La tarde con actualidad

Camila Cibils, Cecilia Olivera y Paula Echevarría están al frente del programa junto a Felipe Havranek y Pablo Arnoletti. “La autenticidad es la clave. Nos divertimos haciendo el programa, la pasamos bien y eso se nota”, asegura Echevarría.

Tarde o temprano (Teledoce, 17:00) nació como un formato de magazine periodístico con la conducción de Camila Cibils, Paula Echevarría y Cecilia Olivera. La química entre las tres está probada de su experiencia radial con De taquito, que va en las mañanas de Radio Universal. A ellas se suman los móviles y participaciones de Felipe Havranek y Pablo Arnoletti, ex integrante de Márama.

Metropolis Films, una de las productoras más importantes del país regresa la TV local con este ciclo diario para Teledoce.

Andrés Rosenblatt, director de Metrópolis, asegura: "La gerencia del canal nos pidió que tomáramos este proyecto para la tarde. Hicimos unos pilotos y anduvo muy bien. Empezó como algo más periodístico y lo fuimos llevando a magazine. Decidimos que no podíamos ser Esta boca es mía ni Telemundo, sino un programa de actualidad, con temas de interés para la audiencia de la tarde, con entretenimiento, humor e información".

El productor destaca "la química" entre las conductoras. "No es algo fácil de conseguir pero en este proyecto lo tuvimos desde el comienzo".

A un mes del estreno, Rosenblatt hace un balance muy positivo de los resultados, en niveles de audiencia y posicionamiento en el horario. "Empezamos con puntajes muy altos y quedamos muy contentos"

Echevarría, Cibils y Olivera se tomaron un fin de semana de Enjoy Punta del Este para recargar energías de cara al segundo mes. Allí recibieron a Sábado Show para una entrevista sobre los primeros resultados del magazine de Teledoce.

—¿Qué desafíos implica para ustedes Tarde o temprano como formato televisivo?

—(Cecilia Olivera) Es un programa que apunta a entretener informando, en un horario donde hay que navegar en un justo equilibrio de contenidos y tono. Intentamos presentar temas interesantes, que le aporten algo a quienes nos están mirando de una forma descontracturada, simple y amena.

—(Camila Cibils) El desafío es también hacerlo dinámico. Como se trata de un programa de una hora, nos preocupamos por generar ideas y contenidos innovadores para cada edición.

—¿Cómo evalúan la propuesta a más de un mes del estreno?

—(Olivera) ¡Con felicidad! TOT existe y está al aire, algo que se dio muy rápido de un modo casi mágico. Tenemos un espacio diario donde podemos expresarnos, estar en contacto con la gente, hacer lo que queremos. Y encima con un equipo divino que tiene ganas de crecer juntos. Ha sido un mes intenso, cargado de emociones.

—(Paula Echevarría) La propuesta fue muy bien aceptada desde el día uno. y eso es como un tema de piel. Nos divertimos haciendo el programa, la pasamos bien y eso se nota.

—¿Cuáles creen que son las claves de la propuesta para "conquistar" al televidente?

—(Echevarría) La autenticidad, la patalla revela todo Si te mostrás como sos y estás feliz con eso ya hay mucho ganado.

—(Cibils) Sí, creo que entre las claves están la frescura y la autenticidad. No vendemos algo que no somos. Simplemente, somos. Y la verdad es que creo que en la televisión uruguaya trascienden ese tipo de propuestas que van con la idioscincracia que tenemos como comunidad, y además que hablan de los temas que están en la calle. También aportamos asuntos nuevos a la reflexión, intentamos darle voz a quienes no suelen salir en los medios, buscando estar un paso adelante en algunos temas sociales.

—¿Qué diferencias y semejanzas encuentran con De taquito?

—(Olivera) El ritmo es una gran diferencia, una cosa son los tiempos radiales y otras los televisivos. Y los contenidos también, son medios diferentes, hay veces que la fortaleza está en lo visual, a veces no.

—¿Cómo se inscribe la propuesta de Tarde o temprano en un contexto de cada vez más programas conducidos por figuras femeninas?

—(Echevarría) Yo estoy feliz de que haya cada vez más programas conducidos por mujeres.La mujer desde hace años dejó de ser un elemeno casi decorativo en lo programas y hemos demostrado que no pasa por ser hombre o mujer, pasa por las capacidades individuales en dónde el género a mi entender no debería pesar.