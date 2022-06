"La Voz Uruguay": seguí en vivo el minuto a minuto de la gran final del reality de Canal 10

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La final de La Voz Uruguay inició con una emotiva interpretación de "De mi país", un clásico de Ruben Rada a cargo de las cinco figuras del concurso de canto de Canal 10. Los jurados Agustín Casanova, Lucas Sugo, Valeria Lynch y Rada, se unieron a Natalia Oreiro —la conductora del ciclo— en el escenario.

Tras ese momento, se presentó un repaso al camino que construyeron los cuatro finalistas del reality: Paulina Liard, Micaela Serrón, Cinzia Zabala y Óscar Collazo. "Ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la gran final de La Voz Uruguay", celebró Oreiro sobre el escenario. "Esta noche vamos a conocer al ganador o a la ganadora de La Voz y la decisión está en tus manos", dijo al referirse a la instancia de votaciones del público que está siguiendo la transmisión en vivo.

Antes de las actuaciones, cada jurado habló de su experiencia en el formato. "Es el mejor programa que he hecho en mi vida en televisión. Es una experiencia increíble", dijo Rada. Lynch, por su parte, comentó: "Esta es la primera vez que hago un programa en Uruguay y veo que se encara todo con muchísima emoción. Ver a gente tan linda poniendo el alma, me hace sentir en casa. Lo estoy pasando muy pero muy bien".

Sugo dijo que este era "un sueño hecho realidad", mientras que Casanova destacó los comentarios que recibió tras su actuación con Abel Pintos. "Crecí muchísimo y estoy agradecido por el programa, y por cómo me han recibido atrás del escenario. La buena energía que hay es increíble", agregó.

Tras las palabras de Oreiro —, la conductora reveló que la final tendrá dos instancias: la primera será de una actuación de los finalistas junto a sus coaches, mientras que la segunda tendrá a una interpretación solista.

La participante encargada de inaugurar la instancia de canto fue

Paulina Liard, quien es parte del equipo de Agustín Casanova. Ambos interpretaron "No te vayas", uno de los éxitos de Márama, el grupo de Casanova. A diferencia de la versión original, llevaron a la canción de cumbia pop hacia un terreno relajado que se construyó sobre un delicado acompañamiento de piano. Se llevaron una ovación del público. "No saben lo nervioso que estaba", dijo, entre risas, Casanova.

¡A este dúo le vamos a gritar “No te vayas” durante un buen tiempo! 💃💥🕺 ¿Qué les pareció el #TeamAgustín brillando EN VIVO sobre el escenario de esta GRAN FINAL? ✌🎤🎶



Auspiciado por: ARCOR y MENTHOPLUS#LaVozUruguay | @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/H2OlNqOAlj — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) June 28, 2022

Micaela Serrón fue la siguiente finalista en subir al escenario. Acompañada de Valeria Lynch, su coach, juntas cantaron "Me das cada día más", uno de los mayores clásicos de la argentina. Gracias a esa exigente balada, Serrón pudo demostrar su amplio rango vocal en una sólida interpretación. "Tremenda responsabilidad cantar este tema", dijo Serrón tras terminar su canción y abrazar a Lynch. Para agregarle más emoción al momento, la coach anunció que su protegida será parte del show que ofrecerá el 5 de agosto en el Teatro Metro.

Más tarde, Cinzia Zabala cantó "No me queda más tiempo" junto a su coach, Ruben Rada. Al igual que en sus anteriores participaciones, Zabala le aportó su impronta enérgica que derivó en el momento más celebrado de lo que va de la noche. "Esto es increíble, no lo puedo creer", dijo Cinzia sobre el encuentro con el artista.

La primera ronda de actuaciones concluyó de la mano de Óscar Collazo y su coach, Lucas Sugo. Juntos interpretaron "Llora mi garganta", que le aportaron el tinte bailable a la final del certamen. Durante su contrapunto, Sugo le brindó el espacio necesario para que el participante se luciera con su potencia vocal. "¡Qué honor cantar junto a Lucas!", celebró el finalista. Al igual que Lynch, Sugo invitó a su protegido a cantar una canción en el show que ofrecerá el 8 de octubre en el Estadio Centenario.

Tras una pausa y el anuncio de la nueva temporada de Got Talent Uruguay, que próximamente llegará a la pantalla de Canal 10, iniciaron las actuaciones en solitario. Paulina Liard sorprendió con una cálida y personal versión de "Bohemian Rhapsody", de Queen, que se acompañó del aporte de una docena de bailarinas. "Te quiero agradecer por elegirme y por dejarme conocerte como persona. Fue tu mejor noche y siento que en cada etapa que pasamos, pensaba que aposté por algo de lo que me siento totalmente orgulloso. Ganes o pierdas, conocí a una voz que es distinta a todo. Tenés un futuro increíble", le dijo su coach, Agustín Casanova, notoriamente emocionado.

¡Es la vida real, no es fantasía! 🎤✨ Pauli se animó a interpretar “Bohemian Rhapsody” en el escenario de LA VOZ URUGUAY. ¿Querés que sea la ganadora? 💥📲🙌



👉 Enviá PAULINA al 7020#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/A703uwvyQl — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) June 28, 2022

Noticia en desarrollo.