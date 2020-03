La fábula urbana de Le Clézio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La narradora, Bitna, a punto de cumplir dieciocho años, emigra del campo a la capital de Corea del Sur. El vértigo y el deslumbramiento que vive y la desesperación por escapar al vínculo nefasto con su tía y su hija, la llevan a refugiarse en una gran librería. Esa será su verdadera puerta de entrada al nuevo mundo. Es a través de ella que conocerá a Salomé, una joven que yace en silla de ruedas con una enfermedad terminal. Como una nueva Scheherezade, Bitna es contratada para inventarle historias a Salomé: la historia de las palomas del señor Cho Han-soo, que pronto atravesarán la frontera portando mensajes para el nostálgico territorio natal de Corea del Norte; la de Nabi, la cantante que naufraga de desgracia en desgracia; Hana, la enfermera, y su bebé robado al hospital de huérfanos donde trabaja; la gata Kitty, la misteriosa viajera; el asesino del barrio El Sórdido. Son invenciones que se cuentan en episodios, mientras crece entre ambas mujeres una relación de dependencia mutua: Salomé encuentra en estos relatos una vía de evasión, una inyección de vida, su conexión con un desconocido mundo exterior en tanto Bitna es obligada a soñar una y otra vez al punto de terminar viviendo de sus fantasías.

Después de cinco años de silencio, el premio Nobel francés Le Clézio retorna con esta novela de estilo sencillo, directo, no exenta de ternura y poesía. Por momentos, sin embargo, su lectura genera inquietud. La incertidumbre sobrevuela sutilmente sus páginas y solo un delgado velo separa la realidad de lo imaginario. El poder de la palabra inevitablemente mezcla esos territorios tornando porosas las fronteras. En alguna entrevista, el autor ha caracterizado su libro como “una metáfora del escritor” por la semejanza entre Bitna, la protagonista, y el escritor cuya vocación es transmitir vida a otras personas. El don curativo de la literatura es lo que queda en evidencia, según Le Clézio. “Si uno no tiene ficciones, es como si no tuviera sueños, enloquecería pasadas unas cuantas noches”, ha expresado en alguna entrevista.

La polifacética Seúl, en la que el andariego escritor francés residiera varios años dando clases, es el escenario por el que deambulan sus personajes. Hay una visión entrañable y a la vez despiadada de la ciudad que contribuye a poner de relieve los sueños, los miedos y los misterios que urden el texto. Le Clézio ha admitido que hubiera querido escribir un ensayo sobre la capital coreana pero prefirió sublimarlo en una fábula urbana que la representara.

BITNA BAJO EL CIELO DE SEÚL, de J.M.G. Le Clézio. Lumen, 2019. Madrid, 185 págs.