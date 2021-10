Emilia Mernes: de Rombai a conquistar el reguetón como solista 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Octubre de 2016. Emilia Mernes tiene el cabello teñido de rubio con las raíces oscuras y es un rostro casi desconocido para la televisión uruguaya y argentina. Pasa ante las cámaras de las dos orillas para presentarse. Hace dos meses que es la “nueva rubia de Rombai” y, parece, eso hay que defenderlo. Está sentada en el sofá de Algo contigo. Luis Alberto Carballo la entrevista junto a Fer Vázquez -el video puede verse todavía en YouTube-. Ella casi no habla. Recién empieza en la banda de cumbia pop del momento que hace menos de un año despidió a Camila Rajchman y la palabra la toma, casi siempre, Fer Vázquez.

Por lo poco que dice, se puede saber que Emilia sintió muchos nervios con la oportunidad, que su familia es sencilla, que es de Nogoyá, una localidad pequeña y lejana de Entre Ríos, que debutar en un Velódromo con unas 10 mil personas no parece haber sido tan difícil.

Si hay algo que tiene Emilia Mernes es desenfado. Es divertida y lo sabe. Tiene carisma y lo sabe. Tiene buena voz y no la da por sentado. Va a clases de canto, piano y guitarra. Sueña con ser cantante desde que tiene uso de razón y, sabe también, esta es su oportunidad. Así que en el sofá de Algo contigo parece intimidada, pero en el Velódromo o en el Luna Park deja todo. Defiende el ser “la rubia de Rombai”. Rombai es un trampolín para la cantante que quiere ser. Uno de éxitos, escenarios y fanáticos.

Transcurren unos pocos meses. Es enero de 2017 y ahora Emilia Mernes está sentada junto a Fer Vázquez en un programa de la televisión argentina. O fue el tiempo o la cantidad de escenarios o quizá es el estar en su país, pero Emilia toma más seguido la palabra en esa entrevista. “Mi vida de un día para el otro dio un vuelco. Yo los conocía, de andar de joda, escuchaba las canciones en el boliche, cuando salía con mis amigas. De verdad nunca me lo imaginé”, dice.



Con los meses, con la presencia en redes sociales, con entrevistas, con los covers que nunca deja de hacer para marcar constancia de que canta bien -muy bien- más allá de la diversión y el baile, Emilia Mernes deja de ser la rubia de Rombai y su presencia pasa a cobrar cada vez más protagonismo e independencia.



Marzo de 2018. Rombai anuncia en redes -noviazgo con Fer Vázquez de por medio, se separaron en 2019- el final de su etapa en la banda del uruguayo. Él buscará otras voces femeninas para el grupo, ella se dedicará a su carrera solista.

En una entrevista que le hacen algunas fanáticas para TMZ, la cantante confiesa que los momentos más importantes de su carrera fueron el primer Luna Park con Rombai y, “ahora, solista, el día que salió Recalienta. Mi primera canción. Mi primer bebé. Así que es el día más importante”.

Emilia Mernes. Foto: Difusión.

Marzo de 2019, la argentina se presenta como Emilia, a secas, y se viraliza su imagen bailando sensual en lo que imita una pantalla de celular, rompiendo un huevo contra el vidrio y cantando sobre algo que por entonces era tan popular como “tabú”: el sexteo. Recalienta es el primero de una seguidilla de singles. Emilia no piensa en discos, es de la generación que sabe que el éxito comercial se mide en canciones independientes que llegan a la radio y, más aún, que se mantienen por meses en el Top 50 de Spotify. Sus dos últimos sencillos, Rápido Lento y Como si no importara - en colaboración con Tiago PZK y Duki, respectivamente- están en los 11 primeros puestos del ranking uruguayo.

Así, con su pelo negro y largo, con sus pasos de baile cada vez más trabajados -sus coreografías en Instagram hipnotizan-, con canciones que marcan el camino por el que quiere ir ahora, la “chiquita” de Nogoyá se adueña de su carrera, pero todavía sueña: “Tengo sueños y me cuesta definir uno solo. Escenarios muy grandes o recibir algún premio. Pero hoy mi meta es encontrar mi sonido y mi identidad y estoy en la búsqueda de eso”.



La primera guitarra

La foto está en blanco y negro. Resalta entre la sensualidad típica de su muro de Instagram. Allí no hay más producción que la de una nieta y su abuelo sentados juntos y tocando guitarra. “Roque, mi abuelo. Él me regaló mi primera guitarra”, escribió Emilia. Y él fue, ha dicho en varias entrevistas, el que a los 12 años la entusiasmó para que fuera por ahí. Para que hiciera música.



Al principio fue folclore. Fue, además, un hobby que la distraía a la vez que terminaba sus estudios básicos, empezaba Literatura en una universidad en Rosario, dejaba la carrera y empezaba profesorado de Música. Después, entre los covers de Instagram y Rombai, se dio cuenta de que aunque estuviera “lejos” de los lugares donde suele suceder el “éxito”, podía lograrlo. Ahora, a sus 24 años, espera también su debut como actriz en Entrelazados, un próximo estreno de Disney que se rodó en pandemia.



Su clave, dijo en Desayunos Informales, es “ser siempre real”, sobre todo en un mundo dominado por Instagram -un espacio que sabe usar muy bien- y las apariencias. “La verdad es que siempre soy bastante real en redes sociales y eso creo que le gusta a los fans y a la gente en general. Ser siempre una misma, no fingir. Con respecto al video y a las canciones, me gusta estar en todo. Cien por ciento. En el vestuario. En todo. Obviamente tengo un equipo que me ayuda, pero las decisiones me gusta tomarlas yo para que tengan mi identidad. Si es mi producto y yo lo represento, que esté plasmado lo que tengo en mi mente”.