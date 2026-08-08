Montevideo City Torque vs. Peñarol por el Torneo Clausura: el partido se suspendió por fallas en la iluminación

El Torneo Clausura tenía un partido más que prometedor como el que desde la hora 18:30 iban a protagonizar Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa por la primera fecha del tercer certamen de la temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026 pero el encuentro fue suspendido.

Problemas en la iluminación que no pudieron resolverse llevaron al árbitro Javier Feres a tomar la decisión de suspender el juego que ahora no tiene fecha concreta debido a la actividad internacional que afronta el equipo Ciudadano, que este miércoles visitará a Tigre de Argentina en Victoria por Copa Sudamericana y siete días después lo recibirá en Montevideo.