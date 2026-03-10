Mitos y verdades sobre nutrición: la mirada de Gramón Bagó y su Programa de Salud y Bienestar

Gramón Bagó sabe que la nutrición es uno de los pilares fundamentales de la salud y el bienestar, y que los alimentos que consumimos a diario tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida. Hablar de nutrición no se trata solo de cubrir requerimientos básicos, sino también de promover un equilibrio que permita prevenir enfermedades y acompañar a las personas en todas las etapas de la vida.

Una alimentación adecuada influye de forma positiva en múltiples aspectos de la salud: fortalece el sistema inmunológico, mejora el rendimiento físico e intelectual e impacta sobre el estado de ánimo. Además, la calidad de la alimentación incide en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles —por ejemplo, la obesidad, la hipertensión y la diabetes—, con un impacto directo en la reducción del riesgo de infartos y otros eventos cardiovasculares. También permite una mejor respuesta del organismo frente a infecciones, favoreciendo una recuperación más eficaz.

En este contexto, desde Gramón Bagó destacan que la nutrición debe abordarse de forma responsable y con base en evidencia científica. En un mundo saturado de dietas restrictivas, mensajes contradictorios y promesas rápidas, recurrir a información confiable resulta clave para tomar decisiones informadas. “Lo más importante es sostener una alimentación equilibrada y balanceada, en la que el aporte de nutrientes sea el adecuado para el correcto funcionamiento del organismo”, señalan desde la compañía.

Fachada de Gramón Bago.

Cómo empezar a alimentarnos mejor

Esta necesidad de información respaldada científicamente es uno de los ejes centrales del Programa de Salud y Bienestar de Gramón Bagó, que busca ofrecer contenidos claros, accesibles y confiables para acompañar a las personas en el cuidado de su salud. El programa pone especial énfasis en derribar mitos frecuentes, como la creencia de que consumir ciertos productos puede compensar malos hábitos o que eliminar grupos de alimentos sin justificación es sinónimo de una alimentación saludable.

La empresa subraya que, si bien la alimentación saludable no es igual para todas las personas y que las necesidades nutricionales se modifican a lo largo de la vida, existen pautas generales que pueden servir como punto de partida. El estilo de vida moderno hace que las personas consuman menos alimentos frescos o mínimamente procesados, por lo que volver a lo esencial se vuelve una estrategia clave. Incorporar más frutas y verduras, elegir alimentos frescos, reducir el consumo de ultraprocesados, mantener una buena hidratación diaria y respetar los tiempos de cada comida son hábitos simples, pero fundamentales.

Una alimentación equilibrada incluye un mayor consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos, junto con un consumo moderado de alimentos de origen animal, procurando reducir especialmente las carnes con alto contenido graso y las procesadas. Cuidar la calidad del microbioma intestinal también es un aspecto central, lo que implica evitar el consumo excesivo de sal, azúcares y edulcorantes. Desde Gramón Bagó destacan que los cambios pequeños, pero sostenidos en el tiempo, suelen generar resultados más sólidos y duraderos.

Con más de 90 años de trayectoria en el mercado uruguayo, Gramón Bagó reafirma su compromiso con una visión integral de la salud. A través de su Programa de Salud y Bienestar, la compañía promueve hábitos saludables y sostenibles, abordando temas clave como nutrición, salud mental y emocional, sueño y bienestar físico. La propuesta se apoya en una concepción holística del bienestar, que entiende la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como la posibilidad de vivir una vida plena, activa y equilibrada. Están en Instagram como @saludybienestargramonbago.

