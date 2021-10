"Mujer Maravilla" tendrá tercera parte y Gal Gadot volvió a criticar a Joss Whedon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz Gal Gadot volvió a hablar sobre cómo fue trabajar con el director Joss Whedon en el set de Liga de la Justicia. Dijo estar "sorprendida" por la forma en que él le habló.

Vale recordar que en abril de este año, la actriz dijo que Whedon amenazó con dañar la carrera de la actriz, mientras estaba haciendo la película. La israelí dijo que el director "amenazó" su carrera y le aseguró que si hacía algo, haría su camino profesional "miserable".

Ahora, en una reciente entrevista con la revista Elle, Gadot declaró: "Debo decir que los jefes de Warner Brothers, se encargaron de eso…. No puedes creer que te acaban de decir esto. Y si me lo dice a mí, obviamente se lo dice a muchas otras personas. Simplemente hice lo que sentí que tenía que hacer. Y fue para decirle a la gente que no está bien. Creo que habría hecho lo mismo si fuera un hombre. ¿Me diría lo que me dijo si hubiera sido un hombre? No sé. Nunca sabremos. Pero mi sentido de la justicia es muy fuerte. Me sorprendió".

Pese a estas declaraciones, Gadot tiene motivos para festejar, ya que en la DC Fandome se confirmó que Mujer Maravilla tendrá una tercera entrega.

Fue la directora de las últimas películas, Patty Jenkins, quien estuvo junto a la Mujer Maravilla original, Lynda Carter, las que confirmaron qué Mujer Maravilla será una trilogía, ya en producción.

"Estamos muy entusiasmadas con Mujer Maravilla 3", le dijo Jenkins a Deadline. "Las tres estamos muy entusiasmadas con algunas cosas que vienen con Mujer Maravilla 3", agregó.

La primera película de Mujer Maravilla se estrenó en 2017 con excelentes críticas y una buena recepción del público. Mientras que la secuela, Mujer Maravilla 1984, se estrenó en marzo de este año en Uruguay (está en HBOMax), pero la recepción no fue tan buena.