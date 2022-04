Mascotas de fiesta: celebramos Pascuas con ellas y les cantamos el cumpleaños feliz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leticia y Agustín se casan en noviembre de este año y ya que Pancho, su “eterno cachorro” de 6 años, no podrá asistir a la boda, decidieron incluir souvenirs especiales para los invitados que tienen mascotas. Resta definir si habrá muffins o galletitas decoradas con las iniciales de los novios, pero la idea es “que se lleven algo por haberlos dejado toda una noche solos, un regalito”, cuenta Leticia Cabris a Revista Domingo. Ella organiza su día a día en base a Pancho para compartir la mayor parte del tiempo con él: “Es lo mejor que tengo, lo amo. Aparte es tan corta la vida de los perros que trato de disfrutar todos los momentos que estoy con él”, dice.

En la lista preliminar de la boda hay 45 mamás o papás perrunos y nueve gatunos. La idea es tan novedosa como fiel a la tendencia mundial de tratar a nuestras mascotas como miembros de la familia, con las demostraciones de amor y cariño que ello implica.

El perro y gato en el fondo de la casa, excluido, ya es historia. Hoy duermen adentro e incluso compartimos con ellos la cama. Están incluidos en idas para afuera, cumpleaños y paseos. Los llevamos a todos los controles veterinarios, a fisioterapia, los castramos y cuidamos su alimentación. Se multiplican hoteles, restaurantes y espacios pet friendly. Crece la oferta disponible para ellos: guarderías y hoteles para que no se queden solos, juguetes de todo tipo y color, cepillo y pasta de dientes, cochecitos y hasta mochilas transportadoras.

Son un hijo más y se los mima como tal. Por eso los festejos de cumpleaños son cada vez más comunes. Ya no asombra ver fotos de un perro soplando la velita de su torta en su onomástico. Las páginas de Instagram que venden esos combos suman productos alusivos a las distintas fechas: Navidad, mes del niño o de los enamorados. Por estos días ofrecen packs de galletitas con forma de conejos y huevos de Pascua hechos con algarroba en vez de chocolate porque este rico ingrediente es tóxico para el mejor amigo del hombre. Los productos son 100% naturales: libres de colorantes, conservantes, gluten y azúcar.

La pastelería gourmet para mascotas gana terreno en Uruguay y se perfecciona. Es una moda que vino para quedarse y seguirá maravillándonos con sus productos e innovaciones.

Opciones

Belén Scolpino, fundadora de Abby Pet Gourmet. Foto: Marcelo Bonjour.

Belén Scolpino quedó fascinada con los huevos de Pascua que hacían las brasileñas de Sabor Pet Gourmet -referentes en pastelería canina- y no dudó en anotarse en su curso online. Aprendió la receta y sumó el novedoso producto al menú de Abby Pet Gourmet, emprendimiento de snacks saludables y festejos para mascotas.

“Quedan divinos porque parecen de chocolate pero no son”, apunta Belén. Y devela el misterio: llevan algarroba, aceite de coco, gelatina sin sabor para dar consistencia, harina de coco y pechuga de pollo, que aporta el brillo.

La impronta se la otorga el original packaging: “Se hace lo más parecido a los que compramos en un supermercado con el celofán, las cintas, la cajita”, agrega Belén.

El huevo y dos bombones con forma de huellita valen $ 150. El pack de cuatro galletas de Pascua con forma de conejo o huevo cuesta $ 100. Están hechas con harina de arroz y zanahoria.

Si las mascotas son uno más de la familia no pueden quedar por fuera de las celebraciones: ellas también merecen comer algo diferente en fechas especiales. Las tradiciones que solemos compartir con los niños se trasladan a perros y gatos. Silvia Samurio, dueña de Bartola, emprendimiento de gastronomía para mascotas, cuenta que “las mamás, que son las que más encargan, esconden las galletitas para que ellos las busquen”.

Bartola adapta su clásico box mensual de 100 galletitas a $ 750 para Pascua: varía la forma -huevos o conejos- y se agrega algún pupcake. En Navidad se hicieron con forma de pinitos, estrellas y Papá Noel y superaron las expectativas.

Eso sí, siempre mantienen la filosofía saludable: nada de colorantes o conservantes. Los ingredientes principales de las galletas son harina integral, avena y harina de arroz. “La diferencia de sabores se la damos con frutas o verduras: banana, manzana, boniatos o remolachas”, enumera Silvia. Tampoco se usa azúcar o glaseado para decorar. “Los animales no distinguen colores. Lo que no le doy a mis perros tampoco lo hago para otros. Cuido los detalles para no incluir un ingrediente que les pueda causar alergia o un problema de salud”, apunta.

Delicias Caninas también se preocupa por ofrecer productos sanos que sean gustosos a la vez. Están hechos a base de ingredientes 100% naturales. Para Pascua lanzaron un box especial de seis galletitas en una huevera a $ 350. “Están decoradas a mano con un glaseado específico para mascotas, sin azúcar, azúcar impalpable o chocolate. Hacemos cuatro de algarroba, que es el sustituto natural del chocolate y es apto para mascotas, y dos de mantequilla de maní casera que decoramos con un pollito”, cuenta Claudia Tambasco, de Delicias Caninas.

El emprendimiento de pastelería para mascotas data de 2016 y estos box especiales ya son tradición: los hacen desde el día uno y son un éxito. Tanto que el año debut prepararon 15 y estas Pascuas apostaron a 60 packs. “Nos tiramos al agua y tuvimos muy buena recepción. Creció mucho. Todos los años innovamos en la decoración. Es un trabajo totalmente artesanal y personalizado que a la gente le gusta mucho”, finaliza.



Chau huesitos, hola tortas y guirnaldas

Celebrando la vida de nuestras adoradas mascotas con una "Bartola Party".

Festejar el cumpleaños de las mascotas con bombos y platillos es cada vez más frecuente. El tamaño de la torta se elige en función de los invitados: asisten familiares, amigos con otros perros e incluso se convida a las mascotas del edificio con un pedazo. El box Bartola Party cuesta $ 1.100 e incluye torta, galletas, pupcakes, banderín con el nombre de la mascota, globos, velas y otros elementos decorativos.

El paquete cumpleañero de Abby Pet Gourmet vale $ 500 y contiene una torta personalizada con cartelito y vela. Si se agregan muffins, alfajorcitos o donas asciende a $ 1.000. En ambos casos, la decoración está incluida. Delicias Caninas ofrece tres combos para los perritos: Junior (torta bañada con cobertura de yogurt natural, snacks, gorro y globo a $ 750), Mega (suma cupcakes, torta con grageas, galletas con el nombre y vela a $ 1.340) y Premium (te permite personalizar la torta por $ 1.820).