Ney Castillo responde al Cuestionario Proust

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Demasiado pasional.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La soberbia y cuando son muy pasionales.



— ¿Cuál es su estado mental más común?

—Bienestar.



— ¿Cómo le gustaría morir?

—No me gustaría.



— ¿Qué no perdonaría?

—Creo que al final perdonaría todo.



—¿Qué lo hace reír?

—Lo ingenioso y cuentos de ridículos propios.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Compromiso y deber.



— ¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Un buen plan para mañana.



— ¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Una buena comida con mejor vino tinto, a disfrutar con familia o amigos.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando postergo transitoriamente encarar la verdad.



— ¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Ninguna.



— ¿A qué persona viva admira?

— Mi "vieja".



— ¿Cuál es su mayor miedo?

—La salud de mi familia y amigos.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Todas las veces que no controlo mis pasiones.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Respeto y responsabilidad.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mi espejo es muy cooperador.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Desearía haber explotado mas y mejor los propios.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Haber tenido la suerte de sentirme útil en lo que hago.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—El interés por aprender y evolucionar. Dedicación y responsabilidad.



— ¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—No poder satisfacer las necesidades básicas de nuestros niños y jóvenes.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—El gusto por el chocolate.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—El gusto por un buen partido de básket o fútbol.



— ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Cuando nacieron nuestras hijas.