Montevideo City Torque vs. Peñarol por el Torneo Clausura: el partido se suspendió por fallas en la iluminación

El Torneo Clausura tenía un partido más que prometedor como el que desde la hora 18:30 iban a protagonizar Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa por la primera fecha del tercer certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026 pero el encuentro fue suspendido.
Problemas en la iluminación que no pudieron resolverse llevaron al árbitro Javier Feres a tomar la decisión de suspender el juego que ahora no tiene fecha concreta debido a la actividad internacional que afronta el equipo Ciudadano, que este miércoles visitará a Tigre de Argentina en Victoria por Copa Sudamericana y siete días después lo recibirá en Montevideo.
A las 19:15 se suspendió el partido
Las fallas en la iluminación no pudieron ser solucionadas y el árbitro Javier Feres tomó la decisión de suspender el partido que ahora no tiene fecha prevista por la actividad internacional del Montevideo City Torque.
Se espera hasta las 19:00 porque falló la iluminación en el Estadio Charrúa
Si bien los equipos ya estaban en cancha, los planteles y los árbitros volvieron a los vestuarios ya que se espera una solución para la iluminación del Estadio Charrúa. El plazo inicial es el de las 19:00 horas ya que se espera respuestas del proveedor de las luces que está en Estados Unidos según pudo saber Ovación. De todas maneras eso no asegura una solución.
Problemas con las luces en el Estadio Charrúa
Cuando los equipos se aprontaban para salir a la cancha, las luces del Estadio Charrúa se apagaron 18:25. Los planteles salieron, los jueces también, se hizo el sorteo y la iluminación siguió teniendo problemas por lo que se demoró el comienzo del encuentro.
Las luces del Estadio Charrúa se apagaron 18:25. Cuatro minutos después volvieron. Los equipos salieron a la cancha 18:30 y un minuto después se apagaron otra vez. Demorado el inicio del partido entre @MvdCityTorque y #Peñarol @ovacionuy pic.twitter.com/Tm2u9MBmdG— Enrique Arrillaga (@arrillagae) August 8, 2026
Peñarol al Charrúa 15 años después
Peñarol volvió este sábado al Estadio Charrúa, escenario en el que había jugado por última vez en 2011 en un partido oficial frente a Racing con derrota por 1-0.
Y un día volvimos al Charrúa 🔜 pic.twitter.com/9QRiI35zCv— PEÑAROL (@OficialCAP) August 8, 2026
Peñarol tiene el equipo confirmado y con cambios
Diego Aguirre confirmó los 11 de Peñarol para enfrentar al Montevideo City Torque con dos variantes: el ingreso de Mauricio Lemos por Franco Romero en la zaga y el del argentino Eric Remedi por Eduardo Darias en la mitad de la cancha.
Así juega #Peñarol frente a Montevideo City Torque, por la Fecha 1 del Torneo Clausura, @LigaAUF. pic.twitter.com/0551F2Uryy— PEÑAROL (@OficialCAP) August 8, 2026
Montevideo City Torque tiene el equipo confirmado para enfrentar a Peñarol
Marcelo Méndez definió los 11 del Ciudadano para enfrentar a Peñarol y lo hizo con cambios en el equipo ya que deja a cinco habituales titulares en el banco de suplentes teniendo en cuenta que el miércoles jugará por Copa Sudamericana frente a Tigre como visitante en Victoria.
Clima distendido en el vestuario Ciudadano
En sus redes sociales, Montevideo City Torque mostró cómo sus jugadores esperan, termo y mate mediante, el partido que jugarán desde las 18:30 horas frente a Peñarol en el Estadio Charrúa.
Clima. pic.twitter.com/QR6yWC6xxX— Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) August 8, 2026
Llegó Peñarol al Estadio Charrúa
El plantel de Peñarol ya llegó al Estadio Charrúa, escenario en el que desde la hora 18:30 enfrentará al Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura.
☑️ LLEGÓ PEÑAROL— PEÑAROL (@OficialCAP) August 8, 2026
📍 Estadio Charrúa pic.twitter.com/ZMxDrPZlNJ
Información importante para los hinchas que concurran al Estadio Charrúa
En sus redes sociales, tanto Montevideo City Torque como Peñarol brindaron la información de cómo y por dónde son los accesos de cada parcialidad al Estadio Charrúa.
ℹ️ Información de los accesos para esta tarde. pic.twitter.com/cDX8KZX1nz— Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) August 8, 2026
Los convovados de Peñarol para visitar al Montevideo City Torque
Con el regreso de Diego Laxalt y Stiven Muhlethaler, y las ausencias de Franco Romero, Brandon Álvarez y Jonathan Rodríguez, Diego Aguirre definió el plantel de Peñarol para ir a jugar al césped sintético del Estadio Charrúa.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Montevideo City Torque, por la Fecha 1 del Torneo Clausura, @LigaAUF. pic.twitter.com/hQLjWTNiGh— PEÑAROL (@OficialCAP) August 8, 2026
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del partido que desde la hora 18:30 van a disputar los equipos de Montevideo City Torque y Peñarol por la primera fecha del Torneo Clausura.