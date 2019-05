Hace cinco siglos moría Leonardo Da Vinci, el genio universal

Hoy, 2 de mayo de 2019, el mundo recuerda los 500 años de la muerte del genio del renacimiento, Leonardo Da Vinci, para muchos, la mente más brillante en la historia de la Humanidad.

Aunque en cinco siglos mucho se ha dicho y escrito sobre Leonardo, poco se sabe de algunos aspectos de su vida, como lo que ocurrió con sus restos tras su muerte.



En aquel mayo de 1519 debió celebrarse un entierro provisional, pues una sepultura más solemne prevista en su testamento no tendría lugar hasta tres meses después. El certificado de inhumación que figura en el registro de la real colegiata de Saint Florentín lleva fecha 12 de agosto de ese año, pero más de dos siglos después la iglesia sufrirá graves daños durante la Revolución Francesa, al punto que en 1802 se decidió que era irrecuperable.



El autor Charles Nicholl recuerda en su libro Leonardo, el vuelo de la mente, que se procedió entonces a demoler el edificio y que el jardinero de la iglesia recogió los huesos “que habían quedado desperdigados” y los enterró en un rincón del patio. “Tal vez se encontraran entre ellos los restos de Leonardo”, escribió Nicholl.



El mismo autor afirma que en 1863 el poeta leonardista Arsène Houssaye excavó el antiguo emplazamiento de Saint Florentín y que entre los cascotes halló algunos fragmentos de la inscripción de una lápida que podría corresponderse con el nombre de Leonardo. En la actualidad, los huesos hallados en el sitio reposan en la capilla de San Huberto, en el famoso castillo francés de Amboise.

Mientras tanto, a pocos días de que se cumplieran los 500 años de la muerte del genio del Renacimiento, la agencia EFE dio cuenta que dos investigadores italianos han encontrado un mechón de pelo atribuido a Da Vinci en una colección privada en Estados Unidos y creen que será útil para rastrear su ADN. "Hemos descubierto y recuperado un mechón de pelo de Leonardo. Con otro resto suyo, esta extraordinaria reliquia permitirá seguir buscando su ADN", anunciaron el director del Museo Ideal de Leonardo en Vinci, Alessandro Vezossi, y la historiadora Agnese Sabato.



El pelo de Leonardo será mostrado hoy por primera vez en una rueda de prensa en Vinci, en el día en el que se conmemoran los cinco siglos de su muerte en Francia, donde vivió sus últimos años protegido por el rey Francisco I.

El cabello.

En la rueda de prensa prevista para esta jornada histórica se ilustrará una serie de documentos que demostrarían la "antigua procedencia francesa" del cabello. Además se inaugurará la exposición "Leonardo Vive" con motivo de esa efeméride, señala Vezossi.



En opinión de la experta Sabato el descubrimiento es "el elemento que faltaba para dar concreción científica" a sus investigaciones sobre los familiares del genio, quien murió sin hijos. La misma Sabato y Vezzosi anunciaron en 2016 que habían logrado encontrar descendientes vivos de Leonardo en línea indirecta, en concreto de su padre Piero y su hermano Domenico.



"Gracias a los análisis genéticos de este resto, que serán cruzados con los exámenes del ADN de los descendientes vivos y de las sepulturas que hemos encontrado en los últimos años, ahora es posible proceder a buscar el ADN del genio", celebró la experta, según la crónica de la agencia EFE.

¿Descendientes?

Hace tres años, Vezzosi Sabato habían anunciado la existencia de descendientes vivos de Leonardo, quien nació el 15 de abril de 1452 de una unión ilegítima entre un notario y una campesina toscana, por lo que fue criado por su abuelo.



"El mechón es el elemento que nos faltaba para dar mayor concreción científica a nuestras investigaciones históricas", explicó Sabato, autora de varios libros sobre la videa del genio renacentista, en declaraciones que recoge AFP.



La Agence France-Presse sostiene que el análisis genético de los cabellos permitirá también cruzar información para hallar los descendientes vivos y establecer el árbol genealógico de gran artista del Renacimiento, quien fue escritor, escultor, arquitecto, músico, botánico, inventor e ingeniero.

Una obra inconclusa.

Muy lejos del Viejo Continente, el Museo Metropolitano de Nueva York (Met) recordará al pintor en el 500 aniversario de su muerte exhibiendo St. Jerome Praying in the Wilderness, una obra maestra inconclusa que nos legó el artista.



La agencia española de noticias EFE informó que la pintura es un préstamo del Museo del Vaticano, "que ofrece una visión extraordinaria del proceso creativo del pintor".



Será exhibida del 15 de julio al 6 de octubre de este año, indicó la institución en un comunicado. Señaló además el Met que esta exhibición, "Leonardo da Vinci's St. Jerome", rendirá homenaje "a uno de los más renombrados genios de todos los tiempos".



"St. Jerome Praying in the Wilderness", que comenzó a pintar en 1483, representa a Jerónimo (DC. 347-420), santo y teólogo de la iglesia cristiana, en una escena que está basada en la historia de sus últimos años, que pasó en una ermita en el desierto.



Estamos emocionados de honrar el legado de Da Vinci exhibiendo esta rara y excepcional pintura, que provee una mirada íntima en la mente de una figura sobresaliente del arte occidental", dijo en el comunicado Max Hollein, director del Met.



"A través de los siglos, académicos han tenido acalorados debates, correctos o erróneos, sobre la atribución de ciertas pinturas por Da Vinci, pero el San Jerónimo del Museo del Vaticano es posiblemente una de las seis pinturas cuya autoría nunca ha sido cuestionada", afirmó Hollein.



La agencia de noticias EFE señala que la muestra será complementada con un programa educativo con varios eventos paralelos, entre ellos figura una que Jatta tendrá una conferencia sobre esa obra el 20 de septiembre en el Met.