Trump amenazó con cortar financiamiento a quien apoye condena ONU sobre Jerusalén

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar el financiamiento estadounidense a aquellos países que apoyen una resolución de la ONU que condena el reconocimiento de Washington de Jerusalén como capital de Israel.



En declaraciones en la Casa Blanca, Trump denunció a "todas estas naciones que toman nuestro dinero y luego votan contra nosotros en el Consejo de Seguridad y potencialmente votan contra nosotros en la Asamblea" General de la ONU.



"Toman cientos de millones de dólares e incluso miles de millones de dólares y luego votan contra nosotros. Bien, estaremos observando esos votos", prosiguió.



"Déjenlos votar en contra nuestra. Ahorraremos un montón. No nos importa", afirmó.



La Asamblea General de la ONU sostendrá una sesión de emergencia mañana para votar un proyecto de resolución que rechaza la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, después de que Estados Unidos vetó una medida similar en el Consejo de Seguridad.



Turquía y Yemen solicitaron la reunión urgente de la Asamblea en nombre del grupo de países árabes y la Organización de Cooperación Islámica (OCI).



Al igual que el texto que presentó Egipto ante el Consejo de Seguridad, el proyecto de resolución que votará la Asamblea de 193 países no menciona la decisión de Trump, pero expresa "una profunda preocupación sobre las recientes decisiones acerca del estatuto de Jerusalén".



La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Halley, advirtió el martes que informaría a Trump de los nombres que respaldaron el proyecto de resolución, en una acción que el canciller palestino Riyad al Malki denunció como "amenazas" de Washington a miembros de la Asamblea antes de la votación del jueves.



"Nikki, ese fue el mensaje correcto", agregó el mandatario.



El gobierno uruguayo manifestó el pasado 7 de diciembre en un comunicado su "preocupación y discrepancia" con la decisión de Estados Unidos y aseguró que "no contribuye al imprescindible clima de paz y respeto mutuo necesario para alcanzar una solución justa, completa y duradera en Medio Oriente".