Peñarol vs. Colo Colo en vivo: el aurinegro tiene el once confirmado para su primer amistoso de pretemporada

Redacción El País
Peñarol disfrutó de un gran 2024 luego ser campeón del Uruguayo y semifinalista de Copa Libertadores, también le sonrieron los primeros días del 2025 tras la continuidad de Leo Fernández, pero ahora es el momento de salir a la cancha.
El Domingo Burgueño Miguel de Maldonado recibirá el primer amistoso del aurinegro en la pretemporada donde se mide con Colo Colo de Chile (22:00 - VTV Plus, ESPN Premium y Disney+).
Para el Mirasol será el primero de los juegos amistosos que disputará este verano donde también enfrentará a San Lorenzo y a Nacional, más allá de que con los tricolores también disputará la Supercopa Uruguaya el próximo 26 de enero.
El plantel de Colo Colo también está en el Campus
Los dirigidos por Jorge Almirón, que vienen de ser campeones del fútbol chileno en 2024, dicen presente con el experimentado Arturo Vidal a la cabeza.
¡Llegó el Campeón! ⚪️⚫️🤟🏼— Colo-Colo (@ColoColo) January 13, 2025
El Cacique ya está en el estadio para su debut en la @SerieRdeLP 🇺🇾 pic.twitter.com/CT0X4LgEg9
Sin Leo Fernández, pero con su primera alta
En el banco de suplentes no dice presente Leonardo Fernández, quien se sumó hace pocos días al plantel, pero sí lo hace Diego García quien hasta el momento es la primera y única alta aurinegra en el mercado.
Peñarol ya tiene el once confirmado para el amistoso
Diego Aguirre optó por iniciar el primer amistoso con un 4-4-2 formado por Guillermo de Amores; Damián Suárez, Javier Méndez, Leo Coelho, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Damián García, Eduardo Darias, Jaime Báez; Maximiliano Silvera, Felipe Avenatti.
Así juega #Peñarol frente a Colo Colo 🇨🇱, por @SerieRdeLP. pic.twitter.com/2iSAunJpez— PEÑAROL (@OficialCAP) January 12, 2025
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol-Colo Colo!
En el Campus de Maldonado se miden Peñarol y Colo Colo en el primer amistoso de pretemporada del aurinegro y todos los detalles los podés seguir en Ovación.