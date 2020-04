Carolina Domínguez en Madrid: "Es central que Uruguay tome de ejemplo lo que pasó acá"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La periodista Carolina Domínguez cumplió el sueño de mudarse a Madrid y trabajar como periodista en el prestigioso canal de televisión La Sexta. Nunca imaginó que a los tres años de emigrar, la capital española se convertiría en el foco de una pandemia histórica que deja miles de muertos alrededor del mundo y obliga a parte de la población a confinarse en su hogar.

Lejos de su familia, la ex Subrayado y Telenoche se encuentra aislada en un apartamento junto a una amiga y apenas sale para realizar su labor de reportera. Preocupada por lo que puede ocurrir en Uruguay, advierte sobre la importancia de quedarse en la casa y espera que se tome la tragedia de España como un ejemplo para ser más precavidos. “Me llegan noticias de Uruguay sobre gente que sale a la Rambla a tomar mate”, lamenta alarmada.

-¿Cómo es tu rutina en Madrid durante los días de cuarentena?



-De lunes a viernes estoy en casa sin salir. Parte de esos días hago teletrabajo y los sábados y domingos voy al canal. En casa aprovecho para leer, cocinar, hacer un poco de deportes y salir al balcón para ver cómo andan mis vecinos. La clave es mantener la cabeza ocupada. Me propongo actividades desde la mañana para tener una rutina. Si uno no tiene un propósito para el día, el encierro obligatorio es muy desgastante. Estamos así desde hace seis semanas.



-¿Cómo se adaptó tu trabajo como periodista del canal de televisión La Sexta a esta nueva realidad?



-Se extremaron las medidas de seguridad: se separaron las secciones de la redacción, se pusieron esponjillas en los micrófonos, usamos guantes, mantenemos las distancias entre los compañeros que salimos al aire, todas las entrevistas se hacen por videollamada. Se ha innovado para poder salir adelante. Considero que los medios de comunicación son esenciales y la gente está en su casa esperando más que nunca que les informemos sobre lo que está pasando.



-España superó los 200.000 casos y se convirtió en uno de los países del mundo más afectados por el coronavirus, ¿por qué creés que se llegó a esa situación?



-En España se veía lo que pasaba en China como algo muy lejano. Cuando el coronavirus llegó a Italia, también seguíamos saliendo a la calle y juntándonos a tomar caña con amigos. Recién abrimos los ojos cuando los contagios se dispararon. Fue cuando el gobierno decretó estado de alarma que se asumió la responsabilidad de quedarse en casa y la vida nos cambió de un día para el otro.



-¿La gente en Madrid respondió rápidamente al pedido de quedarse en la casa?



-Sí. Siempre hay casos aislados de personas que incumplen y se saltan las medidas, pero dos días después de que se decretó el estado de alarma ya no había posibilidad de ser irresponsable y salir a la calle. Fue un período breve de adaptación. El contacto con mis amigos siempre fue fundamental en mi vida y viviendo en España mucho más, pero eso se terminó. Hay que apelar a las videollamadas.

La periodista gestionó un video con la participación de decenas de estrellas europeas enviando saludos para Uruguay frente a la pandemia. Foto: Eva Rojas

-¿Como evaluás la llegada de la pandemia a Uruguay a la distancia?



-Sigo atentamente y me preocupa lo que pasa en Uruguay. El gobierno hace bien en tener una comunicación fluida y diaria con la gente, eso es clave. Desde lejos lo que puedo decir es que para no ser una cuarentena obligatoria, hay un compromiso social y hay quienes hacen lo imposible por cumplirla. Mi familia y mis amigos la están cumpliendo. También veo noticias de algunos que salen a tomar un mate a la Rambla o van al parque y pienso “cuanto más nos cuidemos van a ser menos días”. Hay que invertir tiempo para poder solucionarlo cuanto antes. Tengo presente que hay situaciones personales que hacen difícil cumplir con la cuarentena, pero aquellos que pueden teletrabajar y quedarse en casa deben hacerlo. En España quedó demostrado que el confinamiento sirve. Por eso me resulta especialmente importante que el uruguayo vea como ejemplo lo que pasó acá, aunque estamos confinados por obligación.



-¿Sería conveniente que Uruguay aplique una cuarentena obligatoria?



-No soy quién para responder eso, me parece arriesgado al no estar ahí. En el caso de España, la medida se tomó porque los casos seguían aumentando y había que cortar la propagación del virus de una vez.



-¿Conocés casos de personas que hayan contraído el virus?



-Conozco gente que está enferma, gente que se ha curado, y gente que tiene seres queridos que han perdido la vida por el virus. Mi amiga con la que vivo es especialista en enfermedades infecciosas y atiende a miles de pacientes con coronavirus. Cuando llega a casa siempre le pregunto cómo le fue y hace tiempo que la respuesta es la misma: “no tenemos recursos, no tenemos camas, somos pocos médicos y hay cada vez más infectados”. Pero también me dice que cuando vuelve caminando del hospital y ve que la gente está en su casa y las calles están vacías le da un alivio tremendo.



-¿Cómo imaginás el escenario económico que va a dejar la pandemia?



-Es muy difícil. Tengo amigos que se fueron al paro, otros a los que les redujeron el salario y otros que directamente perdieron el trabajo. Yo solo espero que esto pase pronto. Es una gran incertidumbre para todos.

El orgullo es que lo vamos a lograr entre todos. Así que acá un mensaje de ánimo de grandes personas que quieren mucho a Uruguay.

.

Desde España e Italia nos juntamos para enviar este abrazo a la distancia.

.#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/yS6f2UdsQc — Carolina Domínguez (@carodominguezuy) April 2, 2020

-¿Tenés planeado volver a Uruguay cuando esto pase?



-Uruguay es mi casa. No tenía previsto viajar en los próximos meses porque estoy trabajando mucho. El tiempo dirá cuando esto pase. Me muero de ganas de darle un abrazo a mis padres y a toda mi familia. Ellos han estado presente desde el primer día acompañando y eso ha sido fundamental para seguir acá.



-Realizaste un video de saludo a Uruguay en el que participa un montón de estrellas de España y de nivel internacional, ¿cómo surgió esa iniciativa?



-Fue algo que se me ocurrió una noche. Me puse a escribir un texto y a llamar a amigos, amigos de amigos y fue saliendo. Todos fueron súper generosos al mandarme sus videos. No hay ninguna campaña detrás más que emplear mi tiempo para cosas positivas. La gestión me costó mucho, pero veo que valió la pena. Participaron Josema Giménez, José De la Torre, Giacomo Ferrara... Estoy muy agradecida con todos.