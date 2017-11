Crimen que estremeció al mundo

El presidente Donald Trump ordenó la difusión, esperada durante mucho tiempo, de 2.891 documentos referidos al asesinato del presidente John F. Kennedy, pero cedió a la presión de la CIA y el FBI al retener miles de documentos adicionales, que quedan pendientes de un periodo de revisión de seis meses.

Si bien incompletos, los textos representan un valioso descubrimiento para los investigadores, historiadores y teóricos de conspiraciones, que han dedicado medio siglo a buscar indicios de lo que realmente ocurrió en Dallas, en aquel trágico 22 de noviembre de 1963.

Esas teorías incluyen provocadoras versiones sobre mafiosos, cubanos y espías, sospechas del Kremlin de que el entonces vicepresidente Lyndon B. Johnson estuvo detrás del asesinato y temor de las autoridades de que el público no aceptaría la versión oficial de los hechos.

Recorrer las páginas de los documentos que fueron puestos online, es como explorar una caja que contiene diversidad de papeles hallada en un altillo. Hay imágenes borrosas de vigilancia tomadas por la CIA desde comienzos a los 60, un registro de diciembre de 1963 de los visitantes, incluyendo un funcionario de la CIA, que entraban y salían de la estancia de Johnson, en Texas, y un informe de que Lee Harvey Oswald —acusado de ser el asesino— obtuvo municiones de una milicia de extrema derecha.

Algunos documentos trasmiten parte del drama y el caos de los días siguientes inmediatos al asesinato del presidente. Hay un memorándum dictado por el director del FBI, J. Edgar Hoover, el 24 de noviembre de 1963, poco después de que Jack Ruby baleó y mató a Oswald cuando era trasladado de la Jefatura de Policía a una cárcel local. "No hay nada más allá en el caso de Oswald, excepto que está muerto", comienza el memo de manera lacónica, antes de relatar los acontecimientos del día.

Cada autoridad de gobierno que ha examinado la investigación sobre esta muerte —desde la Comisión Warren hasta el Congreso— concluyó que Kennedy fue asesinado por Oswald, que hizo tres disparos con un rifle adquirido por correo, desde el sexto piso del Depósito de Libros de Escuelas de Texas.

Si bien la Comisión Warren concluyó que Oswald actuó solo, la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes Sobre Asesinatos indicó en un informe de 1979 que Kennedy "probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración", aunque no identificó a los conspiradores. Descartó a los gobiernos de la Unión Soviética y Cuba, los cubanos opositores a Fidel Castro, la Mafia, el FBI, la CIA y el Servicio Secreto, aunque puntualizó que no podía excluir que individuos vinculados a algunos de esos grupos pudieran estar involucrados.

De los documentos difundidos, solo 53 nunca habían sido revelados por los archivos; el resto fue hecho público con pasajes omitidos. Tienen amplio alcance y si bien muchos no están directamente relacionados con el asesinato, otros agregan contexto. Un documento relata la reacción de la Unión Soviética ante el crimen al informar que algunos en Moscú consideraron que fue "un golpe de la extrema derecha" para culpar a la Unión Soviética. Un informante que no está nombrado dijo a espías estadounidenses que el KGB —la policía secreta comunista— tenía pruebas de que "el presidente Johnson es el responsable del asesinato".

Un informe del FBI, de abril de 1964, reconstruyó el viaje en ómnibus de Oswald a México, pocas semanas antes del asesinato, incluyendo los nombres de las personas que estaban sentadas a su alrededor y hasta cómo estaba vestido: "tenía una camisa de manga corta de tono suave y no llevaba saco".

En su memorándum dos días después del asesinato, Hoover expresó angustia porque la muerte de Oswald generaría dudas en los estadounidenses. "Lo que me preocupa es difundir algo que pueda convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino", escribió. El director del FBI también temió que al haberse descubierto que Oswald estableció contacto con la embajada de Cuba en Ciudad de México y envió una carta a la embajada de la Unión Soviética en Washington, "se compliquen nuestras relaciones exteriores".

Calificó el asesinato de Oswald de "inexcusable", a la luz de "nuestras advertencias a la Jefatura de Policía de Dallas" e hizo insinuaciones a las conexiones de Ruby con la mafia, lo que ha provocado una industria de investigaciones y especulaciones. "No tenemos información firme sobre Ruby, aunque hay rumores de actividades mafiosas en Chicago", escribió Hoover.

Los documentos no terminarán el debate ni la especulación y algunos pueden agregar interrogantes. Por ejemplo, en una declaración de 1975, el ex director de la CIA, Richard Helms fue preguntado: "¿Hay información involucrada con el asesinato del presidente Kennedy que de alguna manera muestra que Lee Harvey Oswald, de alguna manera, fue agente de la CIA o agen…"

El documento termina allí y falta la respuesta de Helms.

Agente Hill: "Peor, no puede ser".

"Hay muchas teorías conspirativas. ¿Usted tiene dudas?", le preguntaron los enviados del sitio de chismes del espectáculo TMZ al ex agente Clint Hill, el jueves, tras conocerse los documentos. "Ninguna. Yo estaba allí", respondió. Hill, de 85 años, estaba asignado a la custodia de Jacqueline Kennedy y el 22 de noviembre de 1963 avanzaba junto al auto que llevaba al presidente Jonh F. Kennedy y la Primera Dama, pronto para entrar en acción. Escuchó una explosión a su derecha. Vio a Kennedy tomándose el cuello y cayendo hacia la izquierda. Corrió hacia el vehículo y se subió. Las imágenes del heróico agente han quedado como un icono de aquella jornada. No escuchó el segundo disparo, pero si oyó el y sintió el tercero. Con su cuerpo buscó cubrir al matrimonio Kennedy. "Hubiera querido actuar más rápido", comentó el jueves. Vio la herida que tenía el presidente, le hizo un gesto de pulgar hacia abajo a sus colegas e informó a Robert Kennedy por teléfono: "Peor, no puede ser".

CIA: "Proteger nombres de agentes".

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) , que ha cargado durante los 54 años transcurridos del asesinato con el mayor peso de las sospechas, salió, el jueves, a disipar las preocupaciones que de ocuta pruebas importantes. Advirtió en una declaración que la vasta mayoría de los documentos fueron difundidos y que las partes omitidas tienen por finalidad "proteger información cuya divulgación puede dañar la seguridad nacional, incluyendo los nombres de actuales y antiguos funcionarios de la CIA, así como métodos y asociaciones específicos de inteligencia que continúan siendo viables para proteger hoy al país".

La difusión de los documentos le debe tanto al director de cine Oliver Stone como a otros. Después que su película de 1991, JFK, renovó el interés por el hecho, el Congreso aprobó una ley que promulgó el presidente George H.W. Bush el 26 de octubre de 1992, que dispuso hacer públicos todos los documentos 25 años después de esa fecha, que fue el jueves pasado.

Protagonistas

John F. Kennedy Presidente de EE.UU.

El presidente más joven de la historia de Estados Unidos y el más joven en morir en el cargo. El primer católico elegido mandatario. Antes de vencer a Richard Nixon en la elección de1960, fue diputado y senador.

Lyndon B. Johnson Vicepresidente de EE.UU.

Asumió la presidencia prestando juramento en el avión oficial, cuando el mundo estaba bajo el impacto del asesinato. Continuó las políticas de Kennedy en derechos civiles, impuestos y acceso a la salud.

Lee Harvey Oswald Acusado del asesinato

Las investigaciones demostraron que el ex marine y tirador de elite es el autor del asesinato. Tenía 23 años cuando cometió el crimen por motivos que se desconocen. Vivió tres años en la URSS, donde se casó.

Jack Ruby Empresario

El 25 de noviembre de 1963 apareció de manera sorpresiva en la Jefatura de Policía de Dallas y asesinó a Oswald. Nunca reveló el motivo. El director del FBI sugirió que tenía conexiones mafiosas. Murió en 1967.