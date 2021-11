Picante cruce entre Sebastián Da Silva y Juanchi Hounie sobre la "precocidad tuitera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Da Silva fue entrevistado por Primera mañana, el programa de Raúl Ponce de León y Juanchi Hounie en las mañanas de Radio El Espectador. El legislador se manifestó en contra del paro previsto por los trabajadores de la carne, pero sobre el final se produjo un picante ida y vuelta con Juanchi Hounie.

El periodista recordó un episodio de redes sociales según el cual el legislador pecó de "precocidad tuitera". Da Silva había respondido con dureza a un comentario del ministro Pablo Mieres quien había asegurado que el sector agropecuario "no movía la aguja" del trabajo, aunque el jerarca aclaró que si se tomaba la cadena agroindustrial (frigoríficos, transporte, etc) la magnitud era otra.

"¿No actuó usted con precocidad tuitera? No vio toda la nota y saltó con un 'parece mentira' en Twitter?", preguntó Hounie. Da Silva respondió: "¿'Precocidad tuitera'? Te encanta poner adjetivos... Yo soy alguien que frente a expresiones que alimentan un relato falso de que el campo no mueve la aguja, reacciono".

Hounie insistió en la "precocidad" y le aconsejó "mirar toda la película": "Usted mira solo el trailer y empeiza a tuitear. Es de locos".

"De locos sos tú", respondió Da Silva. "Si no hubiera novillo gordo, no hay industria, no hay un camionero, no hay una estación de servicio, no hay un despachante de Aduana... Es eso", agregó.

"Agarrá a tus hijos y dale consejos a ellos. Mirá que estamos grandecitos y vacunados", dijo luego. Raúl Ponce de León terceó en la discusión y luego Da Silva comentó con distensión: "Con Juanchi nos conocemos y tenemos varias. A él le gusta y a mí también".