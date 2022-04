Johnny Depp dice que "nunca más" volverá a trabajar en un film de "Piratas del Caribe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Johnny Depp compareció ante la Justicia, en el caso que lo enfrenta a su exesposa Amber Heard, con la que tiene denuncias cruzadas, y se refirió a cómo todo este caso afectó su carrera. En ese sentido, aseguró que nunca más volverá a la saga Piratas del Caribe de Disney.

Depp acusó a Heard de arruinar su carrera, luego de haber publicado un artículo en 2018 en el Washington Post, en el que sin nombrarlo, hablaba de cómo había sido víctima de violencia de género.

Este miércoles, al ser interrogado por el abogado de Heard, Ben Rottenborn, Depp opinó que Disney lo dejó fuera de la sexta entrega de la saga Piratas del Caribe días después de que se publicara el artículo.

"Habían pasado dos años de conversaciones constantes en todo el mundo acerca de que yo era un golpeador de esposas. Así que estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar seguro. El movimiento #MeToo estaba en pleno apogeo en ese momento", declaró.

Entonces Rottenborn quiso saber: “El hecho es, señor Depp, que si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en este mundo le permitiría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe? ¿Correcto?". “Eso es cierto, señor Rottenborn”, dijo el actor, confirmando así que nunca más piensa volver a la franquicia que lo consolidó como el capitán Jack Sparrow.

Heard acusó por primera vez a Depp de violencia doméstica cuando ella solicitó una orden de restricción en 2016. Esos reclamos se resolvieron con el divorcio de la pareja, meses después, y él y Heard emitieron una declaración conjunta que incluía la línea de que "ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras".

Depp dijo que los abogados habían elaborado la declaración y que él había querido luchar contra las acusaciones, porque "no había ni una molécula de verdad en ello". Pero al final accedió a pagarle a su ex siete millones de dólares, que ella prometió donar a la caridad, para resolver el divorcio.



"El consejo que me dieron fue que no luchara contra eso", testificó. "No me dieron muchas opciones".

Depp demandó a su ex por 50 millones de dólares, por daños y perjuicios; y ella contrademandó por 100 millones de dólares, por entender que él ha hecho una campaña de difamación en su contra.



Se estima que será un juicio de varias semanas, y del que serían parte varios famosos, como Elon Musk o James Franco.