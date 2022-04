Juicio Johnny Depp - Amber Heard: médico revela el calvario del actor con las adicciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp continúa adelante, y en ese marco se siguen revelando los detalles más sórdidos de una relación que alguna vez fue de amor, pero que hoy expone ante el mundo su peor cara.

Luego de que los abogados de la actriz adelantaran que ella subirá al estrado para relatar los episodios de violencia física y psicológica que sufrió, el médico del intérprete habló con precisión del calvario que sufrió su defendido con las adicciones a las drogas.

El médico David Kipper aseguró que Depp trató de “desintoxicarse” mientras estaba casado con Heard, y aseguró que pudo mantener un tratamiento exitoso a pesar de lo que le generaba el vínculo con las sustancias y del miedo con el que vivía.

“Él creía que no podía hacerlo. Eso cambió después de una conversación. Estuvo de nuevo a bordo”, dijo en una declaración que fue grabada en febrero y reproducida ahora en la sala del tribunal. El profesional también aseguró que el protagonista de El joven manos de tijera pasó por una fuerte depresión y ansiedad en ese período.

Depp, cuyos problemas con el alcohol le generaron serios conflictos en su carrera y en sus finanzas, también tenía dependencia a opiáceos, benzodiazepinas y estimulantes. Kipper planeó viajar al Caribe con él para tratar específicamente sus problemas con los opiáceos, a los que se volvió adicto luego de realizarse un procedimiento odontológico.

en otro juicio Las dramáticas declaraciones de Depp

En el juicio que tuvo contra el diario británico The Sun y que perdió, no esquivó las preguntas sobre su adicción a las drogas y al alcohol y además reveló que no tuvo una casa sana de chico.

Si bien el actor admitió haber “sucumbido a sus viejos demonios” en marzo de 2013, después de 160 días de sobriedad, negó haber golpeado a Amber, como ella afirmó en distintas oportunidades.



Depp habría hablado con ella sobre un "alter ego" que emergía cuando estaba bajo la influencia del alcohol y las drogas.

“Odio defender las drogas, el alcohol, la violencia o la locura para cualquiera, pero siempre han funcionado para mí, pero eso no me convierten en un monstruo”, declaró entonces. “Mi madre solía pedirme que fuera a buscar sus ‘píldoras nerviosas’ y creo que tenía alrededor de 11 años cuando me di cuenta de que las ‘píldoras nerviosas’ estaban calmando sus nervios, así que le traje sus píldoras nerviosas y tomé una y todo comenzó", contó sobre su historia personal.

Por entonces, Depp también dijo que Heard no lo ayudó a recuperarse de sus problemas, ya que según él lo alentaba a consumir.