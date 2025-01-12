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El País Ovación Fútbol

Peñarol vs. Colo Colo en vivo: el aurinegro tiene el once confirmado para su primer amistoso de pretemporada

En el Domingo Burgueño Miguel, el equipo de Diego Aguirre abre su serie de partidos luego de tener un gran 2024 y trabajar con el objetivo de repetir esta campaña.

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Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el Domingo Burgueño Miguel.
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el Domingo Burgueño Miguel.
Foto: Leonardo Mainé.

Redacción El País
Peñarol disfrutó de un gran 2024 luego ser campeón del Uruguayo y semifinalista de Copa Libertadores, también le sonrieron los primeros días del 2025 tras la continuidad de Leo Fernández, pero ahora es el momento de salir a la cancha.

El Domingo Burgueño Miguel de Maldonado recibirá el primer amistoso del aurinegro en la pretemporada donde se mide con Colo Colo de Chile (22:00 - VTV Plus, ESPN Premium y Disney+).

Para el Mirasol será el primero de los juegos amistosos que disputará este verano donde también enfrentará a San Lorenzo y a Nacional, más allá de que con los tricolores también disputará la Supercopa Uruguaya el próximo 26 de enero.

Sin Leo Fernández, pero con su primera alta

En el banco de suplentes no dice presente Leonardo Fernández, quien se sumó hace pocos días al plantel, pero sí lo hace Diego García quien hasta el momento es la primera y única alta aurinegra en el mercado.

Peñarol ya tiene el once confirmado para el amistoso

Diego Aguirre optó por iniciar el primer amistoso con un 4-4-2 formado por Guillermo de Amores; Damián Suárez, Javier Méndez, Leo Coelho, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Damián García, Eduardo Darias, Jaime Báez; Maximiliano Silvera, Felipe Avenatti.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol-Colo Colo!

En el Campus de Maldonado se miden Peñarol y Colo Colo en el primer amistoso de pretemporada del aurinegro y todos los detalles los podés seguir en Ovación.

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