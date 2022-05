La polémica historia del fundador de Uber en la primera temporada de "Super Pumped"

Sarah Bahr, The New York Times

En una escena de Super Pumped: La batalla por Uber, Travis Kalanick, el controvertido fundador de la compañía, entra a la sala de juntas al ritmo de la canción de Beastie Boys “Rhymin & Stealin”.

Durante dos minutos y medio, Kalanick (Joseph Gordon-Levitt) y su mano derecha, Emil Michael (Babak Tafti), seducen inversores con una superproducción de dúos icónicos: Batman y Robin, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, Bob Woodward y Carl Bernstein.

La secuencia sugiere la lente heroica a través de la cual los líderes de Uber se ven a sí mismos. El hecho de que los espectadores interpreten la escena de manera muy diferente habla del cambio de percepción que Silicon Valley y sus aspirantes a cambiar el mundo han experimentado en la cultura pop.

Primero, los vimos como innovadores bravucones, aunque a menudo despiadados. A continuación, como advenedizos torpes pero muy competentes (en la Red Social) y luego, nos burlamos de ellos (la serie Silicon Valley). Ahora, son los supervillanos, y el plato favorito de los guionistas.

“La capacidad de estas personas para automitificarse y ocupar un lugar en nuestra sociedad que solían ocupar los dioses es completamente fascinante”, dijo David Levien, quien, junto con Brian Koppelman y Beth Schacter, es showrunner, escritor y productor ejecutivo de Super Pumped, que, acá en Uruguay, se estrena hoy en Paramount+.

La fascinación ha sido evidente durante un tiempo en el trabajo de Koppelman y Levien, quienes (con el columnista del New York Times Andrew Ross Sorkin) crearon el drama financiero Billions. Cuando esa serie debutó en 2016, no fue difícil venderle al público la idea de los financistas como malvados. Pero en un signo de los tiempos, el villano de esta temporada es un autoproclamado bienhechor que no dudará en derribar a cualquiera que se interponga en el camino de sus grandes visiones.

Super Pumped es la primera de un montón de series y películas sobre titanes del Big Tech, incluyendo dos sobre la recientemente condenada fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes: The Dropout, una miniserie de Hulu y Bad Blood, una película en proceso de Adam McKay. En HBO Max hay un documental sobre Holmes, Desangrando Silicon Valley. También se planea la miniserie de Apple TV+ WeCrash, sobre la empresa emergente de alquiler de oficinas WeWork, que también debutará el próximo mes, y hay una serie de HBO recientemente anunciada sobre Facebook, Doomsday Machine.

Al centrarse en Uber, Super Pumped se fija en una de las empresas emergentes más rentables y disruptivas. Comenzando con su fundación en 2009, pasa siete episodios rastreando el ascenso y la caída de Kalanick, cofundador y exdirector ejecutivo de Uber, quien fue presionado para renunciar en 2017 después de que la compañía se vio afectada por demandas y escándalos de privacidad, discriminación laboral y acoso sexual.

“Queremos ver no solo por qué la cultura les otorga esta posición”, dijo Levien sobre la élite de Silicon Valley, “sino lo que han hecho y están dispuestos a hacer para alcanzar y mantener sus posiciones”.

Schacter agregó: “La disrupción es a menudo la tierra en la que crecen los monstruos. Y queríamos asegurarnos de que cada episodio se basara en eso, por lo que no estábamos dejando caer a la gente como, ‘Este es un tipo malo’. Tienes que hacer el todo el viaje para entenderlo.”

Cuando Silicon Valley, la serie satírica de HBO sobre una pandilla de programadores, se estrenó en 2014, los Big Tech todavía se cernía heroicamente en la imaginación del público. Steve Jobs, quien murió en 2011, había alcanzado virtualmente la santidad. Multimillonarios como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg aún adornaban lastapaas de las revistas y visitaban la Casa Blanca por motivos que no implicaban defenderse ante el Congreso.

Koppelman dijo que no se propusieron hacer de Super Pumped una historia sencilla sobre el origen de un villano.

“Queríamos que entendiera por qué Travis era efectivo en su mundo”, dijo Koppelman. “Queríamos que vieras momentos en los que su poder de personalidad e intelecto son capaces de convencer a la gente”.

Gordon-Levitt dijo que aunque estuvo tentado de juzgar a Kalanick, a medida que aprendió más sobre él, incluso al hablar con personas que trabajaron con él, llegó a verlo como el producto de una cultura obsesionada con ganar.

“Por lo que puedo deducir del libro y de las personas con las que hablé, siempre estuvo convencido de que estaba haciendo lo correcto”, dijo. “Eso es algo que probablemente todos los humanos hacemos en diferentes momentos, cuando nos enfocamos en un objetivo determinado y nos volvemos maquiavélicos”

El Kalanick de Gordon-Levitt encarna de manera más agresiva los clichés de la cultura de los emprendedores. En un momento, el mentor de Kalanick, el capitalista de riesgo Bill Gurley (Kyle Chandler), dice de Kalanick: “Lo mejor de Travis es que atravesará muros para ganar. Lo peor de él es que piensa que todo es un muro”.

La historia de Uber no termina con la muerte del protagonista, o de la empresa. La mentira, el espionaje, la infracción de la ley: todo valió la pena.

A pesar de una expulsión de alto perfil que dejó su reputación personal en ruinas, a Kalanick, según todos los informes, le está yendo bien. Multimillonario, es el director ejecutivo de una empresa enfocada en el desarrollo de bienes raíces en dificultades y está construyendo un imperio de cocina fantasma en Europa.

“Lo más fascinante de la historia no es solo el propio Uber o el propio Travis, sino las tendencias culturales más amplias que llevaron a que Uber se volviera inevitable”, dijo Gordon-Levitt. “Cuando los empresarios son responsables de las ganancias y solo de las ganancias, obtienes estas empresas que crecen increíblemente rápido y logran un éxito increíble, pero ¿a qué costo?”

Es una pregunta que Super Pumped espera seguir explorando en próximas temporadas, que se centrarán en otros momentos de la historia empresarial que han cambiado el panorama cultural. La serie tendrá segunda temporada, centrada en los años de auge de Facebook, específicamente la relación entre Mark Zuckerberg y su directora de operaciones, Sheryl Sandberg.

Las historias de gente así de ambiciosa siempre tienen público.