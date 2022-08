Reprogramar los pensamientos: ¿De qué se trata la terapia de Barras de Access Consciousness?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Evelin Pérez Elgueta tuvo su primera sesión de Barras de Access Consciousness en Chile, en el año 2017. Desde entonces, todo su mundo cambió: “Pude ver con claridad lo que antes no veía y empezar a elegir por mí y no por los demás”. Ahora, trae esta terapia a Uruguay en un curso de un día de duración donde quienes participen obtendrán una certificación internacional validada por Access Consciousness.

Reseteo mental.

Según la modalidad de Barras de Access Consciousness, existen 32 barras o puntos de energía en la cabeza que, al tocarlos, liberan la carga electromagnética de los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias que pueden limitarnos en diferentes aspectos de la vida. “Las barras son como el disco duro de la computadora y al tocar esos puntos es como si presionáramos el botón de ‘suprimir’”, explicó Pérez Elgueta. Para ella, esta terapia tiene que ver con dejar de lado el modo automático para empoderarse y aumentar la autoestima.



En la sesión se trabaja con las manos, tocando los 32 puntos, y en algunos casos también con un apoyo verbal que “ayuda a que se mueva la energía que está bloqueada”. Es una modalidad apta para todas las edades. De hecho, Pérez Elgueta afirmó que “en los niños las sesiones pueden ser más cortas porque son mucho más limpios de juicio, entonces es un trabajo más rápido”.



La terapia de Barras de Access Consciousness está destinada a aquellos que quieran “crear cambios en su vida a nivel emocional”, así como para personas con estrés, ansiedad, insomnio, depresión y problemas de concentración, entre otros. Pérez Elgueta subrayó que los resultados están validados por neurocientíficos: “Se observó que después de la sesión mejora la función celular y el sistema inmunológico y aumenta la circulación del cuerpo”.

Pérez Elgueta comenzó a dar clases de Barras de Access Consciousness en 2018.

Casos reales.

Pérez Elgueta se sorprendió cuando, en su primera sesión, empezó a mover los brazos y las piernas de manera involuntaria. Ahora entiende por qué: las Barras de Access Consciousness se conectan con todo el cuerpo, así que “al tocar estos puntos en la cabeza se genera una descarga de energía que va dirigida a distintas partes del cuerpo”. Y agregó: “Mucha gente no cree que somos energía porque dice que hay que ver para creer, pero la energía del wifi funciona y no la vemos”.



Lo mismo le sucedió a Luisa Aguirre, una mujer que tomó clases con Pérez Elgueta el año pasado. “Podía sentir una vibración interna y mi cuerpo empezó a tener respuestas involuntarias”, relató. Los cambios no tardaron en hacerse notar: “Siempre estaba llegando tarde, el día no me daba, y después de la sesión me relajé y mi vida cambió, tanto que alcanzaba a hacer todo sin estar sobreexigida”.



Ella fue a la sesión junto a su hija de 9 años, que es autista. “Días después comenzó a estar menos ansiosa, se dejó de comer las uñas y tomaba las cosas con más paciencia y entendimiento”, aseguró la madre en diálogo con El País.



Pronto, Aguirre empezó a aplicar esta técnica en pacientes. Recuerda especialmente a una señora de 70 años que había tenido una quiebra de 400 millones de pesos chilenos. “Hicimos dos sesiones para acomodar sus barras y a los días se abrió a nuevas posibilidades y recibió un contrato con una empresa para prestar servicios que le permitió organizarse económicamente”. Para Aguirre, las Barras de Access Consciousness conforman “una experiencia terapéutica que todos deberíamos vivir en algún momento para poder optimizar nuestra manera de ver la vida o de obtener resultados”.



Una vez, Pérez Elgueta atendió a una mujer que atravesaba un estado depresivo grave. Cuando terminó la sesión y le preguntó cómo se sentía, ella le dijo que había llegado con la cabeza llena de pensamientos y emociones, pero ya no tenía nada de eso y no lo podía creer. “La vi al otro día y me contó que llegó a su casa y en vez de irse a dormir puso música y empezó a bailar y que ahora se iba a spinning”, recordó la terapeuta.

Evelin Pérez Elgueta.

Oportunidades.

Fransis Ascárate es uruguayo y tomó su primera sesión de Barras de Access Consciousness en noviembre del año pasado. Pronto notó que no solo su mente se serenaba sino que también su entorno era más ameno: “Situaciones que antes sentía densas, ahora se resolvían con fluidez y facilidad”. También comenzaron a producirse cambios en lo económico: “el dinero empezaba a llegar, incluso de lugares que uno nunca se hubiera imaginado”.



En febrero, Ascárate decidió realizar el curso para certificarse como practicante de Barras de Access Consciousness. Recuerda el caso de un paciente que lo llamó para contarle que antes de la sesión estaba teniendo problemas económicos y dos días después había recibido una oferta laboral sin siquiera buscarla.



Según Ascárate, esta terapia no tiene contraindicaciones y puede realizarse tan seguido como el paciente quiera. “Puede ser que después de una sesión se resuelvan ciertas cosas, pero para otras se requieran más. Depende de qué tan dispuesta está la persona a soltar aquello que lo mantiene en la situación en la que está”. Él está en Instagram como @fransisbarras.

La formación.

El curso de Barras de Access Consciousness con Pérez Elgueta tiene un día de duración y se dictará dos veces: primero el 28 de mayo en Hotel Remanso de Punta del Este, y luego el 29 en Punta Trouville Hotel de Montevideo. La clase va desde las 10 horas hasta las 19 horas e incluye tanto recibir sesiones como también aprender a darlas.



La inversión para formar parte del curso es de U$S 260, que es el valor estandarizado internacionalmente por Access Consciousness. Por su parte, los niños y niñas menores de 15 años pueden asistir gratuitamente acompañados por un adulto y obtienen un certificado y un manual para niños. Las inscripciones se realizan por WhatsApp directamente con Pérez Elgueta al +56 9 6816 2013.

Volver a reír y a ser espontánea como antes. Días después de su primera sesión de Barras de Access Consciousness, Evelin Pérez Elgueta comprendió que algo había cambiado internamente en ella. “Estaba jugando con mi hijo y comencé a reír hasta llorar de la risa”, relató. Entonces, se dio cuenta de que hasta ese momento “había dejado de reír y ser espontánea como lo era antes”.

En este sentido, considera que la terapia le ayudó a remover aquellas creencias y juicios que no le permitían ser ella misma y que la hacían funcionar de manera automática.



“Me tomó un tiempo darme cuenta de que había muchas cosas en mi vida que no funcionaban justamente porque no las había elegido desde mi ser interno”, contó. Según dijo, a partir de la clase de Barras de Access Consciousness pudo conectar consigo misma. “Me empoderé mucho como mujer y he ido empoderando a otras mujeres que han llegado a las sesiones”.



Aquella primera sesión fue en 2017. Al año siguiente estaba comenzando a atender a otros y a enseñarles el método.