Felipe Berchesi a Ovación: “En casa es donde somos más fuertes”

A poco más de 24 horas para un partido decisivo, Los Teros ultiman detalles para recibir a Estados Unidos mañana a las 16:00 en el Estadio Charrúa, donde el seleccionado uruguayo intentará dar vuelta la serie tras caer 19-16 como visitante.

“La verdad que venimos de un partido durísimo como lo esperábamos en Colorado. No pudimos plasmar el juego que nosotros queríamos y las condiciones no ayudaron mucho. Había altura, a eso se le sumó la diferencia horaria para los que viajamos de Europa y además estuvimos trancados varias horas en migraciones, por lo que llegamos con pocos días para preparar el partido junto al resto de los compañeros. Eso fue importante en lo físico y creo que nos costó entrar en partido y cuando pudimos hacerlo, no logramos mantener el ritmo para poder mostrar la cara de un Uruguay que sale a jugar, que impone condiciones como nos gusta y como ha sido la marca de fábrica de estos últimos años en la selección”, le contó a Ovación Felipe Berchesi.

El apertura, que fue pieza clave en el juego celeste, pero también en el marcador ya que aportó 11 de los 16 puntos, remarcó que “como contrapartida ellos estuvieron bastante bien, jugaron con la suerte de su lado, pero creo que no supieron liquidar el partido ni guardar la diferencia en el marcador y quedamos a tres puntos con una remontada de mucho coraje de todo el equipo. Eso nos pone en una buena posición y creo que si a cualquier jugador le preguntaban si aceptaba un resultado así, lo firmaba para poder definir la serie en casa”.

Los Teros saben que si mañana ganan por cuatro puntos o más de diferencia, se clasificarán al Mundial de Francia 2023 y se meterán en el Grupo A con Nueva Zelanda, Francia, Italia y África 1: “Tener a la hinchada y jugar con nuestro público en un lugar que es nuestra casa y donde nos hacemos más fuertes sumado al estudio y al análisis del partido pasado y del rival nos va a aportar muchísimo para darnos fuerzas extras y poder ganar por más de tres puntos y obtener ese pase de Americas 1 que es nuestro gran objetivo”.