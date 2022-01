Soledad Aquino habló por primera vez del hijo que perdió con Marcelo Tinelli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante una entrevista con Revista Hola!, Soledad Aquino, la exesposa de Marcelo Tinelli, recordó a Santiago, el bebé que perdió antes del nacimiento de Micaela. "A los 24 años, con 8 meses y 20 días de embarazo, perdí a mi hijo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta", comentó.



"Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió. En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida", añadió.



Según reveló, su vida cambió radical tras ese incidente e incluso debió cuidarse de forma excesiva porque comenzó a sufrir cólicos recurrentes. "A mediados de marzo del año pasado cuando me descompuse pensé que era más de lo mismo, un cólico. Por suerte mi hermana insistió en llevarme a una clínica, porque veía que no mejoraba ni un poco. Ahí saltó que tenía una hemorragia interna y el hígado ya lo tenía a la miseria. Los médicos me dijeron que tenía que hacerme un trasplante", detalló.



La exmodelo sufrió dos paros cardíacos durante la operación y los médicos les dijeron a sus familiares que era un milagro que siguiera con vida. "De esta terrible experiencia descubrí que el cariño de la gente, de todos los que te quieren, es lo que te empuja a seguir resistiendo, porque hay un momento dado que sólo se trata de resistir. Ya no podés más y sólo está en vos seguir aguantando un poco más", concluyó.