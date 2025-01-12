Peñarol vs. Colo Colo en vivo: el aurinegro tiene el once confirmado para su primer amistoso de pretemporada

Redacción El País

Peñarol disfrutó de un gran 2024 luego ser campeón del Uruguayo y semifinalista de Copa Libertadores, también le sonrieron los primeros días del 2025 tras la continuidad de Leo Fernández, pero ahora es el momento de salir a la cancha.

El Domingo Burgueño Miguel de Maldonado recibirá el primer amistoso del aurinegro en la pretemporada donde se mide con Colo Colo de Chile (22:00 - VTV Plus, ESPN Premium y Disney+).

Para el Mirasol será el primero de los juegos amistosos que disputará este verano donde también enfrentará a San Lorenzo y a Nacional, más allá de que con los tricolores también disputará la Supercopa Uruguaya el próximo 26 de enero.