Los marcianos de Carolina Silva Rodé

todo parece puesto donde está puesto

solo para engañarnos

los marcianos ofrecieron

en las reuniones por la tregua

algo de información



no llegaron desde arriba

ni llegaron desde abajo

ni llegaron desde afuera.



pero nosotros los vimos llegar.

nosotros sentimos el cielo abrirse aquel día;

supimos sin duda alguna

que sus naves descendían

invisibles

sobre todo lo que era nuestro

(sentimos de pronto una unidad

nueva,

la titularidad compartida del mundo

y el dominio de la mortalidad)

escuchamos a los animales demorarse un instante y retomar,

como mintiendo



los marcianos nos dijeron no hay tal cosa,

no hay marcianos,

no hay nada de qué preocuparse.



(poema del libro Buenas noticias)