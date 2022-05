Kylian Mbappé: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kylian Mbappé se robó todas las portadas y las noticias de los portales deportivos en los últimos días luego de su decisión de continuar en PSG y rechazar la chance de ir al Real Madrid, pero en las horas posteriores siguió siendo noticia por polémicas declaraciones.

En diálogo con TNT Brasil, precisamente sobre su renovación con el conjunto francés, también se expresó sobre qué podría ocurrir en el Mundial de Catar 2022 y fue directo a expresar que Francia y "varios equipos europeos" son candidatos al título aunque "Brasil también es un buen equipo".

De todas maneras, el delantero galo dio sus motivos por los que considera que las selecciones europeas tienen más chance de consagrarse: "La ventaja que tenemos aquí (Europa) es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos".

Y no solo destacó al fútbol del Viejo Continente, también fue crítico con el sudamericano: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan".

No hay que perder de vista que hace 20 años que el campeón no es sudamericano ya que el último fue Brasil en 2002. Lo consiguieron Italia, España, Alemania y Francia en una época donde solo Argentina pudo llegar a la final.