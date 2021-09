Gilda a los 25 años de su muerte y Elvis Costello en español, novedades discográficas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Homenaje a una leyenda

Para conmemorar los 25 años de la muerte de Gilda, la figura de la cumbia argentina que se convirtió en un icono popular, 10 colegas se juntaron para reimaginar sus clásicos. Bajo la dirección musical de Lito Vitale, Gilda 25 años trae al presente a clásicos inoxidables como “Fuiste”, “No me arrepiento de este amor” y “Corazón valiente”. El plantel formado por Soledad, Brenda Asnicar, Natalie Pérez, Chita, Zoe Gotusso, Rocío Igarzábal, Feli Colina, Emme, An Espil y el dúo India Marte ofrece cálidas y muy originales relecturas de su obra. Es una buena razón para redescubrir el legado de una figura que no muere. RG

Varias artistas Disco Gilda 25 años Selle Leader Music ¿Está bueno? Sí. Son nuevas lecturas de los clásicos de la argentina.



Perfil Cantando viejos éxitos en español

Uno tenía derecho a desconfiar de este invento. This Year’s Model es uno de los grandes discos no solo de Elvis Costello, sino de la música británica de fines de la década de 1970 y si hay algo que no necesitaba era una versión doblada al español. Pero quedó mejor de lo que se podía esperar. Costello utilizó la base musical original (a cargo de The Attractions) a la que le sumó las voces de gente como Juanes, Draco Rosa, Luis Fonsi, Morat, Fito Páez, Sebastián Yatra y Jorge Drexler cuya versión de “Night Rally” (acá traducida como “La turba”) es de lo mejor del disco. Canciones como estas, uno debería saberlo, son infalibles.

Perfil Elvis Costello Disco Spanish Model Sello UMC ¿Está bueno? Mejor de lo que parece

Cincuentones y melancólicos

¿Hay alguien que le pueda interesar una banda de cincuentones haciendo pop elegante? Bueno, capaz que algún veterano que se aferra a cosas como esas. A ellos, entonces, I’ve Been Trying to Tell You, el nuevo disco de los británico Saint Ettiene, les va a hacer recuperar la fe perdida. Creados a comienzos de la década de 1990 por Bob Stanley, Pete Wiggs y la vocalista Sarah Cracknell, la banda ha construido una legión modesta pero fiel de seguidores de su pop algo arty pero también pegadizo. Acá está eso aunque camuflado en dubs ambientales que seguramente harán las delicias de cincuentones melancólicos. FC

Perfil Saint Ettiene Disco I’ve Been Trying to Tell You Sello Pias Recording ¿Está bueno? Mejor de lo que parece

