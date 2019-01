Hombre camaleónico

Tenía 13 años cuando debutó en el cine. Y lo hizo nada menos que bajo la dirección de Steven Spielberg en una historia inolvidable: El imperio del sol (1987), basada en una novela homónima que narra la infancia del escritor James Graham Ballard, luego convertido en uno de los mayores creadores de ciencia ficción.

Pero la popularidad definitiva llegaría años más tarde y luego de varias interpretaciones memorables al encarnar la que, asegura la crítica especializada, es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos: Batman inicia (2005). Pero, más allá de sus dotes actorales, la característica más llamativa de Christian Bale (44) es su capacidad para cambiar su aspecto físico con drásticos cambios de peso y caracterización. Y en su estreno más reciente, Vice, vuelve a conseguirlo al punto de estar irreconocible en la piel del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney.

Aunque llama la atención su versatilidad, es cada vez mayor el consenso en cuanto a su talento como actor. Y también en relación con su carácter explosivo que, entre otras cosas, provocó la denuncia en su contra por parte de su madre y su hermana. Nada menos. También son proverbiales sus arranques de malhumor en los rodajes.

Hay algo de niño malcriado en este galés temperamental, pero su pasión mayor es sin dudas la actuación. Una vocación que conoció desde muy niño.

Hermano menor

Bale nació en Haverfordwest (condado de Pembrokeshire, Gales, Reino Unido) el 30 de enero de 1974. Su padre, David Bale, fallecido en 2003, fue un activista por el medioambiente y la defensa de los animales de origen sudafricano. Su madre en tanto, la británica Jenny James, fue bailarina en un circo y, de algún modo, la responsable de despertar la vena artística en el pequeño Christian.

Tiene tres hermanas mayores, que fueron sostén y a menudo blanco de sus travesuras. Era muy chico cuando comenzó en el teatro, a instancias de su madre. En la primera obra, The nerd, actuó junto a otro niño que también sería célebre: Rowan Atkinson, de adulto más conocido como Mr. Bean. Tenía 8 años cuando grabó un aviso publicitario para una marca de cereales.

“No sé si volvería a hacerlo”



Cuando le preguntan sobre su primer papel (El imperio del sol), tiene sentimientos encontrados. “Aunque no puedo quejarme, no sé si volvería a hacerlo. No es el mejor ambiente para crecer. Pero he crecido haciendo grandes películas. Nunca he buscado estar en la obra maestra definitiva ni entrar en los libros de historia, sino simplemente hallar la motivación necesaria en cada trabajo”.