Uruguay 0-0 Paraguay: la despedida de Luis Suárez fue con empate y un pobre partido de la Celeste

Redacción El País
La selección de Uruguay volvió al ruedo en las Eliminatorias para el Mundial 2026 y lo hizo con un empate sin goles con la selección de Paraguay en el Estadio Centenario en un partido en el que Luis Suárez se despidió de la Celeste.
El equipo de Marcelo Bielsa no tuvo la mejor de sus actuaciones y luego de un comienzo intenso, bajó su rendimiento y no logró abrir el marcador ante un rival que llegó a Montevideo con el estreno de Gustavo Alfaro como entrenador y se llevó un punto importante jugando como visitante.
¡Final del partido!
Se terminó el partido y en una pobre presentación, la selección de Uruguay empató sin goles con la selección de Paraguay en la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.
90' | Se van a jugar 6' de descuentos
Cumplido el tiempo reglamentario, el árbitro argentino Darío Herrera adicionó seis minutos más en el Estadio Centenario.
83' | Amarilla para Nández y no juega contra Venezuela el martes
Tras una falta que le cometieron a Nahitan Nández, el lateral derecho uruguayo tiró una patada luego y recibió la amarilla, tarjeta que lo deja afuera del partido del martes frente a Venezuela en Maturín.
72' | Brian Rodríguez casi abre el marcador en el Centenario
Cuando la Celeste estaba en pozo futbolístico y sin llegadas de peligro, Brian Rodríguez hizo una gran jugada personal que la cerró con un tremendo zapatazo desde la puerta del área grande obligando a una gran atajada del arquero Roberto Fernández.
65' | Otro error de la Celeste atrás y lo tuvo Paraguay
Nueva falla en la salida de Uruguay y la pelota le quedó a Julio Enciso, quien en la puerta del área grande sacó un remate cruzado que se fue apenas afuera. Lo tuvo el equipo visitante.
59' | ¡Lo tuvo Paraguay y el palo salvó a Uruguay!
Gran remate de media distancia de Diego Gómez que dio en el palo izquierdo del arco que defiende Sergio Rochet. Se salvó la Celeste, que sigue sin jugar bien.
52' | Error la zaga de Cáceres y gran reacción de Sergio Rochet
Pelota larga en la ofensiva de Paraguay, falló Sebastián Cáceres y cuando Isidro Pitta se iba directo al arco, apareció Sergio Rochet saliendo hasta casi la mitad de la cancha para desactivar el peligro.
¡Empezó el segundo tiempo!
Con el ingreso de Santiago Bueno por Nicolás Marichal en la zaga, ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Uruguay y Paraguay están empatando sin goles en el Estadio Centenario.
¡Final del primer tiempo!
Con Uruguay teniendo una chance clara de Luis Suárez al palo y con Paraguay replegado buscando la salida rápida, la primera parte se fue sin goles en el Estadio Centenario.
36' | Amarilla para Valverde y no juega frente a Venezuela
El Pajarito fue fuerte y llegó tarde en la mitad de la cancha y terminó siendo amonestado por el árbitro Darío Herrera. Con esta amonestación, el volante llegó a dos y no podrá jugar el martes frente a Venezuela en Maturín.
30' | ¡Gran atajada de Sergio Rochet!
Miguel Almirón recibió un gran pase filtrado por el callejón central, se metió en el área y se iba directo al gol, pero cuando remató, se encontró con una notable atajada de Sergio Rochet, quien evitó la caída de su arco.
30' | El partido es chato y Uruguay ya no llega como al principio
Uruguay bajó la intensidad, Paraguay lo controla y la Celeste no logra hilvanar juego colectivo en la ofensiva.
18' | ¡Lo tuvo Luis Suárez y el palo se lo negó!
Centro desde la derecha y Luis Suárez la agarró de primera con una media chilena que dio en el palo izquierdo del arco del Gatito Fernández en lo que bien pudo ser el primer gol de la Celeste en el Centenario.
12' | Primera llegada de Paraguay que trajo peligro
Tras una serie de rebotes en el área, Julio Enciso se hizo con la pelota y sacó un potente remate desde afuera del área que pasó muy cerca del palo izquierdo del arco defendido por Sergio Rochet, quien estaba bien parado.
10' | Probó desde lejos el Pajarito Valverde
Luego de un tiro de esquina desde la derecha y una serie de rebotes, la pelota le quedó a Federico Valverde, quien sacó un fuerte remate de media distancia que se fue por arriba del horizontal.
4' | Primera aproximación de la Celeste en el Centenario
Buen pase de Nahitan Nández para Facundo Pellistri, quien encaró por la derecha a toda velocidad y no pudo culminar bien.
¡Empezó el partido!
Ya están jugando Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario por la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.
Uruguay vs. Paraguay
Cancha: Estadio Centenario
Árbitro: Darío Herrera (Argentina)
Asistentes: Juan Belatti y Cristian Navarro (Argentina)
Cuarto Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)
VAR: Mauro Vigliano y Hernán Mastrangelo (Argentina)
Uruguay
Sergio Rochet
Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal (45′, Santiago Bueno), Lucas Olaza (76′, Marcelo Saracchi)
Federico Valverde, Manuel Ugarte (78′, Emiliano Martínez), Brian Rodríguez (79', Facundo Torres)
Facundo Pellistri (58', Cristian Olivera), Luis Suárez, Maximiliano Araújo.
D.T. Marcelo Bielsa
Paraguay
Roberto Fernández}
Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso
Andrés Cubas (55', Mathías Villasanti), Damián Bobadilla (80', Wilder Viera), Diego Gómez (60', Ramón Sosa)
Miguel Almirón (80', Alejandro Romero), Julio Enciso, Isidro Pitta (60', Alex Arce)
D.T. Gustavo Alfaro
Amarillas: 36' Federico Valverde, 78' Santiago Bueno, 83' Nahitan Nández, 84' Luis Suárez; 19' Gustavo Gómez, 33' Andrés Cubas (P).
La ducha reflexiva del Ruso Pérez antes de la última función de Luis Suárez con Uruguay y el día que lo "ayudó"
Diego Pérez compartió muchos momentos históricos con el Pistolero en la selección uruguaya y recordó uno de sus últimos entrenamientos: fue un "ejemplo hasta el último día", dijo.
El Gran Gustaf dio el equipo de Uruguay y explotó el Centenario cuando anunció a Luis Suárez
El Gran Gustaf fue el encargado de anunciar a los 11 que saldrán a la cancha por Uruguay para enfrentar a Paraguay y cuando llegó el turno de Luis Suárez, explotó el Estadio Centenario.
Explotó el Estadio Centenario cuando @elgrangustaf presentó a @LuisSuarez9, titular y capitán hoy en #Uruguay 🇺🇾⚽️💪🏻@ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/KRG4EPHJvB— Enrique Arrillaga (@arrillagae) September 6, 2024
Confirmado Paraguay, que tendrá el debut del argentino Gustavo alfaro como entrenador
Las selección de Paraguay, que tendrá el estreno del argentino Gustavo Alfaro como entrenador, ya confirmó los 11 para enfrentar a Uruguay en el Estadio Centenario.
𝕃𝕠𝕤 𝟙𝟙 del profe Alfaro 📋— Selección Paraguaya (@Albirroja) September 6, 2024
👉 La #Albirroja ⚪🔴 tiene equipo confirmado para el encuentro 🆚 @Uruguay 🇺🇾
⚽ Clasificatorias @fifaworldcup_es 2026
🏟 Estadio Centenario de Montevideo
🕢 19:30 h
📺 @SomosGEN#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/Pb71J0kGbo
Hay múscia en vivo y suena el Joaco de Piedras Blancas en la previa al partido en el Estadio Centenario
El Joaco de Piedras Blancas, uno de los artistas del momento, cantó en la previa al partido entre Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario y se despidió con un "¡Olé, olé, olé, Lucho, Lucho!".
"Orgullo del Uruguay, gracias Luis": las banderas de los fanáticos de Suárez en el Centenario
Los hinchas siguen llegando y muchos lo hacen con banderas y mensajes para Luis Suárez, quien hoy se retira de la selección de Uruguay en el partido frente a Paraguay.
¿Llegó Lionel? Dos hinchas vinieron al Centenario disfrazados de "cabezudos" con las caras de Messi y Suárez
En la previa del partido entre Uruguay y Paraguay, dos hinchas se robaron la atención con fotos y videos: llegaron al Centenario disfrazados de "cabezudos" con las caras de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami y la de Luis Suárez con la Celeste.
Los fanáticos de la Celeste empiezan a palpitar una verdadera fiesta en las afueras del Estadio Centenario
Con entradas agotadas, los fanáticos de la selección empiezan a llegar al Estadio Centenario, donde desde las 20:30 horas Uruguay enfrentará a Paraguay por la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.
Marcelo Bielsa confirmó el equipo de Uruguay y no hay sorpresas: Luis Suárez titular y capitán
La selección de Uruguay tiene equipo confirmado para enfrentar a la selección de Paraguay desde la hora 20:30 en el Estadio Centenario y no hay sorpresas. El equipo que Marcelo Bielsa pone en cancha es el mismo que había confirmado Ovación en la jornada del jueves. Luis Suárez será titular y también capitán.
☑️ 𝙀𝙇 𝙊𝙉𝘾𝙀— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 6, 2024
Así formará Marcelo Bielsa en la vuelta de las Eliminatorias y el último partido de Suárez.
📺 https://t.co/qVMBrYKoRh #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MsV5A7ev2J
Llegó la selección al Estadio Centenario y la ovación fue toda para Luis Suárez, que vivirá una noche especial
El plantel de Marcelo Bielsa se trasladó desde el Complejo Celeste al Estadio Centenario para enfrentar a Paraguay en un partido que será emocionante por la despedida de Luis Suárez de la selección.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Uruguay y Paraguay y a la despedida de Luis Suárez de la selección!
El equipo de Ovación te da la bienvenida a esta cobertura de una jornada muy especial ya que además el partido entre la selección de Uruguay frente a la selección de Paraguay, se despide Luis Suárez de la Celeste luego de un exitoso e histórico ciclo de 17 años con esta camiseta.