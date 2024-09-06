Uruguay 0-0 Paraguay: la despedida de Luis Suárez fue con empate y un pobre partido de la Celeste

Redacción El País

La selección de Uruguay volvió al ruedo en las Eliminatorias para el Mundial 2026 y lo hizo con un empate sin goles con la selección de Paraguay en el Estadio Centenario en un partido en el que Luis Suárez se despidió de la Celeste.

El equipo de Marcelo Bielsa no tuvo la mejor de sus actuaciones y luego de un comienzo intenso, bajó su rendimiento y no logró abrir el marcador ante un rival que llegó a Montevideo con el estreno de Gustavo Alfaro como entrenador y se llevó un punto importante jugando como visitante.