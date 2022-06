Los Teros iniciaron su serie de amistosos en Japón con derrota por 34-15 ante el local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay rugby inició con derrota su serie de juegos amistosos en Japón. El seleccionado local se impuso por un contundente 34-15 luego de dominar todo el partido y jamás dar opciones a Los Teros.

El encuentro se disputó en el estadio Chichibunomiya, en Tokio, durante la madrugada uruguaya de este sábado y Uruguay alineó a: Mateo Perillo, Guillermo Pujadas, Ignacio Péculo, Eric Do Santos, Carlos Deus, Lucas Bianchi, Manuel Ardao, Santiago Civetta, Tomás Inciarte, Felipe Etcheverry, Baltazar Amaya, Andrés Vilaseca, Nicolás Freitas, Mateo Viñals y Rodrigo Silva



Todo empezó en repecho para el representativo uruguayo, porque a los 17 minutos ya perdía 8-0 por el try (sin conversión) de Koga Nezuka y el penal de Tamura. Un penal de Felipe Etcheverry a los 35' puso número al marcador celeste, pero otro try de Tevita Tatafu puso el 15-3 para cerrar la primera mitad.

La reanudación trajo otro try de Japón apoyado por try Kosuke Horikoshi para poner un 22-3 que ya tenía pinta de definitivo. Llegó el primer try de Teros, marcado por Diego Magno para un 22-8 (se falló la conversión) y cuando se esbozaba una reacción, llegaron otros dos try de Takeshi Hino para poner el tanteador 34-8 y liquidar todo. Manuel Ardao maquilló el resultado con un try a falta de cuatro minutos para el final.

El segundo test match de Los Teros será, otra vez ante Japón, el próximo sábadso 25 en Kitakyushu.