El boom de la organización profesional

Si no lo ves, no está. Y si no está, no se puede usar. Esta es una premisa fundamental para quien gusta de mantener las cosas ordenadas. La tendencia por el orden hogareño se constata en muchos países, y ahora es también más visible en Uruguay. Buena parte de ese auge es gracias a la nueva gurú del orden casero, la japonesa Marie Kondo, que tiene dos libros de rotundo éxito editorial (La magia del orden, 2011 y La felicidad después del orden, 2012) y protagoniza la serie, actualmente disponible en Netflix, ¡A ordenar con Marie Kondo!



La nipona basa su método (llamado KonMari) en cinco categorías para ordenar: ropa, libros, papel, “komono” —es la más grande e incluye garaje, baño, cocina y todo lo que es variado— y, finalmente, los objetos con valor sentimental. El fenómeno Kondo no solo se refleja en ventas de libros o visionados de su serie. También estimula un nuevo negocio: el de organizadora profesional.

Ami Rosenfeld, por ejemplo, es una emprendedora que unió su carácter organizado al deseo por el orden que se despertó en la gente a raíz de la japonesa. Realizó un curso en Argentina de organizadora profesional el año pasado y abrió una empresa con su propio nombre.

Rosenfeld es diseñadora gráfica y está vinculada a organizar y ordenar hace más de 10 años. Entre otra cosas, cuenta a Revista Domingo que realizó “la organización de un showroom que se dedica al bazar”. Pero que Netflix realizara una serie y se pudiera ver el trabajo de Kondo dentro de los hogares facilitó el emprendimiento de un negocio que, si bien es similar al de la estrella japonesa, tiene sus propias características.

“Hay diferentes tipos de clientes. Está el que tiene una patología de acumulador y muchas veces puede pasar que te contacte alguien que está queriendo ayudar a esa persona a salir de esa situación”, cuenta Rosenfeld y explica que también está el cliente que la llama para organizarse mejor y así vivir con las cosas que realmente usa cotidianamente.

“El organizador profesional puede ayudar a poner orden en una oficina, una empresa, una casa. Ahora, lo que se está dando es el concepto de la persona que va a tu casa y te la ordena. Ese es el boom”, comenta.

Los clientes llegan a Rosenfeld a través de sus redes sociales, la contactan, le dicen que quieren ordenar el placard, la cocina o la oficina y ahí Rosenfeld les pide que le mande una foto o un video del lugar. Luego coordina una visita y realiza su trabajo. “He hecho cosas que tienen que ver con mudanzas, y trabajo también en casas de familia”, dice.

Las personas no están en los objetos, ni estos son el reflejo de las personas. Traen recuerdos sí, pero el valor de ellos está en la carga emocional que les depositamos, no en los objetos. ¿Por qué, entonces, a veces cuesta a tanto aceptar que ya cumplieron un ciclo?

Deshacerse de una prenda no es olvidar una experiencia en nuestra mente ni desapegarse de un recuerdo. Es simplemente dejar ir un objeto que ocupa un lugar innecesario en el placard y lo transforma en un laberinto de tela que dificulta encontrar lo que estamos buscando.

“El descarte, el desapego a las cosas es difícil. Yo creo que es una de las cosas que más cuesta”, afirma Ana Guardado , la organizadora social que desde hace menos de un año está al frente de Ana Gu, otro emprendimiento en el rubro.

“Las cosas cumplen etapas”, indica Guardado. “Por más que le tengas cariño a un regalo —que puede ser una prenda de ropa, un elemento de la cocina, un adorno en el living— si ya está viejo, en mal estado o no lo usás puede continuar su ciclo de vida útil en otra persona o en otro lugar”, agrega.

El descarte, para Guardado, es un elemento muy importante para mantener las cosas en orden, pero también es importante aprovechar el espacio. “El lugar es finito. Hay que aprovecharlo, comprar de forma inteligente y darle un lugar a cada cosa”, explica. Además, considera que también es muy importante mantener el trabajo que se realizó y no volver a caer en el desorden. “Es importante que el orden sea sostenido en el tiempo y es fundamental dedicar unos minutos de cada día a ordenar y guardar las cosas en el lugar que ya le destinamos”, dice.

Una de los técnicas que usan las organizadoras para tener todo a la vista y mantener el orden es el sistema de doblado en fichero. “Te queda todo a la vista ocupando poco espacio”, dice Guardado y explica: “Es una técnica de forma de guardado en cajones o contenedores y te facilita muchísimo porque ves todo lo que tenés”. Permite saber “qué colores de ropa tenés y además permite sacar o volver a guardar un objeto sin que desacomode el resto de la ropa”, agrega la experta.

Generalmente cuando se guardan las prendas se las pone apiladas una arriba de la otra y al sacar una, se desarma toda la hilera. “El doblado vertical necesita sí o sí un cajón, una cesta o una caja”, sostiene Guardado. Ese contenedor donde se ponen las prendas hace el mismo trabajo que realiza un fichero que permite organizar los papeles. “La idea es que vos puedas acceder a tu ropa, a las cosas que tenés en el placard de la manera más sencilla. En otras palabras, que la vida cotidiana se vuelva más simple”, explica. Muchas veces no tenemos conciencia del tiempo que se nos va buscando el abrigo que quedó en el fondo del placard y no se ve”. Es por eso que uno de los objetivos es tener claro qué cosas se necesitan y cuáles no.

Consumismo

“Es importante no consumir porque sí, sino que sea a conciencia”, señala Rosenfeld. “La gente muchas veces me dice que es imposible tener las cosas ordenadas en un placard chico y yo le digo que es al revés: cuanto mas pequeño es el espacio, más ordenado deberías tenerlo”, explica. Sentirse liviano, ordenado, saber dónde está cada cosa y aprovechar mejor el tiempo. Esas son las metas a cumplir.

Un ropero antes y después de una organización profesional.