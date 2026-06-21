La actualidad de Hannah Arendt para ir contra la posverdad, la mentira y los hechos alternativos

Hannah Arendt y el fin del mundo común, de Márian Martínez-Bascuñán

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Porque Hannah Arendt fue una de las voces más tenaces a la hora de exponer las mentiras de los totalitarismos, y porque su pensamiento sigue siendo actual. Desde allí la autora, Martínez-Bascuñán, aborda el mundo ficticio que construye Putin, la verdad como víctima del poder político, la banalidad del mal (obvio), la imposibilidad de conversar de forma civilizada, la guerra contra los medios de comunicación, el desprestigio de los expertos, el populismo, la perversión de la opinión, y más. Un auténtico manual ciudadano que puede resumirse en los subtítulo de algunos capítulos: "El desafío no es encontrar la verdad, sino escuchar a las voces que la construyen", o "La soledad y el cierre del pensamiento: la ilusión de pertenencia como fuga de la realidad". La autora fue directora de Opinión del diario El País de Madrid. (Taurus)