Un horrendo crimen en Chaná y Arenal Grande, y un misterio que persiste a más de cien años

El misterio: Pedro Figari y el crimen de la calle Chaná, por Diego Moraes

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Porque es la historia de la causa penal que tuvo como protagonista a un falso acusado de asesinato, y de su defensa llevada a cabo por el Dr. Pedro Figari. Todo se inició en la noche del 14 de octubre de 1895 cuando un desconocido asesinó en Montevideo al joven militante nacionalista Tomás Butler tras visitar a su novia. El hecho, que pasaría a conocerse como el “crimen de la calle Chaná” (aunque ocurrió en la calle Arenal Grande a metros de Chaná) permite al autor de este libro una notable reconstrucción de época y de psicologías, al punto que sus personajes crecen, se hacen corpóreos, y llevan al lector a vibrar como si estuvieran inmersos en una gran novela negra a lo Chandler o Hammett. Y sin embargo no es novela. Sorprende la solidez del relato basado en datos, que evita la tentación de ficcionar o apelar a la fértil imaginación, un camino del que ciertos autores locales abusan. No es el caso de Diego Moraes. Un libro bienvenido, y muy disfrutable. (Sudamericana)