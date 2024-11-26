Progreso 1-5 Peñarol: el aurinegro goleó al Gaucho y se aseguró ser el líder de la Tabla Anual del Uruguayo

Redacción El País
Se cerró la primera jornada de la fecha 14 del Torneo Clausura con el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario y con unidades muy importantes en juego.
Es que el aurinegro sabía que en caso de ganar se aseguraría terminar como el mejor de la Tabla Anual con una fecha de anticipación y lo logró y lo hizo de forma contundente tras vencer 5-1 a Progreso.
Dos goles de Facundo Batista y tantos de Maximiliano Silvera, Alan Medina y Rodrigo Pérez, previo al descuento de Bruno Hernández, sentenciaron el triunfo para los de Diego Aguirre que, además, pasaron a liderar el Clausura a la espera de lo que haga Nacional ante Danubio este miércoles (21:15).
90+4' | ¡Final del partido!
Peñarol goleó 5-1 a Progreso y se aseguró ser el líder de la Anual ya que la diferencia que sacó en la punta es inalcanzable. Dos goles de Facundo Batista y tantos de Maximiliano Silvera, Alan Medina y Rodrigo Pérez sentenciaron el triunfo. Descontó Bruno Hernández.
90' | ¡Gol de Progreso!
El Gaucho del Pantanoso salió en velocidad, y un centro atrás encontró a Bruno Hernández que disparó de primera y fuerte para vencer a Washington Aguerre y poner el descuento.
85' | ¡Gol de Peñarol!
Alan Medina la perdió, la recuperó y encabezó un contragolpe que pasó por los pies de Leo Fernández y una asistencia para Facundo Batista que se sacó de arriba al arquero y definió con el arco libre para poner el quinto y su doblete personal.
81' | Leo Fernández se perdió el suyo
Damián Suárez la arrancó y el propio Zorro la terminó con una asistencia a Leo Fernández dentro del área. Disparó al primer palo, pero su intento se fue apenas abierto del vertical izquierdo de Castro.
67' | ¡Gol de Peñarol!
Tras una buena jugada colectiva, Facundo Batista aprovechó un rebote del arquero para anotar su gol con pocos segundos en cancha y así estirar su racha positiva de festejos.
62' | ¡Gol de Peñarol!
Alan Medina, que ingresó en el entretiempo, apareció muy solo por el centro, encaró y disparó cruzado para vencer a Castro y poner el tercero.
58' | Darias se animó, probó y se fue cerca
El mediocampista llegó hasta el borde del área rival, disparó fuerte y rastrero, pero apenas ancho del arco del Gaucho del Pantanoso.
52' | Lo tuvo Progreso y brilló Aguerre
Progreso agarró mal parado a Peñarol, Rodrigo Izquierdo llegó al fondo y mandó el centro atrás donde apareció Agustín Moreira que disparó de primera y cruzado provocando una gran intervención del artiguense.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento en el Estadio Centenario. Peñarol vence 2-0 a Progreso por los goles de Rodrigo Pérez y Maximiliano Silvera.
45+2 | ¡Final del primer tiempo!
Tras una primera parte donde al aurinegro le costó entrar al área del Gaucho, se fue al descanso con diferencia de dos goles tras anotar sobre el cierre. Primero por intermedio de Rodrigo Pérez y luego con un tanto de Maximiliano Silvera.
42' | ¡Gol de Peñarol!
En pocos minutos, el aurinegro sacó una importante ventaja en el marcador porque tras un envío largo y una pelota que Damián Suárez puso en el área, apareció Maximiliano Silvera para disparar cruzado y estirar la diferencia.
37' | ¡Gol de Peñarol!
Rodrigo Pérez volvió a pisar el área rival, le quedó la pelota en el pie derecho, definió cruzado y la puso contra un palo para poner en ventaja al aurinegro cuando las cosas no le salían.
35' | Progreso se defiende y Peñarol no le encuentra la vuelta
El equipo de Carlos Canobbio defiende el cero en su arco y cuando el partido se lo permite, lo hace con la pelota a favor y eso complica el juego del aurinegro que no está cómodo.
26' | Jugada preparada que casi es el primero mirasol
Leonardo Fernández tuvo otro tiro libre, pero esta vez no remató. Lanzó un centro que Leonardo Sequeira conectó de cabeza y provocó una gran atajada de Matías Castro.
16' | Fernández probó con su mejor receta
El tiro libre era lejano, pero Leo Fernández se animó a disparar igual. Sin tanta fuerza, pero con mucho efecto, le pelota provocó la intervención de Castro que igual la tiró al saque de esquina.
10' | El primer intento fue de Rodrigo Pérez
El mediocampista tomó la pelota al borde del área, quiso jugar con un compañero, pero quedó corta. La pelota le volvió a caer a él y no dudó: remate fuerte y al arco, que contuvo Matías Castro.
5' | Peñarol domina la pelota, pero no profundiza
En los primeros minutos del partido, como era de esperarse, el equipo de Diego Aguirre salió a ser protagonista y buscar la posesión de la pelota. La consiguió, pero sin poder ser peligroso en el área rival
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Progreso 1-5 Peñarol
Hora: 21:00
Estadio: Centenario
Televisa: VTV Plus y Disney+
Árbitros: Andrés Matonte; Carlos Barreiro, Sebastián Silvera; Kevin Fontes.
VAR: Antonio García y Richard Trinidad.
Progreso: Matías Castro; Nicolás Gómez (45' Rodrigo Izquierdo), Mauro Martín (58' Ignacio Lemmo), Gonzalo Castillo; Jorge González, Pablo Caballero (45' Bruno Hernández), Mario García (66' Horacio Sequeira), Alejandro García, Facundo Silvera; Agustín Moreira, Gastón Colman (66' Gustavo Alles). DT: Carlos Canobbio.
Peñarol: Washington Aguerre; Damián Suárez, Javier Méndez (66' Leo Coelho), Guzmán Rodríguez, Lucas Hernández; Rodrigo Pérez, Eduardo Darias (66' Gastón Ramírez); Leonardo Sequeira (45' Alan Medina), Leonardo Fernández, Jaime Báez (66' Facundo Batista); Maximiliano Silvera (75' Camilo Mayada). DT: Diego Aguirre.
Amarilla: Nicolás Gómez, Mario García, Pablo Caballero, Mauro Martín (PR); Javier Méndez, Leonardo Fernández (PE).
Goles: 38' Rodrigo Pérez (PE) / 0-1, 42' Maximiliano Silvera (PE) / 0-2, 62' Alan Medina (PE) / 0-3, 67' Facundo Batista (PE) / 0-4, 85' Facundo Batista (PE) / 0-5, 90' Bruno Hernández (PR) / 1-5.
Progreso también tiene su equipo confirmado
El Gaucho del Pantanoso tiene su alineación para enfrentar al aurinegro en el Estadio Centenario.
Matías Castro; Nicolás Gómez, Mauro Martín, Gonzalo Castillo; Jorge González, Pablo Caballero, Mario García, Alejandro García, Facundo Silvera; Agustín Moreira, Gastón Colman, es el equipo de Carlos Canobbio.
El 1️⃣1️⃣ del gaucho #𝗘𝗹𝗖𝗹𝘂𝗯𝗗𝗲𝗹𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼 pic.twitter.com/M5R4NyUoFY— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) November 26, 2024
Los equipos a la cancha con el calentamiento
Luego del arribo de ambos planteles al Estadio Centenario, llegó el momento de saltar a la cancha para realizar los movimientos precompetitivos.
¡LLEGÓ EL DECANO DEL FÚTBOL URUGUAYO! 💪🏼 #VamosCarbonero pic.twitter.com/2tr7BnKdRN— PEÑAROL (@OficialCAP) November 26, 2024
¡Dale gaucho dale! 💪🏼#𝗘𝗹𝗖𝗹𝘂𝗯𝗗𝗲𝗹𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼 pic.twitter.com/kXTUi8uN8n— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) November 26, 2024
El once que eligió Diego Aguirre
Los laterales vuelven a ser la novedad y por derecha juega Damián Suárez y por izquierda Lucas Hernández.
Washington Aguerre; Damián Suárez, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Lucas Hernández; Rodrigo Pérez, Eduardo Darias; Leonardo Sequeira, Leonardo Fernández, Jaime Báez; Maximiliano Silvera, es el once mirasol.
Así juega #Peñarol frente a Progreso, por la Fecha 14 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF. pic.twitter.com/AaagsPq8wD— PEÑAROL (@OficialCAP) November 26, 2024
Los convocados aurinegros sin García ni Cabrera
El joven atacante de Peñarol no está a disposición de Diego Aguirre por haber llegado a cinco amarillas, mientras que el Cangrejo sigue en recuperación.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Progreso, por la Fecha 14 del Torneo Clausura @CampeonatoAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) November 26, 2024
Suspendido: Damián García. pic.twitter.com/w022Wwleif
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Progreso vs. Peñarol!
El Estadio Centenario recibe un partido de alto voltaje por lo que ambos equipos se juegan y sobre todo porque podría significar la consagración en la Anual para el aurinegro.