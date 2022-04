Monzeglio tras sus dos goles en el triunfo de Nacional: "Cada partido me voy sintiendo mejor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de lo que había sido su gol frente a Rentistas, en la segunda fecha del Torneo Apertura, Manuel Monzeglio volvió a marcar y esta vez lo hizo por duplicado y con el agregado que sus tantos valieron el triunfo de Nacional ante Cerro Largo.

"Feliz por los goles y ni que hablar que feliz por ayudar al equipo a conseguir tres puntos en un partido complicado", sostuvo el volante en diálogo con Ovación.

Monzeglio se ganó la confianza de Pablo Repetto jugando muchos partidos como titular, pero la fecha pasada fue al banco y no ingresó, pero el técnico volvió a confiar en él: lo puso de titular y no falló. "Creo que hoy respondí bien con dos goles y me voy afianzando cada vez más".

"Cada partido que pasa me voy sintiendo mejor y estoy muy contento por ayudar al equipo y volver a sumar de a tres", sentenció el futbolista nacido en Santa Lucía hace 20 años.

El triunfo no solo suma para el Apertura, también para la confianza de cara a la Copa Libertadores que Monzeglio valoró como "el campeonato más lindo que un jugador sudamericano tiene para jugar y así lo vivimos en el plantel partido a partido.