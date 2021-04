Bill Gates: el pronóstico de cuándo y cómo se volverá a la normalidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace más de un año, el mundo se une bajo un mismo interrogante: ¿cuándo verá el comienzo del fin la pandemia del coronavirus? El empresario filántropo Bill Gates dice tener la respuesta:

Según las estimaciones del fundador de Microsoft, el nivel de infecciones se vería reducido a cifras muy pequeñas a fines de 2022, cuando las vacunas contra el COVID-19 estén en mayores niveles de disponibilidad.

De acuerdo a sus pronósticos, Gates aseguró que los próximos meses países desarrollados comenzarán a registrar un exceso de vacunas, lo que conducirá a que las destinen a otros más necesitados. “Durante el resto del año, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países podrán asegurarse de que las vacunas se destinen a los países en desarrollo”, dijo en diálogo con el canal británico Sky News.



“Dado que muchas de las vacunas han funcionado podremos suministrar otras personas”, explicó, y subrayó: “Los lugares en los que hay que vacunar a todos los mayores de 60 años, como Sudáfrica o Brasil, se convertirán en una prioridad en los próximos tres o cuatro meses, cuando Estados Unidos pase a ocupar esa posición de exceso para tomar esos recursos activos y subir el nivel de vacunaciones lo más rápido que se pueda”.

Gates enfatizó en que el mundo no estuvo lo suficientemente preparado para afrontar una situación como esta, y dijo: “Espero que tengamos en mente que si se debe invertir para estar preparados para la próxima pandemia”.



Al ser consultado por el desbalance en el acceso a las vacunas entre primeras potencias y países en vías de desarrollo, Gates dijo que no le parece justo que en algunos países se estén vacunando a jóvenes de de 30 años mientras no hay suficientes dosis para las personas de 60 años en Brasil y Sudáfrica. “Dentro de tres o cuatro meses la asignación de vacunas llegará a todos los países que tienen la epidemia muy grave”, aseguró.



“No habremos erradicado el virus, pero si lo conduciremos a cifras muy pequeñas para fines de 2022″, dijo Gates, al considerar una masiva campaña mundial de vacunación.

Las reflexiones de Bill Gates sobre el avance del coronavirus han cobrado especial atención luego de que se reflotara una escalofriante predicción de Bill Gates sobre la pandemia en 2015. En una charla Ted, en Vancouver, el fundado de Microsoft supo detallar que la próxima gran amenaza de la humanidad no sería una guerra sino una pandemia.