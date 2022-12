Mirá el baile viral de Tite, DT de Brasil, que se sumó al festejo de un gol en el Mundial de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un show de fútbol fue lo que mostró Brasil ante Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022 donde ganó 4-1 por los octavos de final, pero la diferencia podría haber sido más abultada.

Con Neymar que volvió a las canchas y con un ataque de lujo que mete miedo, el Scratch arrolló a los surcoreanos que nunca lograron estar en partido.

El planteo de Tite salió a la perfección y como prueba de agradecimiento Richarlison quiso ir a festejar con él su gol que ponía el 3-0 parcial. El entrenador no lo dudó e hizo "El Baile de la Cacatúa", como se lo conoce al atacante del Tottenham.

Los futbolistas que estaban en el banco hicieron un pasillo en el que el exestratega de Corinthians estaba esperando para celebrar, algo que ya parecía planificado de antemano, pero que a algunos no les cayó muy bien.

"Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol lo haría. Cuando consiguió marcar... Sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así", indicó el entrenador al término del encuentro.

"Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso hemos intentado esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento", sentenció.

Los dirigidos por el entrenador de 61 años están entre los ocho mejores de la competencia y ahora se medirán con Croacia el próximo viernes 9 de diciembre desde las 12:00 (hora de Uruguay)