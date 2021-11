La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi ganó el Premio Cervantes 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi se convirtió hoy en la nueva ganadora del Premio Cervantes, el galardón más prestigioso que se entrega en el mundo de las letras hispanoamericanas.

Así lo anunció el ministro español de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en el evento que anualmente se hace desde su cartera y que le otorga 125.000 euros al autor o autora elegido. La última mujer en conseguir este reconocimiento había sido otra uruguaya, Ida Vitale en 2018.

Antes de la poeta, solo cuatro mujeres habían sido consagradas con el premio que se instauró en 1976 y ganó por primera vez Jorge Guillén. Fueron la mexicana Elena Poniatowska en 2013, las españolas Ana María Matute y María Zambrano en 2010 y 1988 respectivamente, y la cubana Dulce María Loynaz en 1992.



El otro uruguayo que recibió el Cervantes fue Juan Carlos Onetti en 1980.

En la previa, Peri Rossi sonaba una de las favoritas de cara a este galardón—cuyo nombre completo es Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes—, junto con el español Luis Mateo Díez. Fina García, Gioconda Belli o María Victoria Atencia eran otras que aparecían con posibilidades. Los últimos ganadores habían sido dos poetas de España, Francisco Brines en 2020 y Joan Margarit en 2019.



Nacida en Uruguay en 1941 pero radicada en Barcelona, la también traductora, periodista y docente se hizo acreedora de un premio que no valora a una obra puntual sino a la totalidad de la obra, el conjunto de creaciones que han hecho aporte importante al legado literario en español.



A la hora de concederle este reconocimiento, el jurado del Cervantes la destacó como "una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros". "La literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad. Asimismo, su obra, puente entre Iberoamérica y España, ha de quedar como recordatorio perpetuo del exilio y las tragedias políticas del siglo XX", expresó.

La escritora se exilió en España en 1972, y desde allí construyó una carrera sólida que la ubica como una de las principales voces de la literatura hispanoamericana contemporánea. Ha publicado poesía, relatos, novelas y ensayos, que le han valido multiplicidad de premios internacionales.



Su debut literario fue en 1963 con Viviendo, una recopilación de relatos atravesada por la perspectiva femenina. En 1984 editó la novela La nave de los locos, una obra fundamental en la que el exilio, la creación, la literatura misma y las complejidades del ser humano se entrecruzan.

Cristina Peri Rossi

En 2020 lanzó La insumisa, una autobiografía en la que recorre sus primeros años y su juventud, y ahonda en la cuestión del ser mujer, uno de los temas sobre los que ha desarrollado su trabajo.



HUM, su editorial en Uruguay, publicó este año Evohé, el primer poemario de Peri Rossi, de 1971 y nunca antes reeditado. En el prólogo, la uruguaya reflexionó y aseguró: "A 50 años de la primera edición no me arrepiento de ningún verso, aunque me siga asombrando el gran escándalo que causó en la izquierda, porque entonces yo era una ingenua: creía que la revolución era también estética y sexual".



El erotismo y la sexualidad desde lo femenino han tenido un peso clave en su obra, y eso es esencial en la lectura de, por ejemplo, Arqueología amorosa, que compila textos concebidos entre 1971 y 2018 bajo selección de Lil Castagnet. Es la primera antología poética de Peri Rossi que se editó en Uruguay (HUM, 2019) y eso es parte de la recomposición de un vínculo que quedó marcado a fuego por la herida del exilio, y la negación de una pensión compensatoria que hizo que la autora ya no volviera al país.

En setiembre, Peri Rossi fue nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo y en la ceremonia, la directora de Cultura de la Intendencia, María Inés Obaldía, dijo: "Este es un primer acto de justicia del que creemos que la sociedad uruguaya tiene que formar parte".



En su última charla con El País, la escritora había declarado: "Montevideo está presente diariamente en mi memoria, en mi piel, en mi acento (nunca lo perdí), en mi imaginación. Si me descuido, se podría convertir en el Paraíso Perdido. (...) En sueños, siempre vuelvo".