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El País Ovación Fútbol

Uruguay 0-0 Paraguay: la despedida de Luis Suárez fue con empate y un pobre partido de la Celeste

El equipo de Marcelo Bielsa no tuvo su mejor presentación y en el Estadio Centenario dejó sus primeros puntos en las Eliminatorias tras igualar sin goles ante los dirigidos por Gustavo Alfaro.

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Luis Suárez ante Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas: su último partido con la selección de Uruguay.
Luis Suárez ante Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas: su último partido con la selección de Uruguay.
Foto: Darwin Borrelli | El País

Redacción El País
La selección de Uruguay volvió al ruedo en las Eliminatorias para el Mundial 2026 y lo hizo con un empate sin goles con la selección de Paraguay en el Estadio Centenario en un partido en el que Luis Suárez se despidió de la Celeste.

El equipo de Marcelo Bielsa no tuvo la mejor de sus actuaciones y luego de un comienzo intenso, bajó su rendimiento y no logró abrir el marcador ante un rival que llegó a Montevideo con el estreno de Gustavo Alfaro como entrenador y se llevó un punto importante jugando como visitante.

¡Final del partido!

Se terminó el partido y en una pobre presentación, la selección de Uruguay empató sin goles con la selección de Paraguay en la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Cristian 'Kike' Olivera en la selección de Uruguay
Cristian 'Kike' Olivera en la selección de Uruguay.
Foto: Darwin Borrelli

90' | Se van a jugar 6' de descuentos

Cumplido el tiempo reglamentario, el árbitro argentino Darío Herrera adicionó seis minutos más en el Estadio Centenario.

83' | Amarilla para Nández y no juega contra Venezuela el martes

Tras una falta que le cometieron a Nahitan Nández, el lateral derecho uruguayo tiró una patada luego y recibió la amarilla, tarjeta que lo deja afuera del partido del martes frente a Venezuela en Maturín.

72' | Brian Rodríguez casi abre el marcador en el Centenario

Cuando la Celeste estaba en pozo futbolístico y sin llegadas de peligro, Brian Rodríguez hizo una gran jugada personal que la cerró con un tremendo zapatazo desde la puerta del área grande obligando a una gran atajada del arquero Roberto Fernández.

Brian Rodríguez en el partido entre Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.
Brian Rodríguez en el partido entre Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.
Foto: Darwin Borrelli | El País

65' | Otro error de la Celeste atrás y lo tuvo Paraguay

Nueva falla en la salida de Uruguay y la pelota le quedó a Julio Enciso, quien en la puerta del área grande sacó un remate cruzado que se fue apenas afuera. Lo tuvo el equipo visitante.

Santiago Bueno en el partido entre Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.
Santiago Bueno en el partido entre Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.
Foto: Darwin Borrelli | El País

59' | ¡Lo tuvo Paraguay y el palo salvó a Uruguay!

Gran remate de media distancia de Diego Gómez que dio en el palo izquierdo del arco que defiende Sergio Rochet. Se salvó la Celeste, que sigue sin jugar bien.

52' | Error la zaga de Cáceres y gran reacción de Sergio Rochet

Pelota larga en la ofensiva de Paraguay, falló Sebastián Cáceres y cuando Isidro Pitta se iba directo al arco, apareció Sergio Rochet saliendo hasta casi la mitad de la cancha para desactivar el peligro.

¡Empezó el segundo tiempo!

Con el ingreso de Santiago Bueno por Nicolás Marichal en la zaga, ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Uruguay y Paraguay están empatando sin goles en el Estadio Centenario.

Santiago Bueno y Luis Suárez en el partido entre Uruguay y Paraguay.
Santiago Bueno y Luis Suárez en el partido entre Uruguay y Paraguay.
Foto: Darwin Borrelli.

¡Final del primer tiempo!

Con Uruguay teniendo una chance clara de Luis Suárez al palo y con Paraguay replegado buscando la salida rápida, la primera parte se fue sin goles en el Estadio Centenario.

Facundo Pellistri con la pelota en el partido entre Uruguay y Paraguay.
Facundo Pellistri con la pelota en el partido entre Uruguay y Paraguay.
Foto: Darwin Borrelli.

36' | Amarilla para Valverde y no juega frente a Venezuela

El Pajarito fue fuerte y llegó tarde en la mitad de la cancha y terminó siendo amonestado por el árbitro Darío Herrera. Con esta amonestación, el volante llegó a dos y no podrá jugar el martes frente a Venezuela en Maturín.

Federico Valverde ante la marca de Diego Gómez en el partido entre Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.
Federico Valverde ante la marca de Diego Gómez en el partido entre Uruguay y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.
Foto: Darwin Borrelli | El País

30' | ¡Gran atajada de Sergio Rochet!

Miguel Almirón recibió un gran pase filtrado por el callejón central, se metió en el área y se iba directo al gol, pero cuando remató, se encontró con una notable atajada de Sergio Rochet, quien evitó la caída de su arco.

30' | El partido es chato y Uruguay ya no llega como al principio

Uruguay bajó la intensidad, Paraguay lo controla y la Celeste no logra hilvanar juego colectivo en la ofensiva.

Enciso se lleva la pelota ante Sebastián Cáceres y Manuel Ugarte.
Enciso se lleva la pelota ante Sebastián Cáceres y Manuel Ugarte.
Foto: Darwin Borrelli.

18' | ¡Lo tuvo Luis Suárez y el palo se lo negó!

Centro desde la derecha y Luis Suárez la agarró de primera con una media chilena que dio en el palo izquierdo del arco del Gatito Fernández en lo que bien pudo ser el primer gol de la Celeste en el Centenario.

12' | Primera llegada de Paraguay que trajo peligro

Tras una serie de rebotes en el área, Julio Enciso se hizo con la pelota y sacó un potente remate desde afuera del área que pasó muy cerca del palo izquierdo del arco defendido por Sergio Rochet, quien estaba bien parado.

Manuel Ugarte marcando a Diego Gómez en el partido entre Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario.
Manuel Ugarte marcando a Diego Gómez en el partido entre Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario.
Foto: Darwin Borrelli | El País

10' | Probó desde lejos el Pajarito Valverde

Luego de un tiro de esquina desde la derecha y una serie de rebotes, la pelota le quedó a Federico Valverde, quien sacó un fuerte remate de media distancia que se fue por arriba del horizontal.

4' | Primera aproximación de la Celeste en el Centenario

Buen pase de Nahitan Nández para Facundo Pellistri, quien encaró por la derecha a toda velocidad y no pudo culminar bien.

¡Empezó el partido!

Ya están jugando Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario por la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Uruguay vs. Paraguay

Cancha: Estadio Centenario

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Asistentes: Juan Belatti y Cristian Navarro (Argentina)

Cuarto Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano y Hernán Mastrangelo (Argentina)

Uruguay

Sergio Rochet

Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal (45′, Santiago Bueno), Lucas Olaza (76′, Marcelo Saracchi)

Federico Valverde, Manuel Ugarte (78′, Emiliano Martínez), Brian Rodríguez (79', Facundo Torres)

Facundo Pellistri (58', Cristian Olivera), Luis Suárez, Maximiliano Araújo.

D.T. Marcelo Bielsa

Paraguay

Roberto Fernández}

Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso

Andrés Cubas (55', Mathías Villasanti), Damián Bobadilla (80', Wilder Viera), Diego Gómez (60', Ramón Sosa)

Miguel Almirón (80', Alejandro Romero), Julio Enciso, Isidro Pitta (60', Alex Arce)

D.T. Gustavo Alfaro

Amarillas: 36' Federico Valverde, 78' Santiago Bueno, 83' Nahitan Nández, 84' Luis Suárez; 19' Gustavo Gómez, 33' Andrés Cubas (P).

El equipo de Uruguay para enfrentar a Paraguay en el último partido de Luis Suárez.
El equipo de Uruguay para enfrentar a Paraguay en el último partido de Luis Suárez.
Foto: Darwin Borrelli | El País

La ducha reflexiva del Ruso Pérez antes de la última función de Luis Suárez con Uruguay y el día que lo "ayudó"

Diego Pérez compartió muchos momentos históricos con el Pistolero en la selección uruguaya y recordó uno de sus últimos entrenamientos: fue un "ejemplo hasta el último día", dijo.

Diego "Ruso" Pérez antes del partido entre Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario.
Diego "Ruso" Pérez antes del partido entre Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario.
Foto: Enrique Arrillaga | El País

El Gran Gustaf dio el equipo de Uruguay y explotó el Centenario cuando anunció a Luis Suárez

El Gran Gustaf fue el encargado de anunciar a los 11 que saldrán a la cancha por Uruguay para enfrentar a Paraguay y cuando llegó el turno de Luis Suárez, explotó el Estadio Centenario.

Confirmado Paraguay, que tendrá el debut del argentino Gustavo alfaro como entrenador

Las selección de Paraguay, que tendrá el estreno del argentino Gustavo Alfaro como entrenador, ya confirmó los 11 para enfrentar a Uruguay en el Estadio Centenario.

Hay múscia en vivo y suena el Joaco de Piedras Blancas en la previa al partido en el Estadio Centenario

El Joaco de Piedras Blancas, uno de los artistas del momento, cantó en la previa al partido entre Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario y se despidió con un "¡Olé, olé, olé, Lucho, Lucho!".

El cantante Joaquín da Rosa en la previa del encuentro entre Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario.
El cantante Joaquín da Rosa en la previa del encuentro entre Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario.
Foto: Darwin Borrelli.

"Orgullo del Uruguay, gracias Luis": las banderas de los fanáticos de Suárez en el Centenario

Los hinchas siguen llegando y muchos lo hacen con banderas y mensajes para Luis Suárez, quien hoy se retira de la selección de Uruguay en el partido frente a Paraguay.

Las banderas en homenaje a Luis Suárez en su último partido con la selección uruguaya.
Las banderas en homenaje a Luis Suárez en su último partido con la selección uruguaya.
Foto: Darwin Borrelli.

¿Llegó Lionel? Dos hinchas vinieron al Centenario disfrazados de "cabezudos" con las caras de Messi y Suárez

En la previa del partido entre Uruguay y Paraguay, dos hinchas se robaron la atención con fotos y videos: llegaron al Centenario disfrazados de "cabezudos" con las caras de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami y la de Luis Suárez con la Celeste.

Los cabezudos de Luis Suárez y Lionel Messi en el Estadio Centenario.
Los cabezudos de Luis Suárez y Lionel Messi en el Estadio Centenario.
Foto: Darwin Borrelli.

Los fanáticos de la Celeste empiezan a palpitar una verdadera fiesta en las afueras del Estadio Centenario

Con entradas agotadas, los fanáticos de la selección empiezan a llegar al Estadio Centenario, donde desde las 20:30 horas Uruguay enfrentará a Paraguay por la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Los hinchas en la previa al último partido de Luis Suárez con la selección uruguaya.
Los hinchas en la previa al último partido de Luis Suárez con la selección uruguaya.
Foto: Darwin Borrelli.

Marcelo Bielsa confirmó el equipo de Uruguay y no hay sorpresas: Luis Suárez titular y capitán

La selección de Uruguay tiene equipo confirmado para enfrentar a la selección de Paraguay desde la hora 20:30 en el Estadio Centenario y no hay sorpresas. El equipo que Marcelo Bielsa pone en cancha es el mismo que había confirmado Ovación en la jornada del jueves. Luis Suárez será titular y también capitán.

Llegó la selección al Estadio Centenario y la ovación fue toda para Luis Suárez, que vivirá una noche especial

El plantel de Marcelo Bielsa se trasladó desde el Complejo Celeste al Estadio Centenario para enfrentar a Paraguay en un partido que será emocionante por la despedida de Luis Suárez de la selección.

La llegada de Luis Suárez al Estadio Centenario en su último partido con Uruguay.
La llegada de Luis Suárez al Estadio Centenario en su último partido con Uruguay.
Foto: Darwin Borrelli.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Uruguay y Paraguay y a la despedida de Luis Suárez de la selección!

El equipo de Ovación te da la bienvenida a esta cobertura de una jornada muy especial ya que además el partido entre la selección de Uruguay frente a la selección de Paraguay, se despide Luis Suárez de la Celeste luego de un exitoso e histórico ciclo de 17 años con esta camiseta.

Bancada de prensa del Estadio Centenario.
Bancada de prensa del Estadio Centenario.
Foto: Enrique Arrillaga.

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