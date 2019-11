Netflix dejará de funcionar en algunos televisores a partir de diciembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix comenzó a notificar a sus usuarios que algunos dispositivos antiguos ya no serán compatibles con la plataforma a partir del 1° de diciembre por “limitaciones técnicas”. Sin embargo, el aviso no incluyó ningún modelo específico.

Roku ya había reconocido que sus dos primeros dispositivos perderían soporte para la aplicación. Además, los televisores inteligentes de Samsung C y D anteriores a 2010 y 2011 y de Sony lanzados en 2009, 2010 y 2011 también se verán afectados.

Samsung escribió en su página de soporte: “Debido a limitaciones técnicas, Netflix ya no será compatible con los televisores 2010 y 2011 a partir del 1° de diciembre de 2019. Si tiene uno de los modelos afectados, es posible que vea un mensaje en su televisor que indica que Netflix ya no estará disponible. Aún podrá ver Netflix en su televisor conectando otro dispositivo” compatible como una consola Microsoft Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4. Los usuarios también pueden conectar dispositivos de transmisión como Amazon Fire TV Stick, Apple TV y Google Chromecast.

Jim Martin, editor del sitio web de revisiones tecnológicas Tech Advisor, dijo a BBC: “Es el precio de ser uno de los primeros en adoptar. La tecnología se mueve bastante rápido y nada dura para siempre”.