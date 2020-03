Rubia Mala: "Yo tuve coronavirus en China"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Sos el paciente 0 de coronavirus?



-No sé si el paciente 0 pero estoy convencida de que tuve coronavirus. Hay que aclarar que en el momento en que supuestamente lo contraje, la enfermedad no existía. Nadie hablaba del tema. Fue en octubre pasado. Recién salió dos meses después a la luz, aunque imagino que lo tenían tapado en China. Fue horrible, casi me muero. Apenas podía caminar.



-En concreto ¿cuál fue tu experiencia?



-En octubre viajé a Corea y luego a China. Fui a la Fashion Week de Seúl, que es el nuevo polo de la moda. Ya en Corea tuvimos síntomas extraños con mi novio, tipo cansancio desmedido, fiebre y tos, aunque lo que predominaba era el cansancio. Después de eso, mejoramos y viajamos a China para visitar a algunos proveedores. Después de unos días, recaí. Me vino un cansancio como nunca había experimentado. Eran las 11 de la mañana y no podía ya ni caminar. Después experimenté varios días de una fiebre muy alta y pasaba acostada. Tenía mucha tos y un día llegó a salirme pus por los ojos. No tenía muy claro qué me estaba pasando. Era horrible.



-¿Consultaste a algún médico?



-No consulté porque no creo en los médicos ni en los remedios. Y mucho menos en los chinos. Lo que hice fue, al llegar a Uruguay, acostarme y estoy prácticamente una semana en la cama hasta que me curé. Tomaba todos los días un té de ajo.



-¿Adelantaste en algo el viaje por esa situación de salud?



-No. Porque estaba en la cama y si bien tenía seguro y todo, no quería ir al médico en China. Me daba pánico. Así que me mantuve en cama. Mi novio ya estaba mejor y no tuvo más síntomas. Tengo otro amigo que volvió de China y se tuvo que internar con los mismos síntomas que tuve yo.

Sofía Bauzá.

-¿Con frecuencia tenés cuadros de fiebre, tos o cansancio?



-No, nunca. Soy sanísima. Nunca me agarré ni una gripe, no tomo un remedio, nada. Por eso fue un shock para mí. En Corea dejé de ir a los desfiles de Fashion Week y la gente no podía creer. Me decían: “Te estarías muriendo para no ir”. Y tal cual. Pero más allá de eso, yo llegué a Uruguay comentando sobre la peste rara que me habían pegado los chinos. Y luego, cuando saltó todo esto del coronavirus, me cayó la ficha. Nunca me había pasado nada igual. La gente también me lo señalaba: “¿No habrás tenido coronavirus?” Ahora, con el diario del lunes, pienso que sí, que lo tuve. Cuando leí sobre los síntomas, me convencí.



-¿Te caen mal los viajes?



-Nada. Trabajé casi tres años en India. Por lo menos viajo tres veces al año. Y nunca me pegaron mal los viajes. Por eso todo el mundo se sorprendió de que yo enfermara tanto. Mi teoría es que en ese momento, en octubre, el virus también estaba en Corea. Porque oh casualidad que apareció en China y en Corea casi que al mismo tiempo. No sé muy bien cómo se comporta un virus, pero lo me pasó fue muy raro. Igual, recalco que todo esto no tiene un sustento científico. Fue solo mi experiencia.



-En redes sociales compartiste que habías estado con esos síntomas y hubo mucha repercusión...



-Sí, hubo escándalo, con muchos comentarios y muchos compartidos. Lo que aclaro es que yo compartí mi experiencia. Mucha gente me decía que estaba desinformando. Y la realidad que nada que ver. Yo no estoy diciendo que si alguien tiene síntomas, se tome un diente de ajo y se quede en la casa. Ustedes, si están enfermos, vayan al médico y que el médico les diga lo que tienen que hacer para recuperarse. Lo que yo estoy contando es lo que me pasó a mí y las razones por las cuales yo sospecho que tuve coronavirus. Punto. No puedo afirmarlo 100% porque en ese momento no existía la enfermedad supuestamente y nunca fui a un médico porque, repito, no voy a los médicos. Yo solo estoy contando mi experiencia. Los demás que saquen sus conclusiones. Además, no soy yo una fuente de información sobre temas de salud. Yo trabajo en moda. Comparto una experiencia. Mi consejo es: si tienen síntomas, vayan con un profesional.



-Te dijeron que desinformabas...



-Sí. Pero ese es un error de concepto. Si vos te vas a informar de cuestiones de salud con una persona que trabaja en moda, estás equivocado. Yo solo estoy contando lo que me pasó porque fue todo muy raro.



-¿Ahora estás tomando medidas de aislamiento?



-Sí, me vine a la chacra. Aunque esto fue en octubre y hace meses que no tengo síntomas, hay que cuidarse. Además, una compañera de la oficina había estado en el famoso casamiento así que resolvimos trabajar en modalidad home office.



-¿A Carmela Hontou, que trabaja en la moda, no las has visto?



-No de primera mano. Igual, me da un poco de lástima el bullyng que le hacen. Más allá de todo, yo pienso que hay que tomar las medidas con responsabilidad, pero debemos sacarnos un poco el pánico. Yo realmente la pasé muy mal. Creía que me moría y lo único que quería era llegar a mi casa. La pasás mal pero en mi caso, fue solo eso y pasó.