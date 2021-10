Zurdo, con oído absoluto y bigote bicolor: Charly García cumple 70 años 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Reconocido como solista e integrante de varias bandas, con su característico bigote y una personalidad única, marcó un antes y un después en la historia de la música argentina y latinoamericana.



Hijo de Carmen Moreno y Carlos Jaime García, el matrimonio tuvo tres hijos más: Enrique Daniel y Josi. El talento de García para la música lo descubrió su madre cuando era muy chico. Los padres de Charly viajaron a Europa y dejaron a Charly de tres años y sus hermanos con una niñera y sus abuelos.

Al regresar, Carmen vió que Charly había aprendido a tocar en el piano de juguete la melodía que se escuchaba en una caja de música que había en la casa. Llevó al niño a lo de un vecino que tenía un piano y contó, que comenzó a tocar el instrumento como si supiera. Al día siguiente le compró uno y se dio cuenta que su hijo tenía un talento especial. Charly tenía oído absoluto (como Mozart, Freddy Mercury y Jimmy Hendrix). Una condición genética que tienen muy pocas personas en el mundo y que le permite reconocer sonidos aislados e identificarlos con una nota musical sin partituras ni referencias, reproducir canciones sin haberlas escuchado más de una vez y asociar sonidos cotidianos con notas musicales.



El viaje también fue un impacto emocional para Charly García. Según su madre, el vitiligo que padece fue consecuencia de extrañarla tantos días. Es el vitiligo lo que hizo que su clásico bigote sea bicolor.



Cuentan también que Mercedes Sosa fue a cenar un día a lo de los García Moreno y que luego le comentó a uno de sus músicos que escuchar tocar el piano al joven García era como escuchar a Chopin.



Al comienzo, Charly García era fanático de la música clásica. Fueron Los Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jimmy Hendrix y The Who los que lograron que se despertara su pasión por el rock y pidió que le compraran una guitarra eléctrica. A los 13 años fue profesor de piano y solfeo.

El debut de Charly García en el rock argentino fue en el año 1972 en el disco Cristo Rock de Raúl Porchetto. Esta es la biografía de una de las voces más conocidas del rock argentino y del mundo que cumple hoy 70 años.