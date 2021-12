Roland Marcenaro: "Estoy conversando con Atenas de San Carlos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Roland Marcenaro, técnico de Cerrito, el único de los tres ascendidos que logró sostenerse en Primera en 2021, dialogó con Ovación y se refirió a su futuro debido a que el 31 de diciembre se vence su contrato con el auriverde. “Son momentos de incertidumbre, uno quiere cosas, pero también tenés que ir por desafíos nuevos; con esto no digo que me estoy yendo de Cerrito, sino que estoy evaluando. En este momento no sé qué es lo que va a pasar”, inició.

Sobre la posibilidad de arribar a Atenas de San Carlos acotó: “Estamos en conversaciones, ellos le pidieron permiso a Auro Acosta (presidente de Cerrito) porque yo estoy con contrato en Cerrito. De acá a unos días tengo que contestar qué voy a hacer para dejarle las manos libres o ya para empezar a programar”. De todas formas, el DT también tiene ofertas de otros clubes locales e internacionales.

No es lo mismo sin Maximiliano Silvera

“Cerrito no es lo mismo sin Maxi (Silvera), estamos deseando que no se vaya por el club, pero a su vez los hinchas y nosotros que somos casi amigos estamos deseando que le salga el pase por su beneficio personal”, dijo Roland Marcenaro.