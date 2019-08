¿Cómo afecta a mi celular el conflicto entre China y Estados Unidos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay que entrar en pánico, no creo que sea nada demasiado grave”, afirma el empresario tecnológico Pablo Brenner a Revista Domingo. Su frase hace alusión a las preocupaciones que surgieron en los últimos meses respecto al futuro de la marca Huawei, por su conflicto con el gobierno estadounidense y el consecuente problema comercial con Google.

Huawei es una multinacional china en tecnología, y entre sus productos principales están los equipos de comunicación. En teléfonos móviles ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Su posicionamiento internacional ha crecido de tal manera que la carrera comercial que antes era solo entre Samsung y Apple quedó atrás y el tercer oponente juega fuerte, sobre todo en teléfonos de alta gama, donde el modelo P30 fue de los más codiciados de este año con la incorporación de la cámara Leica, tan famosa en el mundo de la fotografía.

Hugo, por ejemplo, uruguayo de 50 años juntó dinero por varios meses con el fin de comprarse un “buen celular”. Tenía pensado ir por los más conocidos, pero como es fotógrafo finalmente se inclinó por ese lanzamiento. Solo tuvo dudas porque en mayo de 2019 salió la noticia de que Google había roto el acuerdo con la marca china, lo que significaba, a grandes rasgos, que Huawei ya no usaría el sistema operativo Android. La tensión cayó cuando Google le extendió el plazo de uso de su sistema a Huawei. Hugo creyó que sería algo solucionable y se lo compró. Hoy tiene incertidumbre sobre qué podrá pasar con el teléfono recién estrenado. Se pregunta hasta cuándo podrá usarlo, cuál es el verdadero problema que le causará.

Desde Google el comunicado de la suspensión de negocios con Huawei en mayo enumeraba lo que implicaba la ruptura de relaciones. En primera instancia lo que se manejó fue que Huawei ya no podía actualizar el sistema operativo en los teléfonos existentes, con excepción de las actualizaciones que quedan disponibles en código abierto. Lo que también está en juego al no poder actualizar son las mejoras de seguridad, de almacenamiento o de optimización de batería. Los nuevos dispositivos ya no podrían usar aplicaciones como Google Play Store o Gmail.

“La gente se preocupa por sus teléfonos”, dice Eduardo Carozo, ingeniero y gerente de la empresa de tecnología y comunicación ITC. A él le han preguntado qué va a pasar con los aparatos. Y su respuesta -la misma que brindó para esta nota- es que a corto plazo el usuario común no va a sentir el impacto del conflicto. “Básicamente todo lo que está operativo hasta hoy va a seguir funcionando. La gente no va a sentir que está perdiendo prestaciones en sus teléfonos porque sean Huawei. Lo que va a pasar es que en el futuro cuando aparezca una nueva versión de una de las tantas miles de aplicaciones que se vinculan con Android o con iOS, no estará disponible para el dispositivo Huawei”.

La lista negra de EE.UU.

La Entity List es una lista de empresas extranjeras a las que entidades estadounidenses tienen prohibido vender productos suyos sin un permiso especial. El motivo por el que el gobierno de Donald Trump decidió incluir a Huawei es que la empresa china atentaría contra la seguridad nacional, afirma el gobierno de Trump. Empresas de países como Francia, Alemania, Bélgica e Irán son algunos de los que figuran en la Entity List.

El empresario ejemplifica con Netflix, y aclara que mientras mantenga una misma versión, estará disponible. “La van a poder seguir usando por mucho más tiempo, pero si aparece una versión que te da servicio en tres dimensiones, ya no se va a poder conectar con el aparato”.

En cuanto al respaldo de datos del celular, tanto Brenner como Carozo coinciden en que no será un asunto de mayor importancia, aunque sí recomiendan siempre respaldar lo más importante. “Es conveniente tener un resguardo de los datos importantes, y en el peor de los casos Huawei proveerá un mecanismo para transferir la informacion”, explica Brenner. Pero el tema de las aplicaciones no es menor. A fin de cuentas, hoy las principales vías de comunicación son las redes sociales, que para su uso deben ser compatibles con el sistema operativo.

La guerra comercial de estos países se debe a varias razones, pero una de las más pronunciadas por Estados Unidos es que los aparatos de Huawei violan su seguridad nacional por un acuerdo con Irán, y por eso la incluyó en una de lista negra comercial (ver recuadro aparte). Desde el lado de la empresa china, se habla de una “guerra fría” por la carrera en la tecnología 5G, donde su marca lidera posiciones.

HarmonyOs como alternativa a Android

Pablo Brenner es optimista respecto a HarmonyOS, el sistema operativo que Huawei anunció podría sustituir a Android en sus teléfonos, y que será probado en televisores inteligentes. “Creo que los usuarios no van ser demasiado afectados. En el peor de los casos, Huawei lanzará Harmony, que puede que en un inicio tenga menos funcionalidades que Android, pero en breve acortará la brecha”.

Con esto en vista, en julio pasado el presidente de la marca, Liang Hua, aclaró que de ser posible ellos preferirían seguir utilizando Android. Pero no dejó dudas de que tienen la capacidad de desarrollar su propio sistema operativo. “Ya verán con su propios ojos cómo de preparados estamos en su momento”, difundió la agencia EFE.

HarmonyOS fue presentado este mes por Huawei en la Conferencia de Desarrolladores 2019 que organiza la empresa. La presentación oficial significó el fin de meses en los que ese sistema operativo era una posibilidad. El plan de la empresa, según medios especializados, es que HarmonyOS no sea solo el software de un teléfono, sino que posibilite la conexión entre distintos dispositivos inteligentes de su factoría, y sería lanzada en octubre.

Lo que pasó con Windows

En 2017 Windows para teléfonos móviles dejó de ser prioridad para Microsoft. Tras el fracaso comercial de Windows Phone y su sucesor Windows 10 Mobile la empresa dejó de invertir en el desarrollo de nuevas funcionalidades. Los sistemas operativos de Microsoft no lograron ser competencia en la telefonía móvil, en parte por haber ingresado tarde al mercado, donde los usuarios ya habían elegido sus marcas.



Si bien el pasado lunes se extendió el plazo de Huawei para usar Android por tres meses más, Brenner opina que la marca china no querrá permanecer en la situación vulnerable en la que se encuentra hoy. “A la larga, eso beneficiará a todos los usuarios ya que habrá más competencia y no solo será Android versus iOS, el sistema de Apple”.

Claro que también se prevén dificultades para el inminente sistema operativo chino. Carozo explica que las apps se hacen para un sistema operativo específio y que la empresa china tiene que “armar un sistema operativo que tome todas las aplicaciones que están disponibles hoy”. Pero además, los técnicos deben prever qué puede pasar en el futuro cuando esas apps se desarrollen. Como estas están orientadas hacia iOs y Android, “Huawei tiene que hacer que el sistema operativo sea compatible con todo lo que ya existe. Es muy complejo eso”.

Asimismo, según Brenner, en el entorno local hay confianza en el futuro porque la marca ya ha demostrado capacidad de ejecución, tomando como partida que en solo seis años empezó a fabricar teléfonos móviles y los posicionó entre los más solicitados. “Lo mismo cuando hace 20 años empezaron a vender ruteadores. Todo el mundo se reía porque no eran originales. Hoy tienen una capacidad de I+D (por Investigación y Desarrollo) increíble”, menciona.

Además no hay que menospreciar la adaptabilidad del usuario a las nuevas ofertas en telefonía. Marcas que eran muy populares antes pueden dejar de serlo. “Hoy lideran Apple, Samsung y Huawei que hace 10 años no tenían gran participación en el mercado. Es difícil saber quién va a liderar dentro de 10 años. También hay que notar que el liderazgo es bien diferente según la región, en Estados Unidos (y especialmente en ciertas regiones) es muy fuerte el liderazgo de Apple, pero eso ya no es tan cierto y menos en Asia, donde son muy fuertes Samsung y Huawei. Además, en China e India hay nuevas marcas creciendo muy rápido”, añade.