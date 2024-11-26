Progreso 1-5 Peñarol: el aurinegro goleó al Gaucho y se aseguró ser el líder de la Tabla Anual del Uruguayo

Redacción El País

Se cerró la primera jornada de la fecha 14 del Torneo Clausura con el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario y con unidades muy importantes en juego.

Es que el aurinegro sabía que en caso de ganar se aseguraría terminar como el mejor de la Tabla Anual con una fecha de anticipación y lo logró y lo hizo de forma contundente tras vencer 5-1 a Progreso.

Dos goles de Facundo Batista y tantos de Maximiliano Silvera, Alan Medina y Rodrigo Pérez, previo al descuento de Bruno Hernández, sentenciaron el triunfo para los de Diego Aguirre que, además, pasaron a liderar el Clausura a la espera de lo que haga Nacional ante Danubio este miércoles (21:15).