Gonzalo Cammarota se muda de radio: "Vamos a militar por la convivencia"

-El 7 de marzo regresa Justicia infinita en su nueva etapa en M24 (97.9 FM), ¿Qué se puede saber?



-Estamos trabajando y muy entusiasmados en la confección del nuevo equipo. Nosotros estábamos muy contentos con el programa que estaba saliendo al aire, con los cambios que habíamos hecho en Urbana. La idea es mantener esa esencia, con el agregado de ir incorporando esta faceta digital que he venido desarrollando con las transmisiones por Twitch: una plataforma que da un montón de posibilidades.



-Tenés un canal de Twitch por el que transmitís a diario y ya contás con más de 8.000 suscriptores. ¿Cómo comenzó tu experiencia en el streaming?



-Con la pandemia en 2020. Al principio fue un poco como forma de adaptarse a las nuevas formas de comunicarse con distanciamiento y hoy sigo explorando la herramienta, con transmisiones diarias. Me siento muy a gusto con los resultados y con las posibilidades de interacción que ofrece la plataforma.



-María Noel Marrone no estará en el nuevo Justicia. ¿Qué pasó?



-Se debe a una incompatibilidad de horarios y de tiempos de vida. Una lástima no contar con ella. Este año vamos a empezar a las 10:00 e iremos hasta las 13:00. Me siento más cómodo en ese horario. Creo que hay contenidos del programa que se ajustan mejor a la mañana.

"La bajada" de Justicia Infinita. Archivo 2019.

-Justicia empezó en los 2000 como un programa de humor y entretenimiento y en las últimas temporadas incorporó debates de temas de actualidad, más propios del género periodístico. ¿Cómo definirías al programa?



-La definición de Justicia tiene que ver con una forma de comunicación y ha crecido con nosotros. Yo no me hallo en el programa que hacíamos en 2004. Está todo bien. No reniego de lo que hice pero fue en ese momento. Hace 20 años no era la persona que soy ahora. En la actualidad es un programa que sigue apostando al entretenimiento, sin duda, pero también tenemos otros intereses. Las mesas de noticias, por ejemplo, son hoy fundamentales. Poder juntar gente con diferente pensamiento para conversar sobre la realidad me parece una cosa necesaria. En estos tiempos, lo más importante a rescatar es una suerte de ética del intercambio y la convivencia. Es decir: “Está todo bien, yo pienso de otra manera pero me siento contigo, te respeto, intercambiamos y después podemos ir a tomar una cerveza y está todo bien”. Eso me parece clave en momentos en que la crispación está aumentando a niveles muy importantes y me resulta preocupante. Siento que desde la comunicación podemos hacer cosas para la concordia.



-Las mesas de noticias se van a mantener entonces. ¿Con los mismos integrantes? Allí estuvieron Denisse Legrand, Santiago Gutiérrez o Christian Di Candia, entre otros...



-Unos cuantos siguen, otros no pueden. La idea es hacer mesas de lunes a jueves, con lo cual serían unas 12 personas.



-¿El rol tuyo va a ser el de la moderación?



-Sí. Al no estar Nole, mi función será moderar. Hasta ahora, en ese espacio, yo era prácticamente un espectador porque la función le cabía muy bien a Nole. Me toca a mí ahora y tengo años de asamblea a mis espaldas y creo que es una función que desempeño bien.



-¿Cómo viviste el final de la etapa en Urbana, un proyecto que había empezado en 2020?



-Sí, fue un proyecto muy lindo que arrancó allá bien y se estrelló. Básicamente, creo que la pandemia cambió todas las lógicas. Comenzamos con el programa y a los 45 días estaba el país cerrado, por lo que todo lo que se proyectaba de esa radio, pasó a ser supervivencia. No solo de Urbana, sino de todo el grupo y en los medios en general. Se sabe que ante una crisis, lo primero que se resiente es la publicidad. Hubo recortes, ajustes de horario y demás... Después se fueron acomodando las cosas pero hubo una pérdida grande que cuando sos una radio nueva te mata. Además, no hubo mediciones por mucho tiempo y cuando las hubo, nos comunicaron que no eran las esperadas de acuerdo a la inversión. Eso fue lo que nos dijeron y se determinó el final. Me dio pena porque le habíamos puesto mucha energía al proyecto, una pena que no solo sentí por nosotros, que en definitiva encontramos en M24 una emisora que nos recibió con los brazos abiertos, sino por otros compañeros que se quedaron sin trabajo.



-¿Cómo surgió la posibilidad de M24?



-Nos llamaron a poco de haber cerrado el ciclo en Urbana. Yo había perdido un poco las esperanzas porque las propuestas del dial se reducen a pocos actores. Hay básicamente tres grupos y algunas radios que están remando. Pero al salir de uno, mirás el panorama y no nos veíamos con muchas posibilidades. Pero llegó la llamada de M24 que nos proponía una reunión. Yo fui medio desapasionado pero me convencieron. Me gustó el proyecto que me contaron y la idea que tienen. La posibilidad de mantener el equipo también me pareció muy importante. Además, creo que hay una sensibilidad que nosotros representamos, hay una audiencia a la que le gusta lo que le hacemos y me parecía injusto quedar sin aire. Por suerte se dio esta linda oportunidad.



-¿Salvador Banchero va a estar en este nuevo ciclo de Justicia infinita?



-Me encantaría, pero no. Está muy ocupado con otros emprendimientos y no puede comprometerse. Voy a hablar con él y trataré de convencerlo. Lo seguro es que no va a estar todo el programa.



-En el marco de esa crispación de la que hablabas, ¿cómo crees que puede impactar que Justicia salga ahora con una emisora cuyos directivos están identificados con el Frente Amplio?



-Justicia infinita nació en una radio que estaba gerenciada por Ligia Almitran, quien era la esposa del vicepresidente de ese momento, Luis Hierro López. Una persona a la que quiero muchísimo y que nos dio un gran empujón, sin condicionarnos en ningún sentido. Ahora son otros los que nos dan la oportunidad, pero nosotros vamos a hacer el programa de siempre. Si hay críticas o suspicacias, lo mejor es demostrar la independencia en la cancha. En cuanto a M24, sé que tienen cierta alineación progresista pero no me consta que haya ningún pedido de militancia al aire. Me causa gracia también que se cuestione cuando los dueños de un medio tienen, supuestamente, una inclinación de izquierda pero cuando los dueños tienden a la derecha, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, se cuestiona menos. Parece que solo en la izquierda bajan línea... Pero bueno, más allá de eso, ni a la radio, ni al programa le sirve hablarle a una porción de la gente. Nosotros vamos a hacer el programa para todos. A nadie le interesa hacer un programa partidario. Tenemos sí una sensibilidad y pensamos de determinada manera pero eso está lejos de la militancia. Contra lo que queremos militar es contra la crispación.



-¿En las mesas nunca se levantó la temperatura?



-Alguna vez, pero justamente pusimos la condición de mantener el respeto y las formas. Si eso no lo podés hacer, acá no tenemos lugar. Lo más importante del espacio es la convivencia. No me interesa que salgan dos gritando sin escucharse.



-¿Cuál es tu visión de la polémica que se desató luego de que Ignacio Álvarez divulgara audios vinculados a una denuncia por violación?



-Acá hay una víctima, una persona a la que tenés que proteger: no había necesidad de pasarla por una picadora de carne. No comparto nada lo que hizo en el programa de Nacho; me parece horrible. Había otras formas de dar a conocer la versión de la defensa, sin esa exposición. También digo que lo del allanamiento y la intención de incautar el celular me pareció un disparate.



-¿Cómo tomaste que el Grupo Magnolio haya incorporado Azul FM y al año siguiente cerró Urbana?



-Son decisiones empresariales. Escapaba absolutamente a lo que yo pudiera decir. Mi manera de comunicar y mi sensibilidad no es coincidente con esa propuesta, pero bueno, todo es muy dinámico en los medios.