe o heroían de ficción favorito/a?

—Holden Caulfield, de El guardián entre el centeno.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Los artistas (músicos, escritores, dibujantes) que me inspiran y me conmueven.



—Si después de muerto debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Un lápiz 2B.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Indiana Jones.