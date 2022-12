Carmen Posadas sobre Taco Larreta: 100 años de un maestro capaz de cambiar la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al ser el premio literario de mayor dotación económica del mundo después del Nobel (600.000 euros en la actualidad), alrededor del Premio Planeta se han tejido múltiples leyendas. Una de las más curiosas (se non è vero, è ben trovato) tiene como protagonista a Taco Larreta.

Sucedió que el año en que él se presentó al certamen, Jesús Aguirre, excura y notorio intelectual, acababa de casarse con la duquesa de Alba. Esto hizo que sobrevolara sobre la editorial la idea de que, tal vez, quizá, al flamante duque, que tenía fama de bromista, se le hubiese ocurrido la idea de adornar más aún sus blasones ganando el Planeta.

¿Porque quién si no, se preguntaban los editores, podría haber escrito con tanta maestría, tanto conocimiento y tanto sentido del humor, el manuscrito presentado semanas atrás al premio con el título de Volavérunt, que remite inexorablemente a la figura de la XIII duquesa de Alba, la musa de Goya?

Sucedió además que en aquel año concurría al certamen uno de los pesos pesados de la literatura española. Nada menos que Juan Benet, admirador (los malvados dicen más bien que imitador) de Faulkner y miembro notable de la gauche caviar. Su novela -era fácil adivinar que era suya por su personalísimo estilo- comenzaba con una escena inquietante: un cadáver cuyos pies parecían marcar las once y cinco. Pero ¡quia! Ni siquiera este prometedor arranque ni tampoco el prestigio de su autor podían compararse con el bombazo literario que supondría que, bajo el críptico seudónimo elegido para presentarse, se escondiese el nuevo duque de Alba.

La leyenda no cuenta, pero ya lo apunto yo, que el manuscrito en cuestión era sencillamente deslumbrante. Mantenía la tesis de la duquesa de Alba que Goya inmortalizó: había muerto envenenada, ¿pero por quién? Como ocurre sólo con los grandes libros, la resolución del enigma venía a ser lo de menos. Porque lo importante era cómo estaba trenzada la trama, el modo magistral en que se desarrollaba la acción, los diálogos brillantes, las descripciones extraordinarias...

Y llegó el gran día. La apertura de la plica reveló que tras el seudónimo con el que se había presentado la obra no se escondía el nombre de Jesús Aguirre sino el de Antonio Larreta. El desconcierto fue grande, pero también de corto alcance. No solo porque nada más salir a la venta Volavérunt se convirtió en un fenómeno editorial, sino también porque su autor, si bien no era conocido del público, entraba cada semana en casa de todos los españoles. Y lo hacía de la mano de otra de sus “criaturas”: Curro Jiménez, el bandido más famoso que ha dado la ficción moderna.

Yo nunca llegué a conocer a Taco Larreta. Ni siquiera cuando, diecinueve años más tarde, gané el Premio Planeta. De haber tenido la ocasión, me hubiese gustado que me corroborase si era cierta esta leyenda literaria. Pero sobre todo, le habría preguntado qué se siente al ser padre de dos personajes literarios inmortales. Porque, hasta el día de hoy, si alguien piensa en un bandolero, el primer nombre que viene a la imaginación es el de Curro Jiménez y, en cuanto a la XII duquesa de Alba, el mérito de Taco es aún mayor, porque María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo existió realmente y no murió envenenada, sino víctima de unas vulgares fiebres.

Y sin embargo, después del éxito de Volaverunt, en el imaginario general su vida no es la que en realidad tuvo, sino la que él imaginó. Tal es el poder de la buena literatura. Solo ella, de la mano de maestros como Taco, es capaz de reescribir y reinventar la Historia.

La uruguaya Carmen Posadas acaba de publicar Licencia para espiar (Espasa). Este es un texto especial para El País por el centenario del nacimiento de Antonio “Taco” Larreta.