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El País Ovación Fútbol

Montevideo City Torque vs. Peñarol por el Torneo Clausura: el partido se suspendió por fallas en la iluminación

Los dirigidos por Marcelo Méndez recibían este sábado a los de Diego Aguirre pero el árbitro Javier Feres tomó la decisión de suspenderlo en el Estadio Charrúa.

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Enrique Arrillaga
Actualizado:
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Los jugadores de Peñarol hacen la entrada en calor con el Estadio Charrúa sin luz.
Los jugadores de Peñarol hacen la entrada en calor con el Estadio Charrúa sin luz.
Foto: Leonardo Mainé.

El Torneo Clausura tenía un partido más que prometedor como el que desde la hora 18:30 iban a protagonizar Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa por la primera fecha del tercer certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026 pero el encuentro fue suspendido.

Problemas en la iluminación que no pudieron resolverse llevaron al árbitro Javier Feres a tomar la decisión de suspender el juego que ahora no tiene fecha concreta debido a la actividad internacional que afronta el equipo Ciudadano, que este miércoles visitará a Tigre de Argentina en Victoria por Copa Sudamericana y siete días después lo recibirá en Montevideo.

A las 19:15 se suspendió el partido

Las fallas en la iluminación no pudieron ser solucionadas y el árbitro Javier Feres tomó la decisión de suspender el partido que ahora no tiene fecha prevista por la actividad internacional del Montevideo City Torque.

El Estadio Charrúa tras el apagón previo al comienzo del duelo entre City Torque y Peñarol por el Clausura.
El Estadio Charrúa tras el apagón previo al comienzo del duelo entre City Torque y Peñarol por el Clausura.
Foto: Leonardo Mainé.

Se espera hasta las 19:00 porque falló la iluminación en el Estadio Charrúa

Si bien los equipos ya estaban en cancha, los planteles y los árbitros volvieron a los vestuarios ya que se espera una solución para la iluminación del Estadio Charrúa. El plazo inicial es el de las 19:00 horas ya que se espera respuestas del proveedor de las luces que está en Estados Unidos según pudo saber Ovación. De todas maneras eso no asegura una solución.

El apagón en el Estadio Charrúa previo al inicio del partido entre City Torque y Peñarol.
El apagón en el Estadio Charrúa previo al inicio del partido entre City Torque y Peñarol.
Foto: Leonardo Mainé.

Problemas con las luces en el Estadio Charrúa

Cuando los equipos se aprontaban para salir a la cancha, las luces del Estadio Charrúa se apagaron 18:25. Los planteles salieron, los jueces también, se hizo el sorteo y la iluminación siguió teniendo problemas por lo que se demoró el comienzo del encuentro.

Peñarol tiene el equipo confirmado y con cambios

Diego Aguirre confirmó los 11 de Peñarol para enfrentar al Montevideo City Torque con dos variantes: el ingreso de Mauricio Lemos por Franco Romero en la zaga y el del argentino Eric Remedi por Eduardo Darias en la mitad de la cancha.

Montevideo City Torque tiene el equipo confirmado para enfrentar a Peñarol

Marcelo Méndez definió los 11 del Ciudadano para enfrentar a Peñarol y lo hizo con cambios en el equipo ya que deja a cinco habituales titulares en el banco de suplentes teniendo en cuenta que el miércoles jugará por Copa Sudamericana frente a Tigre como visitante en Victoria.

El equipo titular del Montevideo City Torque para enfrentar a Peñarol por el Torneo Clausura 2026.
El equipo titular del Montevideo City Torque para enfrentar a Peñarol por el Torneo Clausura 2026.
Foto: City Torque.

Información importante para los hinchas que concurran al Estadio Charrúa

En sus redes sociales, tanto Montevideo City Torque como Peñarol brindaron la información de cómo y por dónde son los accesos de cada parcialidad al Estadio Charrúa.

Los convovados de Peñarol para visitar al Montevideo City Torque

Con el regreso de Diego Laxalt y Stiven Muhlethaler, y las ausencias de Franco Romero, Brandon Álvarez y Jonathan Rodríguez, Diego Aguirre definió el plantel de Peñarol para ir a jugar al césped sintético del Estadio Charrúa.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol!

El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del partido que desde la hora 18:30 van a disputar los equipos de Montevideo City Torque y Peñarol por la primera fecha del Torneo Clausura.

Estadio Charrúa.
Estadio Charrúa.
Foto: Agustín Martínez.

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