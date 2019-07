Nunca estás solo en Google

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A primera vista, parece seguro decir que la mayoría de nosotros alberga ideas inconsistentes -por no decir neuróticamente contradictorias- acerca de nuestra privacidad personal. Decimos atesorarla, pero tenemos muchas ganas de que nos conozcan y nos vean. Nos sentimos perturbados cuando los mismos anuncios publicitarios nos persiguen, pero nos enfurecemos cuando nuestros iPhone no tienen idea de dónde estamos cuando buscamos un restaurante. Aborrecemos que extraigan y recolecten nuestros datos, pero preferimos usar Google en lugar de DuckDuckGo (qué más da que Google esté tras nuestros pasos como un asesino); usamos Facebook (sin importar que recolecte nuestra información personal como muchos órganos internos); y hacemos clic en “Acepto” al descargar nuestras aplicaciones, totalmente conscientes de que esas aplicaciones se comunican con otras y les dicen cuánto comemos y qué música escuchamos y cuándo ovulamos.

Además: ¿ha hecho alguna diferencia que nos hayan alertado sobre el uso de cookies en los sitios de internet? En mi caso diría que no. Esas alertas me hacen sentir peor, porque revelan mi impaciencia, mi imprudencia, mis fracasos diarios de autorregulación. Parece que todo el tiempo estoy entregando mi privacidad a cambio de alguna ventaja a corto plazo.

Por eso, la pregunta es la siguiente: ¿por qué tantos actuamos constantemente de maneras que se opone directamente a los valores de privacidad a los que somos tan fieles? ¿Qué explica este fenómeno, que a los expertos les ha dado por llamar la Paradoja de la Privacidad?

Como intento de reconciliación -y expiación y clarificación- hice muchas llamadas telefónicas y leí muchas cosas al respecto en las últimas semanas; gran parte de mi investigación fue en línea. Al final, me acosaban casi exclusivamente anuncios de Google acerca de libros y podcasts relacionados con la privacidad: estaba en las profundidades de una casa de metahorrores. Aquí, quizá, se encontraba mi descubrimiento más liberador: nuestros impulsos contradictorios en realidad son bastante racionales.

Como lo señala Alessandro Acquisti, profesor de Tecnologías de la Información en Carnegie Mellon, a veces cada una de las creencias contradictorias en una paradoja está fundamentada.

Consideremos, solo como ejemplo, por qué siempre nos saltamos las letras chiquitas de internet. En 2008 -¡2008! Antes de Instagram, Uber o WhatsApp- dos de los colegas de Acquisti en Carnegie Mellon calcularon cuánto le llevaría al usuario promedio de internet leer las políticas de privacidad de todos los sitios web que visitaba en un solo año. La respuesta: más de 30 días laborables, con un costo de oportunidad de US$ 781.000 millones.

Ahí hay una explicación para esta supuesta paradoja: para comprender por completo nuestros puntos débiles como criaturas digitales se necesitaría mucho más tiempo y energía. Además: se necesitaría un conjunto completamente nuevo de instintos, un marco cognitivo radicalmente distinto del que tenemos ahora.

Joyce Searls, activista en materia de privacidad, se la pasa recordándole a la gente que apenas hemos comenzado a entender quiénes o qué somos en internet, en parte porque es una experiencia inmaterial. Creemos que estamos solos mientras exploramos las neblinas del ciberespacio, que una búsqueda en Google es lo mismo que hojear las Páginas Amarillas, porque se siente igual de solitario. Pero no lo es. Nos están observando, nos siguen el paso; simplemente no nos damos cuenta porque no podemos verlo.

Eso sugiere otro motivo por el que somos menos minuciosos respecto a nuestras costumbres en internet: la mayoría de nosotros no ha pagado un precio humillante por ser observados o rastreados. “Hemos tenido una experiencia enorme que consiste en caminar por ahí desnudos sin consecuencias perceptibles”, dice Searls. ¿Para qué molestarse en vestirse? Así que continuamos. Aunque estén recolectando nuestras búsquedas, preferencias, fetiches, ansiedades.

Google. Amazon. Facebook. YouTube. Pandora. Pinterest. The Weather Channel. Wikipedia. PornHub. Tu periódico. Tu banco. Tu proveedor celular. Todos.

Danah Boyd, fundadora del Data & Society Research Institute, quizá lo dijo de la mejor manera cuando escribió que somos “públicos por defecto, privados mediante el esfuerzo”.

Para la mayoría de la gente, ese esfuerzo -cambiar la manera en que buscan, cómo compran cosas, cómo se conectan con los demás y absorben las noticias- es demasiado grande. “Hay una idea de que la lucha para proteger tus datos no puede ganarse”, dice Acquisti, de Carnegie Mellon. “Tendrías que aprender a usar otras herramientas, es costoso a la larga, y quizá ni siquiera ayude, porque tus datos ya están ahí”.

La resignación también explica la paradoja de la privacidad. Es una respuesta perfectamente racional a una situación en la que los seres humanos tienen muy poca injerencia.

Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Escuela de Negocios de Harvard, cree que es absurdo decir que somos imprudentes con nuestra privacidad en línea. Más bien, argumenta, no tenemos otra opción. En internet es donde satisfacemos nuestras necesidades individuales porque no podemos hacerlo en la vida real. De lo que muchos no nos damos cuenta es de cómo las tecnologías que usamos están formando nuestras ideas sobre la privacidad sin que seamos conscientes de ello; a su vez esto les da otra forma a nuestros comportamientos.

¿Quién piensa que está "desnudo" en línea?

El estatus en línea se ha convertido en una manera de compensar el hecho de vivir en un entorno de inestabilidad económica. Quizá incluso rinda dividendos económicos. Los influyentes en internet pueden generar dinero. Además, llamamos a las aerolíneas -o a nuestras aseguradoras o nuestros bancos- y pasamos 10 minutos hablando con robots y después otros 15 minutos en espera para hablar con una persona de verdad. ¿Acaso es sorprendente que prefiramos manejar los asuntos relacionados con nuestra salud, viajes y finanzas en línea? La manera en que usamos las grandes tecnologías no solo se basa en nuestros propios deseos, sino en los deseos de quienes las diseñaron. Hay una automatización aterradora al respecto. De acuerdo con una encuesta de Gallup, casi la mitad de los estadounidenses no creen que esté “desnudo” en absoluto. Aún creen, en contra de todas las probabilidades, que el emperador lleva ropa puesta.