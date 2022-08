Murió el artista y dibujante uruguayo Fermín Hontou, Ombú, a los 65 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El artista Fermín Hontou, dibujante y caricaturista uruguayo más conocido por su nombre artístico Ombú, falleció este jueves tras estar internado en CTI, informaron desde Brecha, medio del que era parte desde su fundación.

Hontou tenía 65 años y esta semana había sufrido un accidente doméstico grave, por el que debió ser internado. Se recuperaba además de una operación por hidrocefalia, supo El País.

Nacido en Montevideo y criado durante varios años en Melo, Hontou hizo historietas e ilustraciones para diversos medios de prensa, El País Cultural incluido. Sus trabajos también fueron publicados en Jaque, Guambia, El Dedo y más, además de Brecha.

A comienzos de la década de 1980 vivió varias temporadas en México, donde tuvo un período fermental en el que se codeó con artistas de renombre. En Uruguay, en 1993, fundó el Taller Caricatura e Historieta junto al músico y dibujante Tunda Prada. Fue docente.

Buena parte de su obra fue reunida en Obra Ombú, el libro de 2018 en el que Hontou dice de sí mismo: “Yo sé que soy alguien de quien Mario Sagradini dijo alguna vez ‘Un verdadero siete oficios gráfico, con ilustraciones, historietas, viñetas, caricaturas, diseños de tapas de libros o afiches’ (…) Pero no sería sincero si no contara que queridos parientes o conocidos o posibles clientes o compradores usan la muletilla ‘¿Seguís haciendo dibujitos?’ (…) El acercamiento y la amistad con Mario Sagradini me hicieron comprender que lo que yo hago no son tan solo ‘dibujitos’”.

Fermín Hontou, Ombú, en acción. Foto: Archivo El País

Hontou comenzó a formarse en los talleres de José Luis "Pepe" Montes, Julio Alpuy y Guillermo Fernández, en la década de 1970. Estudió serigrafía y grabado en metal en el Club de Grabado de Montevideo en 1991, y fue becado por el Studio Camnitzer para formarse en fotograbado y grabado en metal en Lucca (Italia), recoge Efe.

Juan Carlos Onetti, Idea Vilariño, Gabriel García Márquez, Fernando Cabrera, Eduardo Mateo, José Mujica y hasta Luis Suárez fueron plasmados por su pluma, reconocida a nivel nacional e internacional.

En las redes sociales, varias figuras resaltaron su talento y lamentaron profundamente su partida. "En la redacción estábamos conmovidos por esta noticia que no esperábamos", manifestaron desde Brecha.